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डॉक्टर की हत्या करने पहुंचे भाऊ गैंग के बदमाश, क्राइम ब्रांच से मुठभेड़ में दोनों को लगी गोली

दिल्ली के रणहोला इलाके में क्राइम ब्रांच और भाऊ गैंग के दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाश डॉक्टर की हत्या करने के इरादे से इलाके में घूम रहे थे. काले रंग की थार से आए बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर खेतों की तरफ भागने की कोशिश की. जवाबी फायरिंग में दोनों के पैर में गोली लगी.

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पुलिस की भाऊ गैंग के दो बदमाशों से मुठभेड. (Photo: Representational)
पुलिस की भाऊ गैंग के दो बदमाशों से मुठभेड. (Photo: Representational)

दिल्ली के रणहोला थाना क्षेत्र के जय विहार इलाके में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और भाऊ गैंग के दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है. पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी इलाके में एक डॉक्टर की हत्या करने के इरादे से पहुंचे थे. दोनों बदमाश काले रंग की थार में सवार होकर घूम रहे थे.

पुलिस को जब दोनों बदमाशों के बारे में जानकारी मिली तो क्राइम ब्रांच की टीम ने उनका पीछा शुरू किया. बताया गया है कि पुलिस ने बक्करवाला के पास आरोपियों की गाड़ी को घेर लिया. इसके बाद आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और गाड़ी लेकर खेतों की तरफ भागने की कोशिश की.

बदमाशों ने हिरण कूदना मोड़ के पास भी पुलिस टीम पर फायरिंग की. इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की. दोनों तरफ से हुई फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी. गोली लगने के बाद पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया और इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया.

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पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान उसकी तरफ से 6 राउंड फायर किए गए, जबकि बदमाशों की तरफ से 8 राउंड फायरिंग की गई. मुठभेड़ के बाद मौके से 6 खाली खोल भी बरामद हुए हैं. पुलिस टीम का कोई जवान घायल नहीं हुआ है. 

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काले रंग की थार में सवार थे दोनों आरोपी

पकड़े गए दोनों आरोपियों में एक की पहचान समीर के रूप में हुई है. समीर की उम्र 19 साल बताई गई है. दूसरा आरोपी उसका साथी है. दोनों पर भाऊ गैंग से जुड़े होने का आरोप है. जानकारी के मुताबिक दोनों बदमाश दिल्ली और रोहतक में बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से घूम रहे थे. पुलिस को शक था कि दोनों किसी बड़ी वारदात की तैयारी में थे. इसी दौरान पुलिस ने उनकी गतिविधियों पर नजर रखी और उनका पीछा किया.

बताया जा रहा है कि दोनों बदमाश विदेश में बैठकर गैंग चला रहे हिमांशु उर्फ भाऊ के नेटवर्क से जुड़े हैं. पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े लोगों की गतिविधियों की भी जांच कर रही है. दोनों आरोपियों से आधुनिक विदेशी हथियार बरामद होने की बात भी सामने आई है.

मुठभेड़ के दौरान रिठाल गांव निवासी समीर और विजय नगर निवासी कुश के घायल होने की जानकारी सामने आई है. दोनों को पुलिस ने हिरासत में लेकर अस्पताल भेजा है. फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है. घटना के बाद पुलिस ने मौके की जांच की. वहां से खाली कारतूस के खोल बरामद किए गए. पुलिस अब बरामद हथियारों और आरोपियों से जुड़ी अन्य जानकारी की जांच कर रही है.

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इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस के सामने सबसे अहम जानकारी यह है कि दोनों आरोपी कथित तौर पर डॉक्टर की हत्या करने के इरादे से इलाके में आए थे. पुलिस की कार्रवाई के दौरान दोनों ने भागने की कोशिश की और फायरिंग कर दी. जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें दोनों बदमाश घायल हो गए.

दोनों बदमाशों से आधुनिक विदेशी हथियार बरामद

मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपियों को अस्पताल भेजा गया है. पुलिस अब उनके नेटवर्क, हथियारों और दिल्ली तथा रोहतक में संभावित वारदात से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है. पुलिस टीम में शामिल किसी भी जवान के घायल होने की जानकारी नहीं है. फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.
 

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