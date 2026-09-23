scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जमीन की पैमाइश, पुलिस की जीप और छलांग... कमलेश की मौत के बाद रेवेन्यू इंस्पेक्टर और लेखपाल सस्पेंड

श्रावस्ती में जमीन की पैमाइश के दौरान हुए विवाद के बाद पुलिस पांच महिलाओं समेत छह लोगों को थाने ले जा रही थी. पुलिस के मुताबिक, इसी दौरान कमलेश ने चलती जीप का गेट खोलकर कूदने की कोशिश की, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना के बाद राजस्व निरीक्षक और लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है.

Advertisement
X
जमीन की पैमाइश कराने पहुंची थी पुलिस. (Photo: Screengrab)
जमीन की पैमाइश कराने पहुंची थी पुलिस. (Photo: Screengrab)

यूपी के श्रावस्ती में एक जमीन की पैमाइश चल रही थी. राजस्व की टीम मौके पर थी. पुलिस भी पहुंची थी, ताकि मामला बिगड़े नहीं. लेकिन पैमाइश के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि छह लोगों को पुलिस थाने ले जाने लगी. इनमें पांच महिलाएं और एक पुरुष थे. पुलिस वाहन अभी चला ही था कि उस पुरुष ने गाड़ी का गेट खोला और बाहर कूद गया. नाम था कमलेश... चलती गाड़ी से गिरने के बाद कमलेश गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे अस्पताल ले जाया गया. हालत ज्यादा बिगड़ी तो जिला अस्पताल रेफर किया गया. लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके.

कमलेश की मौत के बाद इस मामले में राजस्व विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं. प्रशासन ने रेवेन्यू इंस्पेक्टर और लेखपाल को निलंबित कर दिया है. मामले की जांच के लिए अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति भी बनाई गई है.

मामला श्रावस्ती के गिलौला थाना क्षेत्र का है. जमीन से जुड़े विवाद को लेकर तहसील दिवस में एक प्रार्थना पत्र दिया गया था. इसके बाद एसडीएम इकौना के आदेश पर नायब तहसीलदार आयुष के साथ राजस्व टीम सिसवारा गांव के मदारपुरवा और पुरुषोत्तमपुर पहुंची थी. मकसद था जमीन की पैमाइश करना. पुलिस की महिला और पुरुष टीम भी साथ थी. वजह थी शांति व्यवस्था बनाए रखना. लेकिन पैमाइश के दौरान मामला शांत नहीं रहा.

सम्बंधित ख़बरें

indapur land dispute sons
जमीन विवाद में दो बेटों ने 65 साल के पिता पर ढाया कहर
10 accused arrested in Sitapur shooting incident (Photo- ITG)
25 राउंड फायरिंग... सीतापुर में ट्रेनी IPS के पिता समेत 10 गिरफ्तार
वीडियो वायरल.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
सब इंस्पेक्टर ने महिला से की अभद्रता, SP ने किया लाइन हाजिर
bageshwar maharaj brother shaligram garg arrested
बागेश्वर महाराज के भाई गिरफ्तार, जमीन विवाद में गोली मारने का आरोप
यूपी पुलिस के हाफ एनकाउंटर की होगी CBI जांच, देखें हाईकोर्ट का आदेश

यह भी पढ़ें: सीतापुर में जमीन विवाद में 25 राउंड फायरिंग: ट्रेनी IPS के पिता समेत 10 गिरफ्तार, वीडियो वायरल

Advertisement

पुलिस के मुताबिक, कुछ लोग सरकारी काम में बाधा डालने लगे. इसके बाद पांच महिलाओं और एक पुरुष को थाने ले जाने की कार्रवाई की गई. इन्हीं छह लोगों में कमलेश भी था. पुलिस के मुताबिक, छह लोगों को वाहन से थाने ले जाया जा रहा था. गाड़ी चलने के बाद कमलेश ने वाहन का गेट खोल दिया. फिर उसने चलती गाड़ी से कूदने की कोशिश की. वह सड़क पर गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया.

shravasti man dies after jumping from police jeep revenue inspector clerk suspended

पुलिसकर्मी उसे इलाज के लिए सीएचसी लेकर पहुंचे. वहां से उसे संयुक्त जिला अस्पताल भिनगा रेफर किया गया. लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने कमलेश को मृत घोषित कर दिया. एएसपी चंद्रकेश सिंह के मुताबिक, कमलेश ने चलती पुलिस गाड़ी से कूदने का प्रयास किया था. कमलेश की मौत के बाद उसके परिवार ने राजस्व टीम की भूमिका पर सवाल उठाए हैं.

परिवार का आरोप है कि जमीन विवाद के दौरान राजस्व टीम की मौजूदगी में दूसरा पक्ष निर्माण कर रहा था. परिवार के लोग इसका विरोध कर रहे थे. उनका कहना है कि निर्माण से जुड़े आदेश को पहले स्पष्ट किया जाना चाहिए था.

यह भी पढ़ें: जमीन विवाद में पहुंची पुलिस, महिला से आपत्तिजनक शब्द बोलने का वीडियो वायरल, SI लाइन हाजिर

यानी यहां दो बातें सामने आ रही हैं. पुलिस का कहना है कि सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में कमलेश समेत छह लोगों को थाने ले जाया जा रहा था और इसी दौरान कमलेश चलती गाड़ी से कूद गया. वहीं, परिवार जमीन विवाद और निर्माण को लेकर सवाल उठा रहा है. राजस्व पक्ष की ओर से फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि विपक्षी पक्ष किस आदेश के आधार पर निर्माण कर रहा था.

Advertisement

कमलेश की मौत के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया. राजस्व निरीक्षक और लेखपाल को निलंबित कर दिया गया. दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है. पूरे मामले की जांच के लिए अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है. जांच में राजस्व टीम और पुलिस की भूमिका को भी देखा जाएगा.

सवाल यह भी है कि जमीन की पैमाइश के दौरान आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी कि छह लोगों को पुलिस को थाने ले जाना पड़ा. जमीन विवाद के दौरान क्या हुआ था. निर्माण किस आदेश के आधार पर हो रहा था. और पूरे घटनाक्रम में राजस्व और पुलिस की भूमिका क्या थी. इन सवालों के जवाब जांच समिति की रिपोर्ट से सामने आने की उम्मीद है. फिलहाल पुलिस के मुताबिक इलाके में शांति और कानून व्यवस्था सामान्य है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    फैमिली का TVS Motor से कनेक्शन, श्रीनिवासन का वोट! TATA Sons में चंद्रशेखरन के थर्ड टर्म पर उठे नए सवाल |
    डिलीवरी पार्टनर या राइड ड्राइवर, किसमें ज्यादा फायदा? कहां आसानी से होती है कमाई? |
    बांटे गए मुफ्त iPhone, घर में लगाया आईफोन का लंगर, पहले 100 का किया था ऐलान |
    'मैंने मौत को फील किया', बोली सुशांत सिंह राजपूत की बहन, पैरालाइज हुई बॉडी, झेली पीड़ा |
    पाक‍िस्तान में व‍िरोध की राजनीत‍ि का प्रतीक कैसे बने कंटेनर्स, देखें |
    Homemade Aloo Chips: बाजार के चिप्स खरीदना छोड़ें, घर में रखे आलूओं से बनाएं कुरकुरे और चटपटे आलू चिप्स |
    NO PUC NO Fuel: 1 अक्टूबर से गाड़ी के इस पेपर के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, ट्रायल शुरू |
    अपने ही देश में बैन है ये एक्ट्रेस, भारत छोड़ने के बाद सोशल मीडिया पर हुईं एक्टिव |
    इस राज्य में बदल गया गेम, BJP में पाला बदलकर शामिल हुए 8 विधायक |
    Pitra Paksha 2026: पितृ पक्ष से पहले घर में करें ये 5 बदलाव, पितरों का मिलता है आशीर्वाद
    Advertisement