बांटे गए मुफ्त iPhone, घर में लगाया आईफोन का लंगर, पहले 100 का किया था ऐलान

हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें अमृतसर के रहने वाले बिजनेसमैन राकेश त्रेहान ने ऐलान किया था कि वह iPhone का लंगर लगाएंगे. बिजनेसमैन को राजा डी किंग के नाम से भी जाना जाता है.

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मंगलवार को उन्होंने अपने घर के अंदर 'iPhone का लंगर' लगाया. पहले यह एक पब्लिक इवेंट होना था लेकिन स्थानीय अथॉरिटी की तरफ से परमिशन ना मिलने की वजह से उन्होंने घर पर आयोजन किया. इसकी जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स से मिली है.

बिजनेसमैन ने ऐलान किया है कि iPhone को बतौर प्रसाद के रूप में बांटा है. उन्होंने 10 लोगों को iPhone 17 को बांटा है. पहले इस इवेंट का आयोजन किसी बड़ी जगह करना था, लेकिन स्थानीय अथॉरिटी ने भगदड़ की आशंका के चलते और लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर परमिशन नहीं दी है.

अभी सिर्फ 10 iPhone बांटे

उन्होंने बताया है कि उन्होंने 100 iPhone बांटने का प्लान बनाया था, लेकिन अभी सिर्फ 10 आईफोन को बांटा है. उन्होंने बताया है कि बहुत से लोगों ने उनको कॉल किया है और पूछा है कि वॉट्सऐप ग्रुप नहीं बनाया है. चुनिंदा लोगों को हाई मॉडल भी बांटा है.

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बिजनेसमैन का वीडियो

VIDEO | Chandigarh: Amritsar businessman Raja D King, on 'iPhone Langar' in Chandigarh, says, "We are giving 10 phones right now... We received so many calls which is why we could not create WhatsApp groups. We were supposed to give 100 phones... People of Chandigarh can come and… pic.twitter.com/o6ohW4sBmO — Press Trust of India (@PTI_News) September 22, 2026

सार्वजनिक स्थल पर होना था प्रोग्रा, फिर दी सफाई

पुराने वीडियो में बिजनेसमैन ने बताया था कि आईफोन लंगर के लिए कुछ लोगों का नाम चुना जाएगा. इस प्रोसेस को किसी सार्वजनिक स्थल पर करने की बात कही थी. नाम सिलेक्शन का प्रोसेस आम लोगों द्वारा और आम लोगों के सामने होना था. साथ ही विनर को सबके सामने ही फोन बांटने की बात कही थी. इस पर राकेश त्रेहान ने वीडियो में सफाई भी दी है.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डिप्टी कमिशन निशांत यादव ने पुलिस का निर्देश दिए कि इस प्रस्तावित आयोजन के लिए इकट्ठा होने वाली भीड़ को रोका जाए. उन्होंने कहा कि इस आयोजन में बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो सकती है और भगदड़ होने की आशंका है.

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