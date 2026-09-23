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Homemade Aloo Chips: बाजार के चिप्स खरीदना छोड़ें, घर में रखे आलुओं से बनाएं कुरकुरे और चटपटे आलू चिप्स

Homemade Aloo Chips: अगर आपको आलू चिप्स खाना पसंद है और आपके बच्चे भी बार-बार इनकी डिमांड करते हैं तो यहां हम आपको घर पर ही बिलकुल बाजार में मिलने वाले पैकेटबंद फ्राइड आलू चिप्स बनाने का तरीका बता रहे हैं. सबसे अच्छी बात है कि बाजार के चिप्स में मिलावट का डर रहता है इसलिए घर पर शुद्ध तेल से इन्हें बनाना ज्यादा अच्छा है.

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घर पर बनाएं आलू चिप्स (Photo: ITG)
घर पर बनाएं आलू चिप्स (Photo: ITG)

शाम की चाय हो या बच्चों की छोटी-मोटी भूख, पैकेट वाले आलू चिप्स हर किसी के पसंदीदा होते हैं. लेकिन बाजार के चिप्स में इस्तेमाल होने वाले तेल और प्रिजर्वेटिव्स सेहत के लिए अच्छे नहीं होते. तो क्यों न बाजार के अनहेल्दी चिप्स को अलविदा कहें और घर में मौजूद साधारण आलू से एकदम क्रिस्पी, कुरकुरे और चटपटे चिप्स बनाएं? बिना धूप में सुखाए और बिना झंझट के मिनटों में बनने वाले ये चिप्स स्वाद में बाजार के पैकेटबंद वेफर्स को भी मात दे देंगे. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि.

आलू चिप्स के लिए तैयार कर लें ये सामग्री:

3-4 बड़े आकार के आलू (नए और सफेद आलू)

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1 छोटा चम्मच चाट मसाला

1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर (या काली मिर्च पाउडर)

स्वादानुसार नमक या सेंधा नमक

तलने के लिए तेल

बर्फ का ठंडा पानी

बनाने की विधि:

स्लाइस करें: आलू को छीलकर पानी से अच्छी तरह धो लें. अब स्लाइसर की मदद से आलू के एकदम पतले-पतले स्लाइस काट लें.

धोएं और सुखाएं: इन स्लाइस को 5 मिनट के लिए बर्फ के ठंडे पानी में भिगोकर रखें. इसके बाद निकालकर सूती कपड़े या टिशू पेपर से पूरी तरह सुखा लें ताकि नमी न रहे.

फ्राई करें: कढ़ाई में तेल तेज गर्म करें. फिर आंच को मध्यम करके आलू के स्लाइस एक-एक करके डालें.

कुरकुरा करें: चिप्स को मध्यम आंच पर दोनों तरफ से हल्का सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें.

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मसाला मिलाएं: तले हुए चिप्स को बाउल में निकालें. तुरंत ऊपर से चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें.

परोसें: तैयार हैं एकदम क्रिस्पी और चटपटे आलू चिप्स. इन्हें एयरटाइट डिब्बे में रखकर हफ्तों तक चला सकते हैं.

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