'मैंने मौत को फील किया', बोली सुशांत सिंह राजपूत की बहन, पैरालाइज हुई बॉडी, झेली पीड़ा

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं हैं. लेकिन उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति अक्सर अपने भाई के बारे में बात करती हैं. उन्होंने कई दफा बताया कि वो भाई की मौजूदगी को फील करती हैं. उनसे बात करती हैं. श्वेता ने एक पॉडकास्ट में रिवील किया कि वो मौत को एक्सपीरियंस कर चुकी हैं.

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श्वेता का बड़ा खुलासा

PMC Hindi संग बातचीत में श्वेता ने बताया कि उन्होंने मौत को करीब से महसूस किया है. वो कहती हैं- जब मैं अपनी गहरी साधना कर रही थी. मैंने सच में मौत को करीब से एक्सपीरियंस किया है. एक रात को जब मैं अपने बेड पर थी, मुझे कुछ सेंसेशन जैसा फील हुआ. जैसे कि मेरी रीढ़ की हड्डी से एक लिक्विड ऊपर उठ रहा हो. वो मेरे पूरे शरीर की तरफ फैल रहा था. वो मेरे शरीर को पैरालाइज कर रहा था. मेरा दिमाग कह रहा था- हे भगवान ये तो मृत्यु है. तुम मौत को फील कर रहे हो. तुम मरने वाले हो. हम लोग मौत को नहीं समझते हैं. सोचते हैं ये तो अंत है. लेकिन ऐसा नहीं है.

मौत का एहसास आपके अंदर डर की सोच पैदा करता है. आपके शरीर की एक-एक कोशिका चिल्लाकर कहती है कि नहीं, मुझे नहीं मरना है. मैंने इस फीलिंग को 1 बार नहीं बल्कि करीब ढाई बार एक्सपीरियंस किया है. श्वेता ने बताया कि इस अनुभव के बारे में उन्होंने अपनी बुक में लिखा है. उनके हिसाब से वो फीलिंग बहुत पीड़ादायक थी.

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श्वेता ने पॉडकास्ट में सुशांत के बारे में भी बात की. उनके मुताबिक, एक्टर को काफी मन्नतों के बाद दुनिया में बुलाया गया था. वो काफी क्यूट और सच्ची आत्मा था. वो बॉलीवुड में गया, वहां उसने उड़ान भरी. सुशांत को आखिरी बार ना देखने का उन्हें गम है.

34 की उम्र में सुशांत ने छोड़ी दुनिया

सुशांत का परिवार और एक्टर के फैंस आज तक उनकी मौत के दर्द से उभर नहीं पाए हैं. महज 34 की उम्र में उनका निधन हुआ था. आज तक सुशांत की मौत रहस्य बनी हुई है. एक्टर का परिवार अभी भी न्याय की मांग कर रहा है. वो जानना चाहते हैं कैसे उनके घर के लाडले की जान गई.

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