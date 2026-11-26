बॉलीवुड डीवा तारा सुतारिया ने 19 नवंबर को अपना 31वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया. तारा ने अपने करीबियों के साथ खास दिन का जश्न मनाया. इंटरनेट सेसेशन ओरी भी तारा की पार्टी का हिस्सा बने. उन्होंने इंस्टाग्राम पर बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो शेयर किया. तारा के बर्थडे वीडियो में किसी ऐसे शख्स ने कमेंट किया, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए. हां... हां... अब तो समझ ही गए होंगे कि हम वीर पहाड़िया की बात कर रहे हैं.

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तारा के बर्थडे वीडियो पर वीर का कमेंट देखकर फैंस शॉक्ड हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या दोनों फिर साथ आ चुके हैं.

ब्रेकअप के बाद पैचअप

री ने तारा के घर पर हुए उनके इंटिमेट बर्थडे सेलिब्रेशन का एक वीडियो शेयर किया. लेकिन वीर का कमेंट सबका ध्यान खींच गया. वीर ने तारा को बर्थडे विश करते हुए केक और सफेद दिल का इमोजी पोस्ट किया. वीर का कमेंट देखकर लोगों को लग रहा है कि दोनों में सुलह हो गई है. लोग इनके रिश्ते के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर हो गए हैं.

तारा की पोस्ट पर वीर का कमेंट देखने के बाद फैंस दोनों को साथ आने की सलाह दे रहे हैं. कई लोगों ने लिखा कि पैचअप कर लो. फैंस के कमेंट्स देखकर पता चल रहा है कि लोग इनकी जोड़ी को कितना पसंद कर रहे थे.

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वीर पहाड़िया पोस्ट

सोशल मीडिया पर चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन अब तक वीर पहाड़िया या तारा सुतारिया ने पैचअप की खबरों पर रिएक्ट नहीं किया है. तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया ने 2025 में एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया था. दिसंबर में पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के मुंबई कंसर्ट के बाद तारा और वीर के ब्रेकअप की अफवाहें तेज हो गईं.

हालांकि दोनों में से किसी ने भी इन खबरों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया एक्टिविटी और साथ में सार्वजनिक दिखना बंद होने से लोगों को लगने लगा कि उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया है.

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