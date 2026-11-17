Miss Universe New Crown: दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित ब्यूटी पेजेंट में शामिल मिस यूनिवर्स 2026 का फिनाले जैसे-जैसे करीब आ रहा है, वैसे-वैसे इसे लेकर एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है. इस बार प्रतियोगिता और भी खास है, क्योंकि मिस यूनिवर्स ने अपने 75 साल पूरे कर लिए हैं. इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए ऑर्गनाइजेशन ने एक नया और बेहद खूबसूरत क्राउन लॉन्च किया.

और पढ़ें

मिस यूनिवर्स ऑर्गनाइजेशन ने 12 नवंबर को प्यूर्टो रिको के सैन जुआन स्थित प्लाजा लास अमेरिकास में आयोजित द मिस यूनिवर्स एक्सपीरियंस एक्सहिबिशन के दौरान इस ताज की पहली झलक दिखाई. इसकी तस्वीरें ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर की गईं. ताज को देखकर लोग इसकी चमक और डिजाइन की तारीफ कर रहे हैं.

18 कैरेट व्हाइट गोल्ड से बना है ताज

इस ताज में 3150 डायमंड जड़े हैं और इसे द रेडियंस ऑफ एन इटरनल लेगेसी नाम दिया गया है. इस नए क्राउन को जूलरी डिजाइनर जॉर्ज विटेल्स ने पेरिस की फाइन ज्वेलरी कंपनी Maison d'OR के साथ मिलकर तैयार किया है. यह 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड से बना है, जिसमें 3150 ब्रिलियंट कट हीरे लगाए गए हैं. इसकी खासियत सिर्फ इसकी चमक नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपा मैसेज भी है.

Advertisement

तीन हीरों में छिपी है खास कहानी

ताज में तीन बड़े हीरों को खास जगह दी गई है. इनमें से हर हीरा मिस यूनिवर्स के सफर के एक अलग दौर को दिखाता है. लेफ्ट साइड लगा हीरा उन महिलाओं को समर्पित है, जिन्होंने मुश्किलों को पार कर नई राह बनाई और पिछले 75 सालों में प्रतियोगिता की पहचान मजबूत की.

राइट साइड का हीरा उन महिलाओं का प्रतीक है, जो आज अपने काम और विचारों से दूसरों को प्रेरित कर रही हैं. वहीं, बीच में लगा सबसे बड़ा हीरा भविष्य और आने वाली पीढ़ियों की महिलाओं को दर्शाता है.

एक्सहिबिशन में दिखाए गए 18 पुराने ताज

मिस यूनिवर्स की 75वीं एनिवर्सरी के जश्न के तहत द मिस यूनिवर्स एक्सपीरियंस नाम से एक एक्सहिबिशन भी लगाया गया था. इसमें प्रतियोगिता के इतिहास से जुड़े यादगार सामान और अलग-अलग सालों में विजेताओं को पहनाए गए 18 क्राउन भी दिखाए गए. ऑर्गनाइजेशन के मुताबिक, इस एक्सहिबिशन में अब तक 27,700 से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं. इसे आम लोगों के लिए फ्री रखा गया है.

कब होगा मिस यूनिवर्स 2026 का फिनाले

मिस यूनिवर्स 2026 का ग्रैंड फिनाले 24 नवंबर को प्यूर्टो रिको के सैन जुआन स्थित Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot में होगा. इस साल 121 देशों की सुंदरियां खिताब के लिए मुकाबला कर रही हैं. केरल की काजिया लिज मेजो इस साल भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. फिनाले में जीतने वाली कंटेस्टेंट को मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा बॉश ये नया 3150 डायमंड वाला क्राउन पहनाएंगी.

---- समाप्त ----