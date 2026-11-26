सर्दियों के मौसम में डिनर के समय कुछ ऐसा खाने-पीने का मन करता है जो पेट को तो भरे ही, साथ ही शरीर को अंदर से गर्माहट भी दे. अगर आप रोज की गेहूं की रोटी या भारी खाना खाकर बोर हो चुके हैं, तो डिनर में गेहूं के आटे का सूप एक बहुत ही बेहतरीन और यूनिक विकल्प है. भुने हुए आटे, मक्खन, लहसुन और ताजी सब्जियों के मेल से बनने वाला यह सूप पीने में बेहद क्रीमी और स्वादिष्ट लगता है. यह हल्का होने के साथ-साथ पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और पाचन के लिए भी बहुत फायदेमंद है. आइए जानते हैं इसे घर पर बनाने का सबसे आसान तरीका...

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आवश्यक सामग्री:

गेहूं का आटा: 2-3 बड़े चम्मच

मक्खन या देसी घी: 1-2 बड़े चम्मच

बारीक कटा लहसुन: 1 छोटा चम्मच

बारीक कटी सब्जियां: आधा कप (गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स या कॉर्न)

दूध: आधा कप (वैकल्पिक, क्रीमी टेक्सचर के लिए)

पानी या वेजिटेबल स्टॉक: 2-2.5 गिलास

काली मिर्च पाउडर: आधा छोटा चम्मच

भुना जीरा पाउडर या ऑरेगैनो: आधा छोटा चम्मच

नमक: स्वादानुसार

बारीक कटा हरा धनिया: गार्निशिंग के लिए

बनाने की विधि:

एक पैन या कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच मक्खन गरम करें. इसमें बारीक कटा लहसुन डालकर हल्का सा भूनें. अब इसमें गेहूं का आटा डालें और धीमी आंच पर सुनहरा होने तक भून लें.

भुने हुए आटे में बारीक कटी हुई सब्जियां डालें और 1-2 मिनट तक मक्खन के साथ भूनें.

अब इसमें धीरे-धीरे 2 गिलास पानी (या वेजिटेबल स्टॉक) डालें और लगातार चलाते रहें ताकि आटे की गांठें न बनें. साथ ही आधा कप दूध भी मिला दें.

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सूप में नमक, काली मिर्च पाउडर और ऑरेगैनो डालें. मध्यम आंच पर सूप को 4-5 मिनट तक उबलने दें जब तक यह हल्का गाढ़ा और शाइनी न हो जाए.

ऊपर से थोड़ा सा मक्खन और बारीक कटा हरा धनिया डालकर गरमा-गरम गेहूं के आटे का सूप बाउल में निकालें और डिनर का आनंद लें!

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