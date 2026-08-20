कॉलेज स्टूडेंट्स को Google का बड़ा तोहफा! 4,800 रुपये का AI प्लान 1 साल तक फ्री

Google AI Plus Free for Students: Google ने भारत के कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए नया ऑफर पेश किया है. योग्य छात्रों को एक साल तक Google AI Plus प्लान फ्री मिलेगा. इसके साथ Gemini के एडवांस फीचर्स, ज्यादा इस्तेमाल की लिमिट और 400GB स्टोरेज भी दिया जाएगा. सोशल मीडिया पर इसे GenZ के लिए गूगल का ऑफर भी कह रहे हैं. इसका दूसरा पहलू ये भी जिसे एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं. ऐसा करके गूगल स्टूडेंट्स के डेटा और बिहेवियर पर अपने AI मॉडल्स को बेहतर तरीके से ट्रेन कर पाएगा.

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अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं और पढ़ाई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो गूगल का ये नया ऐलान आपके काम का हो सकता है. गूगल भारत में एलिजिबल कॉलेज स्टूडेंट्स को अपना Google AI Plus प्लान एक साल तक फ्री दे रहा है. इसके साथ कंपनी ने Gemini में पढ़ाई से जुड़े कई नए फीचर्स भी जोड़े हैं. बता दें कि Google AI Plus का प्लान हर महीने 399 रुपये रेंटल पर उपलब्ध है. यानी एक साल तक फ्री मिलेगा तो यूजर्स का लगभग 4700 रुपये बच सकता है.

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इस ऑफर के तहत छात्रों को Gemini Omni का एक्सेस मिलेगा. साथ ही नॉर्मल यूजर्स के मुकाबले जेमेनाई इस्तेमाल करने की ज्यादा लिमिट और 400GB स्टोरेज भी दिया जाएगा. यह ऑफर एलिजिबल कॉलेज छात्रों के लिए है और इसके लिए छात्र की पहचान और एलिजिब्लिटी की की जांच होगी.

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सिर्फ जवाब नहीं, पढ़ाई में मदद करेगा AI

Gemini में एक अलग Student Hub दिया जा रहा है. यहां से छात्र फ्लैशकार्ड, प्रैक्टिस क्विज, स्टडी नोटबुक और दूसरे पढ़ाई से जुड़े AI टूल्स का इस्तेमाल कर सकेंगे. छात्र अपने नोट्स और पढ़ाई की सामग्री देकर उससे अपनी जरूरत के हिसाब से पढ़ाई की योजना भी तैयार कर सकते हैं.

गूगल ने JEE और NEET जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी प्रैक्टिस क्विज और दूसरे लर्निंग टूल्स जोड़े हैं. AI मुश्किल कॉन्सेप्ट को इंटरैक्टिव तरीके से समझाने में मदद कर सकता है. कुछ मामलों में छात्र किसी सवाल या सामग्री की फोटो लेकर भी स्टेप-बाय-स्टेप मदद ले सकेंगे.

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नोट्स से बन सकता है पर्सनल स्टडी प्लान

मान लीजिए आपके पास क्लास के नोट्स, लेक्चर स्लाइड्स या पढ़ाई के दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं. इन्हें AI टूल में देकर उनका सार तैयार कराया जा सकता है. गूगल के नए टूल्स का इस्तेमाल करके छात्र अपनी पढ़ाई की सामग्री को ज्यादा ऑर्गनाइज्ड तरीके से समझ सकेंगे. AI क्विज के जरिए यह भी पता लगाने की कोशिश करेगा कि स्टूडेंट्स किस टॉपिक में कमजोर है. इसके बाद उसके हिसाब से छोटे-छोटे स्टडी प्लान तैयार किए जा सकते हैं.

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Gemini Live में भी नया फीचर

Google Gemini Live को भी छात्रों के लिए ज्यादा उपयोगी बना रहा है. स्टूडेंट आवाज के जरिए AI से बात करते हुए रिसर्च और पढ़ाई से जुड़े सवाल पूछ सकेंगे. डीप रिसर्च जैसी सुविधा का इस्तेमाल करके किसी विषय पर विस्तार से जानकारी जुटाई जा सकती है और बाद में उस पर बातचीत भी की जा सकती है.

AI Pro और YouTube Premium पर भी छूट

गूगल ने स्टेडेंट्स के लिए एक और ऑफर दिया है. कंपनी Google AI Pro और YouTube Premium के एक बंडल पर भी बड़ी छूट दे रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रों को इस बंडल पर 70 प्रतिशत तक की बचत मिल सकती है.

फ्री ऑफर कैसे मिलेगा?

एलिजिबल छात्र Google के Gemini for Students पेज पर जाकर अपनी एलिजिब्लिटी टेस्ट कर सकते हैं. ऑफर लेने के लिए छात्र की पहचान और कॉलेज से जुड़ी जानकारी का वेरिफिकेशन जरूरी हो सकता है. भारत में एलिजिबल छात्रों के लिए इस ऑफर को रिडीम करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2026 बताई गई है.

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