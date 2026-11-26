बच्चों की गलती पर माता-पिता उन्हें डांटते हैं या कभी-कभी सजा भी देते हैं. लेकिन सिंगापुर में एक पिता ने अपने 9 साल के बेटे को ऐसी सजा दी, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे. बच्चे के झूठ बोलने से नाराज पिता ने उसे सारे कपड़े उतारकर घर की लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर तक जाने का ऑर्डर दिया. इतना ही नहीं, उसने अपनी 7 साल की बेटी से इस पूरी घटना का वीडियो भी बनवाया. अब इस हरकत के लिए पिता को 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई है.

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यह मामला सिंगापुर का है, जहां 40 साल के इस शख्स को बच्चों के साथ दुर्व्यवहार का दोषी पाया गया. द स्ट्रेट टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने कहा कि पिता की इस हरकत से बेटे को मानसिक तकलीफ पहुंची. हैरानी की बात यह है कि पुलिस की चेतावनी के बावजूद उसने एक महीने बाद अपनी बेटी के साथ भी मारपीट की थी.

बेटे को नंगा कर लिफ्ट से नीचे जाने को कहा

अदालत में पेश जानकारी के मुताबिक, सितंबर 2025 में आरोपी अपने दोनों बच्चों के साथ आठवीं मंजिल पर बने फ्लैट में मौजूद था. उस समय उसका 9 साल का बेटा किसी बात पर झूठ बोल रहा था. इससे नाराज होकर पिता ने उसे सजा देने का फैसला किया.

उसने बेटे को अपने सारे कपड़े उतारने का आदेश दिया. इसके बाद उसे बिना कपड़ों के घर के गलियारे से होते हुए लिफ्ट में जाने और ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचने को कहा. पिता ने अपनी 7 साल की बेटी को इस पूरी घटना का वीडियो बनाने की जिम्मेदारी भी दी.

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बेटे ने पिता के कहने पर ऐसा ही किया. वह बिना कपड़ों के गलियारे से दौड़ता हुआ लिफ्ट तक पहुंचा और नीचे चला गया. इस दौरान लिफ्ट में दो अन्य लोग भी दाखिल हुए. उन्होंने बच्चे को इस हालत में देखा. इसके बाद बच्चा लिफ्ट से वापस आठवीं मंजिल पर अपने घर पहुंच गया.

पुलिस तक पहुंचा मामला, लेकिन पिता ने फिर की गलती

इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और जांच शुरू की. हालांकि, उसे जमानत पर बाहर रहने की अनुमति मिली थी. साथ ही अधिकारियों ने उसे दोबारा ऐसी हरकत नहीं करने की चेतावनी भी दी थी.

लेकिन पिता ने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया. घटना के करीब एक महीने बाद अक्टूबर 2025 में वह अपनी बेटी के साथ सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट पर था. वहां बच्ची को उल्टी हो गई. जब वह पिता को इसकी वजह नहीं बता पाई तो वह गुस्से में आ गया.

आरोप है कि उसने पहले बेटी को थप्पड़ मारा और फिर मुक्के से भी पीटा. इस तरह बेटे के साथ दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस की कार्रवाई का सामना कर रहे पिता ने अपनी बेटी के साथ भी मारपीट कर दी.

26 नवंबर को इस मामले में अदालत ने 40 साल के पिता को छह महीने जेल की सजा सुनाई. उसने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप स्वीकार कर लिया था. इस दौरान दो अन्य आरोपों को भी सजा तय करते समय ध्यान में रखा गया.

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सरकारी वकील कैरोलिन लिम ने अदालत से आरोपी को नौ महीने जेल की सजा देने की मांग की थी. उन्होंने कहा कि आरोपी ने जानबूझकर ऐसी सजा की योजना बनाई, जिसमें उसके बेटे को न सिर्फ कपड़े उतारने पड़े, बल्कि उसकी इज्जत और आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंची.

उन्होंने दलील दी कि बच्चे को सबसे ज्यादा भरोसा अपने माता-पिता पर होना चाहिए, लेकिन पिता ने ही उसे अपमानित करने वाला काम किया.वहीं, जिला जज एडी थाम ने कहा कि इस घटना से बच्चे को भावनात्मक नुकसान पहुंचा है. उन्होंने यह भी कहा कि पिता ने अधिकारियों की चेतावनी को नजरअंदाज किया और अपनी बेटी को भी इस गलत काम में शामिल किया.

बेटी के बनाए वीडियो से बढ़ सकती थी बेटे की परेशानी

अदालत ने वीडियो बनाए जाने को भी गंभीरता से लिया. जज ने कहा कि यह वीडियो भविष्य में बच्चे के लिए परेशानी का कारण बन सकता था. यह घटना का स्थायी रिकॉर्ड बनकर रह सकता था, जिसका इस्तेमाल आगे चलकर बच्चे को अपमानित करने के लिए किया जा सकता था.

फिलहाल आरोपी 15 हजार सिंगापुर डॉलर के मुचलके पर बाहर है. उसे 1 दिसंबर से जेल की सजा काटनी होगी. आरोपी की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है, क्योंकि अदालत ने बच्चों की पहचान सुरक्षित रखने के लिए इस मामले में नाम उजागर करने पर रोक लगाई है.

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इस मामले ने एक बार फिर बच्चों को अनुशासन सिखाने के नाम पर उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. बच्चों की गलती सुधारने के लिए उन्हें अपमानित करना या शारीरिक सजा देना किस तरह उनके मन पर असर डाल सकता है, यह मामला उसकी एक गंभीर मिसाल है.

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