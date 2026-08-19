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Angoori Shikanji Recipe: नींबू शिकंजी को कहें अलविदा! ट्राई करें शेफ कुणाल कपूर की स्पेशल 'अंगूरी शिकंजी'

गर्मियों में रोजाना की नींबू शिकंजी से बोर हो गए हैं, तो शेफ कुणाल कपूर की अंगूरी शिकंजी ट्राई करें. हरे अंगूर, नींबू, पुदीने और चटपटे मसालों से बनी यह रिफ्रेशिंग ड्रिंक मिनटों में तैयार हो जाती है. सोडा या स्प्राइट के साथ इसका खट्टा-मीठा स्वाद आपके समर को खास बना देगा.

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अंगूर का खट्टा-मीठा रस टेस्टी लगता है. (PHOTO:AI)
अंगूर का खट्टा-मीठा रस टेस्टी लगता है. (PHOTO:AI)

Angoori Shikanji Recipe: उमस भरे मौसम में शिकंजी से बेहतर भला क्या हो सकता है? मगर जब भी शिकंजी की बात होती है तो दिमाग में सबसे पहले नींबू शिकंजी का ही ख्याल आता है. लेकिन हर बाप एक जैसी शिकंजी पीकर बोरियत लगती है. अगर आप भी रोजाना वही नींबू वाली शिकंजी पीकर बोर हो गए हैं, तो एक बार अंगूरी शिकंजी जरूर ट्राई करें.

हरे अंगूर और नींबू से तैयार यह ड्रिंक क्लासिक मसाला शिकंजी का एक फ्रूटी और रिफ्रेशिंग ट्विस्ट है. इसमें अंगूर की हल्की मिठास, नींबू की खटास और मसालों का चटपटा स्वाद मिलता है. सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर ने इंस्टाग्राम पर इसकी रेसिपी शेयर की है, जो आपको काफी पसंद आएगी. आइए आपको यह आसान रेसिपी बताते हैं, जिसे आप अपने घर पर मिनटों में तैयार कर लेंगे.

अंगूरी शिकंजी बनाने के लिए सामग्री

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  • 1 कप हरे अंगूर
  • 2 नींबू
  • 2½ बड़े चम्मच चीनी
  • 1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर
  • ½ छोटा चम्मच काला नमक
  • ½ छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर
  • 1 छोटा चम्मच चाट मसाला
  • स्वादानुसार सामान्य नमक
  • थोड़ा सा ठंडा पानी
  • एक मुट्ठी पुदीने की पत्तियां
  • जरूरत के अनुसार बर्फ के टुकड़े
  • ऊपर से डालने के लिए ठंडी स्प्राइट या सोडा वाटर

अंगूरी शिकंजी बनाने का तरीका

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  1. सबसे पहले एक ब्लेंडर जार में हरे अंगूर, चीनी, नींबू का ताजा रस, भुना जीरा पाउडर, काला नमक, काली मिर्च, चाट मसाला और सामान्य नमक डालें. इसमें पुदीने की पत्तियां और थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह ब्लेंड कर लें.
  2. जब अंगूर अच्छी तरह पिस जाएं और एक स्मूद मिक्सर तैयार हो जाए, तो इसे इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर आपको शिकंजी बिल्कुल स्मूद पसंद है, तो तैयार मिक्सर को बारीक छलनी से छान लें. 
  3. अब सर्विंग ग्लास में भरपूर मात्रा में बर्फ के टुकड़े डालें. इसके बाद ग्लास में तैयार अंगूर का मिक्सर डालें. ऊपर से ठंडी स्प्राइट या सोडा वाटर डालकर धीरे से मिक्स करें. 
  4. आखिर में पुदीने की ताजी पत्तियों या अंगूर से गार्निश करें और तुरंत सर्व करें. आप चाहे तो इसे थोड़ी देर ठंडा करने के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं.

स्वाद में लगेगी बिल्कुल अलग

अंगूरी शिकंजी में हरे अंगूर की मिठास नींबू की खटास और चाट मसाले के चटपटे स्वाद के साथ मिलकर इसे बेहद रिफ्रेशिंग बना देती है. गर्मियों और मॉनसून में मेहमानों के लिए भी यह ड्रिंक एक बेहतरीन ऑप्शन है. इसे घर पर बनाना आसान है और कुछ ही मिनटों में तैयार किया जा सकता है.

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