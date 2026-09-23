scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मैंने मौत को फील किया', बोली सुशांत सिंह राजपूत की बहन, पैरालाइज हुई बॉडी, झेली पीड़ा

सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक पॉडकास्ट में मौत को करीब से महसूस करने का अनुभव साझा किया. श्वेता ने इस अनुभव को पीड़ादायक बताया है.

Advertisement
X
श्वेता का छलका दर्द (Photo: Instagram @shwetasinghkirti)
श्वेता का छलका दर्द (Photo: Instagram @shwetasinghkirti)

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं हैं. लेकिन उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति अक्सर अपने भाई के बारे में बात करती हैं. उन्होंने कई दफा बताया कि वो भाई की मौजूदगी को फील करती हैं. उनसे बात करती हैं. श्वेता ने एक पॉडकास्ट में रिवील किया कि वो मौत को एक्सपीरियंस कर चुकी हैं. 

श्वेता का बड़ा खुलासा 
PMC Hindi संग बातचीत में श्वेता ने बताया कि उन्होंने मौत को करीब से महसूस किया है. वो कहती हैं- जब मैं अपनी गहरी साधना कर रही थी. मैंने सच में मौत को करीब से एक्सपीरियंस किया है. एक रात को जब मैं अपने बेड पर थी, मुझे कुछ सेंसेशन जैसा फील हुआ. जैसे कि मेरी रीढ़ की हड्डी से एक लिक्विड ऊपर उठ रहा हो. वो मेरे पूरे शरीर की तरफ फैल रहा था. वो मेरे शरीर को पैरालाइज कर रहा था. मेरा दिमाग कह रहा था- हे भगवान ये तो मृत्यु है. तुम मौत को फील कर रहे हो. तुम मरने वाले हो. हम लोग मौत को नहीं समझते हैं. सोचते हैं ये तो अंत है. लेकिन ऐसा नहीं है. 

मौत का एहसास आपके अंदर डर की सोच पैदा करता है. आपके शरीर की एक-एक कोशिका चिल्लाकर कहती है कि नहीं, मुझे नहीं मरना है. मैंने इस फीलिंग को 1 बार नहीं बल्कि करीब ढाई बार एक्सपीरियंस किया है. श्वेता ने बताया कि इस अनुभव के बारे में उन्होंने अपनी बुक में लिखा है. उनके हिसाब से वो फीलिंग बहुत पीड़ादायक थी. 

सम्बंधित ख़बरें

Aaditya Thackeray on Disha Saliyan Case
'माफी मांगें', दिशा के पिता ने आदित्य को भेजा 500 करोड़ का मानहानि नोटिस
CBI Probe in Disha Salian Death Case
दिशा सालियान केस: FIR में 50+ नाम, फिर भी कोई आरोपी नहीं?
Jiah Khan's mother speaks out on Disha Salian probe as Sooraj Pancholi named in FIR
'वही तरीका दोहाराया जा रहा', दिशा केस में सूरज पंचोली के नाम पर छलका जिया खान की मां का दर्द
Disha Salian death case
गैंगरेप, कत्ल और साज‍िश, द‍िशा साल‍ियन केस की FIR में क्या दर्ज? देखें वारदात
Disha Salian died on June 8, 2020
'मेरी बेटी का गैंगरेप हुआ', दिशा सालियान केस में CBI की FIR की डिटेल्स
Advertisement

श्वेता ने पॉडकास्ट में सुशांत के बारे में भी बात की. उनके मुताबिक, एक्टर को काफी मन्नतों के बाद दुनिया में बुलाया गया था. वो काफी क्यूट और सच्ची आत्मा था. वो बॉलीवुड में गया, वहां उसने उड़ान भरी. सुशांत को आखिरी बार ना देखने का उन्हें गम है.

34 की उम्र में सुशांत ने छोड़ी दुनिया
सुशांत का परिवार और एक्टर के फैंस आज तक उनकी मौत के दर्द से उभर नहीं पाए हैं. महज 34 की उम्र में उनका निधन हुआ था. आज तक सुशांत की मौत रहस्य बनी हुई है. एक्टर का परिवार अभी भी न्याय की मांग कर रहा है. वो जानना चाहते हैं कैसे उनके घर के लाडले की जान गई.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पाक‍िस्तान में व‍िरोध की राजनीत‍ि का प्रतीक कैसे बने कंटेनर्स, देखें |
    Homemade Aloo Chips: बाजार के चिप्स खरीदना छोड़ें, घर में रखे आलूओं से बनाएं कुरकुरे और चटपटे आलू चिप्स |
    NO PUC NO Fuel: 1 अक्टूबर से गाड़ी के इस पेपर के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, ट्रायल शुरू |
    अपने ही देश में बैन है ये एक्ट्रेस, भारत छोड़ने के बाद सोशल मीडिया पर हुईं एक्टिव |
    इस राज्य में बदल गया गेम, BJP में पाला बदलकर शामिल हुए 8 विधायक |
    Pitra Paksha 2026: पितृ पक्ष से पहले घर में करें ये 5 बदलाव, पितरों का मिलता है आशीर्वाद |
    25 लाख रुपये के नोट, साथ में अमेरिकी डॉलर... गुजरात में ऐसे सजे गणपति बप्पा, देखने उमड़ी भीड़ |
    कालकाजी गैंगरेप के बाद एक्शन, एक हफ्ते के अंदर दिल्ली के सभी पार्कों का होगा सेफ्टी ऑडिट |
    दिल्ली में महिला सुरक्षा का नया प्लान, बनेगी ‘पिंक फोर्स’, संवेदनशील इलाकों में होगी पेट्रोलिंग |
    'शेर को जगाना, यादव को समझाना...', वायरल Reel में मूंछों पर ताव देता दिखा जमुई कांड का मुख्य आरोपी नंदन यादव
    Advertisement