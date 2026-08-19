scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Surya Ketu Yuti 2026: सिंह राशि में बना सूर्य-केतु का खतरनाक संयोग! 5 राशियां रहें सतर्क

Surya Ketu Yuti 2026: आत्मा के कारक सूर्यदेव अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश कर चुके हैं और मघा नक्षत्र में विराजमान छाया ग्रह केतु के साथ मिलकर 'सूर्य-केतु युति' का निर्माण कर रहे हैं. ज्योतिषियों की मानें तो, इस युति से कई राशियों को नुकसान होगा.

Advertisement
X
सूर्य केतु की युति (Photo: ITG)
सूर्य केतु की युति (Photo: ITG)

Surya Ketu Yuti 2026: ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव को आत्मा, आत्मविश्वास, पिता और मान-सम्मान का कारक माना गया है, जबकि केतु एक छाया ग्रह हैं जिन्हें अलगाव, भ्रम और मानसिक तनाव से जोड़कर देखा जाता है. 17 अगस्त यानी दो दिन पहले सूर्यदेव अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश कर चुके हैं और साथ ही केतु के स्वामित्व वाले मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं.

सिंह राशि में छाया ग्रह केतु पहले से ही विराजमान हैं. ऐसे में अपनी ही राशि और मघा नक्षत्र में सूर्य का केतु के साथ मिलना 'सूर्य-केतु युति' का निर्माण कर रहा है. इस स्थिति का प्रभाव कई राशियों के आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, करियर और पैसों के फैसलों पर पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि सूर्य-केतु के इस प्रभाव के कारण किन राशियों को विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है. 

मिथुन राशि (Gemini)
आपकी राशि से तीसरे भाव में यह स्थिति बनी हुई है. बनते हुए कामों में अचानक अड़चनें आ सकती हैं या मेहनत का पूरा फल मिलने में देरी हो सकती है. भाई-बहनों के साथ वाद-विवाद से बचें. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से बहस करने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें.

सम्बंधित ख़बरें

Bhagya chakra daily horoscope aries to pisces
सावन में बेलपत्र का प्रयोग कर कैसे पाए लाभ? देखें भाग्य चक्र
guru nakshatra parivartan 2026
गुरु का अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश, 3 राशियां रहें सावधान!
कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल
कर्क राशि वाले काम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि
कन्या राशि वालों का परिवार संग सुखद समय बीतेगा, जानें अपनी राशि का हाल

कर्क राशि (Cancer)
कर्क राशि के जातकों के लिए यह संयोग दूसरे भाव (धन और वाणी) में बन रहा है. अनचाहे खर्चे बढ़ सकते हैं और कड़वी वाणी के कारण रिश्तों में खटास आ सकती है. किसी को उधार देने या जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह बचें. बात करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें.

Advertisement

सिंह राशि (Leo)
सूर्य का गोचर आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में हुआ है, जहाँ केतु पहले से मौजूद हैं और नक्षत्र भी केतु का ही है. आपके स्वभाव में अचानक गुस्सा, चिड़चिड़ापन या भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है. अहंकार से बचें और जल्दबाजी में कोई भी बड़ा वित्तीय या करियर से जुड़ा फैसला न लें. पिता और अधिकारियों के साथ संबंध बिगड़ने न दें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)
वृश्चिक राशि के दसवें भाव (करियर और कर्म स्थान) में सूर्य और केतु का यह प्रभाव रहेगा. नौकरी या व्यवसाय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बिगड़ सकता है या काम का अनचाहा दबाव बढ़ सकता है. नौकरी बदलने या नया काम शुरू करने में जल्दबाजी न करें. वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता बरतें.

कुंभ राशि (Aquarius)
आपकी राशि के सातवें भाव (साझेदारी और वैवाहिक जीवन) में यह गोचर प्रभाव दिखाएगा. जीवनसाथी के साथ बेवजह की गलतफहमियां या मतभेद उभर सकते हैं. बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें. संयम और बातचीत से ही मसलों को हल करें.

अशुभ प्रभाव कम करने के उपाय

सूर्य देव की आराधना 
प्रतिदिन सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें और ऊं सूर्याय नमः का जाप करें.

Advertisement

हनुमान जी की पूजा 
मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे केतु के नकारात्मक प्रभाव शांत होते हैं.

दान-पुण्य 
रविवार के दिन गुड़, तांबा या लाल वस्त्र का दान करें. किसी जरूरतमंद को भोजन कराना भी शुभ रहेगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    गोवा नाइटक्लब अग्निकांड: बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द की मालिकों की जमानत, सरेंडर का आदेश |
    उन्नाव में Gen अल्फा का प्रोटेस्ट... सड़क पर सैकड़ों बच्चे, बोले- खाना खराब, टीचर्स कम और स्कूल में पानी तक नहीं |
    VIDEO: महराजगंज के बुद्धिराम का क्या है रहस्य, एक दिन बन जाते हैं जानवर... खाते हैं चारा |
    'छक्का मारो, IPL कॉन्ट्रैक्ट पाओ', यशस्वी जायसवाल ने निरोशन डिकवेला को उकसाया, लालच में गंवाया विकेट |
    गॉल में भारत का दबदबा, श्रीलंका को पहले टेस्ट में 165 रनों से चटाई धूल |
    इमरान खान ने 9 महीना बाद बहन और पत्नी से की मुलाकात, जेल में मिली 15 मिनट की मोहलत |
    MAP के बीच छिपे MAD को खोज पाएंगे आप, 10 सेकंड का चैलेंज |
    कन्नौज: मंत्री के 'भ्रष्टाचार नहीं स्वीकार' कार्यक्रम में ही जड़ दिया भ्रष्टाचार का आरोप! बगले झांकने लगे पुलिस अधिकारी |
    सोशल मीडिया पर हुआ पेट्रोल लंगर का ऐलान, बारिश में भी लगी बाइक वालों की लाइन |
    किसानों की सिंचाई योजना में धांधली का आरोप, विधायक ने की जांच की मांग
    Advertisement