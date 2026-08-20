नाइजीरिया में बड़ा नाव हादसा, बच्चों और महिलाओं समेत 47 लोगों की मौत

नाइजीरिया के उत्तर-पश्चिमी सोकोटो राज्य में गुरुवार को एक बड़ा नाव हादसा हो गया. एक नदी में यात्रियों से भरी नाव पलटने से कम से कम 47 लोगों की मौत हो गई. अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने हादसे की पुष्टि की है.

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जानकारी के मुताबिक, नाव में सवार लोग काम के लिए खेतों की ओर जा रहे थे. यह हादसा राज्य के गोरोंयो स्थानीय सरकारी क्षेत्र के गोराउ कस्बे के पास हुआ. नाव में सवार अधिकांश लोग खेती से जुड़े काम के लिए नदी पार कर रहे थे.

एक स्थानीय निवासी ने रॉयटर्स को बताया कि नाव में खेत के मालिक और धान की कटाई के लिए रखे गए मजदूर सवार थे. नाव पलटने के समय उस पर 70 से ज़्यादा लोग मौजूद थे. हालांकि, एक अन्य निवासी ने यात्रियों की संख्या 57 बताई.

42 शव देखने का दावा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्थानीय निवासी समैला गार्बा ने बताया कि उनकी 13 साल की पोती जमिला उस्मान भी हादसे में मारी गई. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने खुद 42 शव देखे हैं. उनके मुताबिक, मरने वालों में बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की है.

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गार्बा ने बताया कि हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोग पीड़ितों की तलाश में जुट गए. हालांकि, हादसे में नाव पर कुल कितने लोग सवार थे, इसकी तत्काल जानकारी सामने नहीं आई है.

अधिकारियों ने 47 मौतों की पुष्टि की

नेशनल इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी के सोकोटो राज्य प्रबंधक अब्दुलकादिर यूसुफ ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि नाव पलटने की घटना में 47 लोगों की जान गई है. उन्होंने कहा कि राहत और बचाव से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है.

बता दें कि नाइजीरिया में पहले भी इस तरह के नाव हादसे सामने आते रहे हैं. खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां लोग रोजमर्रा के काम और खेती के लिए नदियों के रास्ते आवाजाही करते हैं. क्षमता से अधिक लोगों को नाव में बैठाना, खराब नावें और सुरक्षा इंतजामों की कमी ऐसे हादसों के प्रमुख कारणों में शामिल रहे हैं.

फिलहाल हादसे की वजह का आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं हुआ है. स्थानीय अधिकारी घटना की जांच और राहत कार्यों की जानकारी जुटा रहे हैं. हादसे में मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है.

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