'घिनौना, शर्मनाक और बेहद घटिया काम', जाह्नवी के AI वीडियो पर भड़के जूनियर NTR, लेंगे लीगल एक्शन

AI कभी-कभी कितना खतरनाक बन सकता है, इसके हम अभी तक कई उदाहरण देख चुके हैं. किसी भी वीडियो को AI के जरिए बदलकर जनता को गुमराह करना अब आम हो चुका है. हाल ही में इसका शिकार बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर को बनना पड़ा. तेलुगू फिल्म 'देवरा' के एक गाने चुट्टामल्ले से उनका डीपफेक AI वीडियो जमकर वायरल हुआ. इसमें जाह्नवी और जूनियर एनटीआर को लेकर भ्रमित करने वाले सीन्स दिखाए जा रहे थे.

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चुट्टामल्ले गाने से वायरल हो रहा जाह्नवी और जूनियर एनटीआर का डीपफेक AI वीडियो एक्टर के पास भी पहुंचा. तेलुगू सुपरस्टार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक नोट जारी करते हुए ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात की, और साथ ही चेतावनी भी दी है. उन्होंने इसे एक घिनौना, शर्मनाक और बेहद घटिया काम कहा है.

एनटीआर ने लगाई क्लास

जूनियर एनटीआर ने लिखा- जिस देश में महिलाओं को मां और देवी का दर्जा देकर पूजा जाता है, जहां मातृदेवो भव: सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है, वहां कुछ लोग इतनी घटिया हरकत पर उतर आए हैं कि AI का इस्तेमाल करके एक महिला का बेहद अपमानजनक तरीके से गलत वीडियो बना रहे हैं.

AI की मदद से इस तरह की गंदी और आपत्तिजनक चीज बनाना शब्दों से परे शर्मनाक है. इस फर्जी और एडिट किए गए चुट्टामल्ले वीडियो को बनाने और फैलाने वालों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा. इसे बनाने वाले और इसे फैलाने वाले लोगों के खिलाफ मैं हर संभव कानूनी कार्रवाई करूंगा.

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Disgusting, Sick and Shameless.



In a land that worships women as mothers and goddesses, where "Matrudevo Bhava" is not just a phrase but a part of our culture, some people have fallen so low that they are using AI to disrespect a woman in the most degrading way possible. Using… — Jr NTR (@tarak9999) October 3, 2026

एक्टर ने आगे लोगों से भी अपील की- प्लीज ऐसे कंटेंट को ना देखें, ना शेयर करें और ना ही इसे आगे बढ़ाएं. आज ये किसी और के साथ हुआ है, कल ये आपकी मां, बहन, पत्नी या बेटी के साथ भी हो सकता है. ये बेहद गंभीर मामला है. मैं सभी राज्य सरकारों और भारत सरकार से अपील करता हूं कि AI के गलत इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कदम उठाएं और कड़े नियम बनाए जाएं.

बात करें जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा की, तो ये साल 2024 में आई थी जिससे जाह्नवी कपूर ने अपना साउथ सिनेमा डेब्यू किया था. फिल्म में वो एनटीआर की लव इंट्रेस्ट बनी थीं. हालांकि उनकी पहली तेलुगू फिल्म सक्सेसफुल साबित नहीं हो पाई थी.

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