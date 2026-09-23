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'बिट्टू भाई, गजब कर दिया!'... गुरुग्राम में 2,435 किलो कचरा, फिर दिखा ये नजारा

बिट्टू तबाही ने दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा में सफाई अभियान चलाया. सिर्फ गुरुग्राम में उनकी टीम ने 2,435 किलो कचरा हटाया. तीन दिन के इस अभियान की शुरुआत दिल्ली में यमुना की सफाई से हुई और इसका समापन नोएडा के युवा शक्ति घाट पर हुआ.

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बिट्टू तबाही ने दिल्ली से अपने तीन दिन के अभियान की शुरुआत की थी (Photo:Insta/@Bittu.Tabahi)
बिट्टू तबाही ने दिल्ली से अपने तीन दिन के अभियान की शुरुआत की थी (Photo:Insta/@Bittu.Tabahi)

सुरेंद्र सिंह चौधरी, जिन्हें सोशल मीडिया पर 'बिट्टू तबाही' के नाम से जाना जाता है, इन दिनों अपने सफाई अभियान को लेकर चर्चा में हैं. मध्य प्रदेश की अजनार नदी और दिल्ली की यमुना के बाद अब उन्होंने गुरुग्राम में सफाई अभियान चलाया. यहां उनकी टीम ने 2,435 किलो कचरा हटाया. इसके बाद उनके तीन दिन के अभियान का अंतिम पड़ाव नोएडा रहा.

बिट्टू तबाही ने दिल्ली से अपने तीन दिन के अभियान की शुरुआत की थी. 20 सितंबर को दिल्ली में यमुना किनारे करीब साढ़े चार घंटे तक सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें उनके मुताबिक 585 किलो कचरा हटाया गया. इसके बाद 21 सितंबर को उनकी टीम गुरुग्राम के खेड़की दौला पहुंची.

गुरुग्राम में दिखा कचरे का ढेर

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गुरुग्राम के खेड़की दौला में सफाई के दौरान सड़क और आसपास के इलाके में प्लास्टिक समेत बड़ी मात्रा में कचरा नजर आया. बिट्टू ने बताया कि प्लास्टिक कचरा जानवरों के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि गायें कई बार इसे खा लेती हैं.

इसके बाद बिट्टू और उनकी टीम ने मौके पर सफाई शुरू की. वीडियो में टीम के सदस्य लगातार कचरा इकट्ठा करते नजर आते हैं. अभियान के बाद वही जगह पहले के मुकाबले काफी साफ दिखाई देती है.

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बिट्टू के मुताबिक, गुरुग्राम में इस अभियान के दौरान कुल 2,435 किलो कचरा हटाया गया. उन्होंने सफाई अभियान में शामिल लोगों का शुक्रिया भी अदा किया.

यह भी पढ़ें: 4.5 घंटे में 585 किलो कचरा साफ! बिट्टू तबाही पहुंचे दिल्ली, यमुना की शुरू की सफाई

दिल्ली में 585 किलो कचरा निकाला था

इससे पहले 20 सितंबर को बिट्टू तबाही ने दिल्ली की यमुना के किनारे सफाई की थी. करीब साढ़े चार घंटे चले इस अभियान में 585 किलो कचरा हटाने का दावा किया गया था. सफाई में प्लास्टिक, फूल-मालाएं और दूसरे तरह का कचरा शामिल था.

दिल्ली के बाद गुरुग्राम और फिर नोएडा में अभियान चलाया गया. नोएडा में अंतिम चरण के लिए सेक्टर 94 स्थित युवा शक्ति घाट को चुना गया था. बिट्टू ने लोगों से भी इस सफाई अभियान में शामिल होने की अपील की थी.

बिट्टू की इस ललक को देखकर किसी ने कमेंट करते हुए लिखा कि बिट्टू तुम सच में तबाही हो. किसी ने कमेंट करते हुए लिखा कि बिट्टू भाई गजब कर दिया.

यह भी पढ़ें: बिट्टू तबाही का कमाल! CEO ने दिया जॉब ऑफर, अब डच NGO से बातचीत का दावा

अजनार नदी की सफाई से मिली पहचान

बिट्टू तबाही इससे पहले मध्य प्रदेश की अजनार नदी की सफाई को लेकर चर्चा में आए थे. उनके सफाई अभियान के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. इसके बाद उनके काम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींचा.

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अजनार नदी की सफाई के बाद उन्होंने बेंगलुरु के पास तुरहली जंगल में भी सफाई अभियान चलाया था. उनके काम से प्रभावित होकर 'द ओशन क्लीनअप' के संस्थापक और सीईओ बोयन स्लैट की ओर से उन्हें नौकरी का ऑफर मिलने की रिपोर्ट भी सामने आई थी.

अब दिल्ली-एनसीआर में बिट्टू तबाही का सफाई अभियान सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. दिल्ली की यमुना से लेकर गुरुग्राम के खेड़की दौला तक उनकी टीम ने अलग-अलग जगहों पर कचरा हटाने का काम किया.

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