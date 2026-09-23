scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बल्ले से आग उगल रहे हैं कुमार कुशाग्र! ऑस्ट्रेलिया 'ए' के खिलाफ ठोका शतक, संकट में फंसी टीम इंडिया को ऐसे उबारा

ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में विकेटकीपर-बल्लेबाज कुमार कुशाग्र ने शतकीय पारी खेलकर टीम को मुसीबत से बाहर निकालने का काम किया. सोशल मीडिया पर फैन्स कुशाग्र की इस पारी की जमकर सराहना कर रहे हैं.

Advertisement
X
कुशाग्र के बल्ले से निकला शतक. (PHOTO: PTI)
कुशाग्र के बल्ले से निकला शतक. (PHOTO: PTI)

भारतीय घरेलू क्रिकेट में इन दिनों कुमार कुशाग्र का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है. झारखंड के इस युवा बल्लेबाज ने पुदुचेरी में खेले जा रहे ऑस्ट्रेलिया 'ए' के खिलाफ पहले अनऑफिशियल टेस्ट में बल्ले से ऐसा गदर मचाया कि विरोधी टीम के होश उड़ गए. 

कुशाग्र ने शानदार शतक जड़कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने का काम किया. एक समय भारतीय टीम मुश्किल स्थिति में थी, ऐसा लग रहा था कि 150 बनाना भी टीम के लिए चुनौतीपूर्ण होगा. लेकिन कुशाग्र ने एक छोर से टीम को संभालकर संकट से बाहर निकाला. 

97 रन पर 5 विकेट गिरने के बाद बने 'संकटमोचन'

सम्बंधित ख़बरें

Kendel Kadowaki-Fleming, Vaibhav Sooryavanshi
'मैं उन्हें देखना...', वैभव के ना खेलने से जापानी कप्तान न‍िराश
Shreyas Iyer
जापान ने छुड़ाए पसीने तो अय्यर ने बताई वजह, बोले- विकेट बहुत मुश्किल
Vansh Bedi in between Dhoni and Kohli
DPL में फिक्सिंग की आहट! विकेटकीपर बल्लेबाज ने की शिकायत
Ajit Agarkar
एक खिलाड़ी के कारण BCCI और अगरकर में हुई थी भिड़ंत? मचा बवाल
Indian Cricket Team
3 महीने, करीब 30 मैच... अब इस साल कहां-कहां खेलेगी टीम इंड‍िया?

मैच के पहले दिन जब कुशाग्र 82 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए थे, तभी से उनके इरादे साफ थे. दूसरे दिन उन्होंने मैदान पर उतरकर शानदार शतक पूरा किया.

पुदुचेरी की इस मुश्किल और दो-रंगी पिच पर जहां स्पिनर्स को मदद मिल रही थी, वहां भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी थी. स्कोरबोर्ड पर महज 97 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे और टीम गहरे संकट में थी.

ऐसे समय में कुशाग्र ने क्रीज पर कदम रखा और तनुष कोटियान के साथ मिलकर 138 रनों की शानदार साझेदारी कर डाली. उन्होंने अपनी संयम और सूझबूझ भरी पारी से टीम को उबारा और स्कोर को 300 के पार पहुंचाने की मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया. कुशाग्र ने 240 गेंदों का सामना करते हुए 113 रनों की बेहतरीन पारी खेली.

Advertisement

जबरदस्त फॉर्म में हैं कुशाग्र

कुमार कुशाग्र का यह पिछले कुछ मैचों में लगातार दूसरा शतक है. इससे पहले उन्होंने दलीप ट्रॉफी के फाइनल में भी शतकीय पारी खेलकर ईस्ट जोन को चैम्पियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी.

कुशाग्र का यह दमदार प्रदर्शन उन लोगों को करारा जवाब है जो आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स द्वारा 7.2 करोड़ रुपये की भारी-भरकम कीमत में खरीदे जाने के बाद उनके शुरुआती कम प्रदर्शन पर सवाल उठा रहे थे.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    जमीन की पैमाइश, पुलिस की जीप और छलांग... कमलेश की मौत के बाद रेवेन्यू इंस्पेक्टर और लेखपाल सस्पेंड |
    'अयोध्या के विकास के नाम पर गरीबों का घर तोड़ा गया...', BJP पर बरसे अखिलेश यादव |
    फैमिली का TVS Motor से कनेक्शन, श्रीनिवासन का वोट! TATA Sons में चंद्रशेखरन के थर्ड टर्म पर उठे नए सवाल |
    डिलीवरी पार्टनर या राइड ड्राइवर, किसमें ज्यादा फायदा? कहां आसानी से होती है कमाई? |
    बांटे गए मुफ्त iPhone, घर में लगाया आईफोन का लंगर, पहले 100 का किया था ऐलान |
    'मैंने मौत को फील किया', बोली सुशांत सिंह राजपूत की बहन, पैरालाइज हुई बॉडी, झेली पीड़ा |
    पाक‍िस्तान में व‍िरोध की राजनीत‍ि का प्रतीक कैसे बने कंटेनर्स, देखें |
    Homemade Aloo Chips: बाजार के चिप्स खरीदना छोड़ें, घर में रखे आलूओं से बनाएं कुरकुरे और चटपटे आलू चिप्स |
    NO PUC NO Fuel: 1 अक्टूबर से गाड़ी के इस पेपर के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, ट्रायल शुरू |
    अपने ही देश में बैन है ये एक्ट्रेस, भारत छोड़ने के बाद सोशल मीडिया पर हुईं एक्टिव
    Advertisement