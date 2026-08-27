scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नेपाल की बाढ़ ने याद दिलाईं ये फिल्में, पर्दे पर भी दिखा है कुदरत का खौफनाक कहर!

नेपाल की बाढ़ ने कुदरत के कहर की याद दिला दी. जानिए ‘केदारनाथ’, ‘तुम मिले’, ‘द इम्पॉसिबल’ और ‘टाइटैनिक’ समेत उन फिल्मों के बारे में, जिनमें प्राकृतिक आपदा अहम हिस्सा रही.

Advertisement
X
नेपाल की बाढ़ से लेकर सुनामी तक, इन फिल्मों ने दिखाई तबाही (Photo: Screengrab)
नेपाल की बाढ़ से लेकर सुनामी तक, इन फिल्मों ने दिखाई तबाही (Photo: Screengrab)

नेपाल में आई बाढ़ ने एक बार फिर दिखा दिया कि जब कुदरत अपना रौद्र रूप दिखाती है, तो इंसान की सारी ताकत छोटी पड़ जाती है. पानी का सैलाब हो, भूकंप हो, सुनामी या फिर जंगल की आग- प्राकृतिक आपदाओं पर कई ऐसी फिल्में बनी हैं, जिन्होंने पर्दे पर तबाही के बीच इंसानी जज्बे, डर, रिश्तों और जिंदा रहने की जद्दोजहद को दिखाया है.

नेपाल की बाढ़ के बीच एक नजर उन फिल्मों पर, जिन्होंने प्राकृतिक आपदाओं को अपनी कहानी का अहम हिस्सा बनाया.

Kedarnath (2018): सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान की ‘केदारनाथ’ की कहानी 2013 की उत्तराखंड त्रासदी की पृष्ठभूमि में बुनी गई थी. फिल्म में एक मुस्लिम पिट्ठू और हिंदू लड़की की प्रेम कहानी दिखाई गई, लेकिन कहानी का असली मोड़ उस वक्त आता है जब उत्तराखंड में भयानक बाढ़ तबाही मचाती है. पहाड़ों पर बरपा कुदरत का कहर फिल्म में डर, दर्द और बिछड़ने की तस्वीर दिखाता है.

सम्बंधित ख़बरें

Ankit Baliyan family mourns
'भाई वापस आजा', अंकित की मौत से टूटी मां, बिलखकर रोई बहन
कृति सेनन के आउटफिट पर कंगना ने बताई अपनी असली आपत्ति
Afasan and Saaz
अफसाना खान ने पति साज शर्मा संग किया रुद्राभिषेक
Sonu Sood Suppor floods in Nepal
नेपाल में बाढ़ की तबाही, सोनू सूद ने बढ़ाया मदद का हाथ, बोले- आप अकेले नहीं
Shoaib akhtar rejected bollywood films
'हीरोइनों संग जुड़ता नाम', डरे शोएब अख्तर, ठुकरा दी थी सलमान की फिल्म

Tum Mile (2009): इमरान हाशमी और सोहा अली खान की ‘तुम मिले’ की कहानी 2005 की मुंबई बाढ़ के बीच आगे बढ़ती है. भारी बारिश के बाद मुंबई की सड़कें और जिंदगी दोनों ठप पड़ जाती हैं. इसी आफत के बीच एक कपल फंस जाता है और फिर सामने आता है प्यार, पुराने गिले-शिकवे और रिश्ते की असली परीक्षा. यानी बाहर पानी का सैलाब और अंदर भावनाओं का तूफान.

Advertisement

Kai Po Che! (2013): ‘काय पो छे!’ को सिर्फ दोस्ती और सपनों की कहानी समझना अधूरा होगा. फिल्म में 2001 के गुजरात भूकंप को कहानी का एक बड़ा मोड़ बनाया गया है. तीन दोस्तों की जिंदगी अपने-अपने सपनों की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन भूकंप उनके आसपास की दुनिया ही बदल देता है. आपदा के साथ फिल्म दोस्ती, महत्वाकांक्षा और रिश्तों की मुश्किलों को भी सामने लाती है.

The Impossible (2012): अगर प्राकृतिक आपदा पर बनी सबसे दिल दहला देने वाली फिल्मों की बात हो, तो ‘The Impossible’ का नाम जरूर आएगा. यह 2004 की हिंद महासागर सुनामी की सच्ची घटना से प्रेरित कहानी है. छुट्टियां मनाने गया एक परिवार अचानक समुद्र की खौफनाक लहरों के बीच फंस जाता है. परिवार के सदस्य एक-दूसरे से बिछड़ जाते हैं और फिर शुरू होती है उन्हें दोबारा खोजने और जिंदा रहने की जंग.

The Perfect Storm (2000): ‘द परफेक्ट स्टॉर्म’ की कहानी भी कुदरत के खतरनाक रूप को दिखाती है. फिल्म एक कमर्शियल फिशिंग बोट और उसके क्रू की कहानी है, जो अटलांटिक महासागर में बेहद खतरनाक मौसम के बीच फंस जाते हैं. तीन अलग-अलग मौसम प्रणालियों के टकराने से समुद्र में ऐसा तूफान बनता है कि नाविकों के सामने जिंदगी बचाने की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है. फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है.

Advertisement

Titanic (1997): जेम्स कैमरून की ‘Titanic’ भले ही दुनिया भर में जैक और रोज की प्रेम कहानी के लिए मशहूर हो, लेकिन इसके पीछे एक असली समुद्री त्रासदी है. 1912 में RMS Titanic एक हिमखंड से टकराकर डूब गया था. फिल्म इस हादसे को रोमांस, डर और तबाही के साथ पर्दे पर उतारती है. एक तरफ प्यार की कहानी चलती है, तो दूसरी तरफ विशाल जहाज धीरे-धीरे समुद्र में समाता जाता है.

Only the Brave (2017): ‘ओनली द ब्रेव' प्राकृतिक आपदा के एक और खतरनाक रूप को दिखाती है- जंगल की भीषण आग. यह फिल्म अमेरिका के एरिजोना में Yarnell Hill wildfire से लड़ने वाले Granite Mountain Hotshots की सच्ची कहानी पर आधारित है. ये फायरफाइटर्स आग को रोकने और लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं. फिल्म बताती है कि कुदरत के कहर के सामने मोर्चा लेने वालों की हिम्मत कितनी बड़ी होती है.

इन फिल्मों में एक बात कॉमन है- नेपाल की बाढ़ हो या उत्तराखंड की बाढ़, गुजरात का भूकंप हो या समुद्र की सुनामी- इन फिल्मों की कहानियां अलग जरूर हैं, लेकिन एक चीज समान है. जब कुदरत करवट लेती है, तो इंसान की असली परीक्षा शुरू होती है. कहीं लोग अपनों को बचाने के लिए जूझते हैं, कहीं रिश्तों की असली कीमत समझ आती है और कहीं कुछ लोग दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा देते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Arthik Rashifal
    Latest News in Hindi »
    नेपाल की बाढ़ ने याद दिलाईं ये फिल्में, पर्दे पर भी दिखा है कुदरत का खौफनाक कहर! |
    ममदानी पहले अपना घर संभालें |
    पहले लगाया फोन का चस्का, अब Meta की निकली हेकड़ी, देने पड़ेंगे सवा 1 लाख करोड़ रुपये |
    भारत ने पलटी बाजी... बना इस देश का सबड़े बड़ा पेट्रोलियम सप्लायर, UAE-सऊदी अरब छूटे पीछे |
    व‍िल‍ियम्स स‍िस्टर्स का US ओपन कमबैक! 46 साल की बड़ी बहन के साथ खेलने उतरेगी 44 साल की सेरेना |
    नेपाल में तबाही के ग्राउंड जीरो पर देश का पहला चैनल, चितवन से आजतक की Exclusive रिपोर्ट |
    राखी ऐड विवाद: कृति सेनन के आउटफिट पर कंगना ने बताई अपनी असली आपत्ति |
    क्या नेपाल में 'Made In China' है फ्लैश फ्लड? आ गया बीजिंग का जवाब |
    'भाई वापस आजा', बेटे अंकित बालियान के शव के सामने बिलखकर रोई मां, सदमे में बहन, मांगा इंसाफ |
    How To Keep Towels White-Fluffy Like Hotels: बार-बार धुलाई के बाद भी होटल के तौलिए कैसे रहते हैं दूध जैसे सफेद और सॉफ्ट? जानिए 6 सीक्रेट्स
    Advertisement