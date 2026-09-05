Beetroot Dhokla: पोहा-पराठा खाकर भर गया दिल? नाश्ते में पीली मूंग दाल और चुकंदर से बनाएं प्रोटीन रिच ढोकला, चेहरे पर आएगा गुलाबी निखार

सुबह के नाश्ते में रोज-रोज वही पोहा, उपमा या तेल-घी से भरे पराठे खाकर अगर आप ऊब चुके हैं और कुछ नया, हल्का व पौष्टिक बनाना चाहते हैं तो चुकंदर और पीली मूंग दाल का ढोकला आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है. मूंग दाल जहां प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है तो वहीं चुकंदर में प्रचुर मात्रा में आयरन, फाइबर और एंटी-ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को सुधारकर त्वचा पर नेचुरल गुलाबी निखार लाते हैं.

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बिना मैदा और बिना सूजी के बना यह स्पंजी ढोकला न केवल देखने में बेहद आकर्षक लगता है बल्कि स्वाद और सेहत का जबरदस्त कॉम्बिनेशन भी है. अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं या बच्चों के टिफिन के लिए कोई हेल्दी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो यह रेसिपी आपके बहुत काम आएगी. आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान विधि.

सामग्री

पीली मूंग दाल: 1 कप (2-3 घंटे पानी में भीगी हुई)

चुकंदर (Beetroot): 1/2 कप (कद्दूकस किया हुआ या बारीक कटा)

हरी मिर्च: 2

अदरक: 1 इंच का टुकड़ा

दही: 2 से 3 बड़े चम्मच

बेसन: 2 बड़े चम्मच (बाइंडिंग के लिए)

ईनो (Eno) या बेकिंग सोडा: 1 छोटा चम्मच

नींबू का रस: 1 छोटा चम्मच

नमक: स्वादानुसार

तड़के के लिए: 1 बड़ा चम्मच तेल, 1 छोटा चम्मच राई, 1 छोटा चम्मच सफेद तिल, 8-10 कढ़ी पत्ते और 2 हरी मिर्च (लम्बाई में कटी हुई)

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बनाने की सही और आसान विधि

भीगी हुई मूंग दाल का पानी पूरी तरह निकाल लें. अब मिक्सर जार में मूंग दाल, कद्दूकस किया चुकंदर, हरी मिर्च, अदरक और 2-3 चम्मच दही डालकर थोड़ा सा पानी मिलाते हुए एकदम स्मूथ बैटर (मिश्रण) पीस लें.

पिसे हुए गुलाबी बैटर को एक बड़े बर्तन में निकालें. इसमें 2 चम्मच बेसन, स्वादानुसार नमक और नींबू का रस डालकर अच्छी तरह फेंटें ताकि बैटर में हवा भर जाए. ध्यान रखें कि मिश्रण न बहुत ज्यादा गाढ़ा हो और न ही बहुत पतला.

एक ढोकला मेकर या बड़ी कढ़ाई में 2 गिलास पानी डालकर गरम होने के लिए रखें. ढोकला प्लेट या किसी गहराई वाली स्टील की थाली को थोड़े से तेल से ग्रीस कर लें.

अब बैटर में 1 छोटा चम्मच ईनो फ्रूट साल्ट (या बेकिंग सोडा) डालें और ऊपर से 1 चम्मच पानी डालकर एक ही दिशा में हल्के हाथों से मिलाएं. बैटर तुरंत फूलने लगेगा.

तुरंत बैटर को ग्रीस की हुई थाली में ढालें और गरम स्टीमर में रखकर ढक्कन लगा दें. इसे मध्यम से तेज आंच पर 12 से 15 मिनट तक स्टीम (भाप में) होने दें.

15 मिनट बाद चाकू या टूथपिक डालकर चेक करें. अगर चाकू साफ बाहर आए, तो ढोकला पक चुका है. इसे बाहर निकालकर 5 मिनट ठंडा होने दें, फिर चौकोर टुकड़ों में काट लें.

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एक छोटे पैन में 1 चम्मच तेल गरम करें. इसमें राई, कढ़ी पत्ता, हरी मिर्च और सफेद तिल डालकर चटकाएं. इस गरमा-गरम तड़के को ढोकले के ऊपर बराबर फैलाएं.

आपका प्रोटीन और आयरन से भरपूर स्पंजी चुकंदर-मूंग दाल ढोकला तैयार है. इसे हरी धनिया-पुदीने की ताजी चटनी के साथ सर्व करें.

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