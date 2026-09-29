एथलेटिक्स में भारत का पहला गोल्ड, 4x400 मीटर रिले में बेटियों का कमाल

भारत ने 2026 एशियन गेम्स में एथलेटिक्स का अपना पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है. मंगलवार को महिला 4x400 मीटर रिले में किरण पहल,पूवम्मा माचेत्तिरा, प्राची चौधरी और विथ्या रामराज की चौकड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया.

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भारतीय टीम ने 3:29.69 मिनट का समय निकालकर गोल्ड पर कब्जा जमाया. बहरीन ने सिल्वर और चीन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता.

यह मौजूदा एशियन गेम्स में ट्रैक एंड फील्ड से भारत का पहला गोल्ड मेडल है. भारतीय एथलीटों ने रिले फाइनल में शुरू से आखिर तक जोरदार रफ्तार बनाए रखी और पोडियम पर तिरंगा सबसे ऊपर पहुंचाया.

इससे पहले भारत ने पुरुषों की 4x400 मीटर रिले में ब्रॉन्ज मेडल जीता और इस सीज़न का अपना सबसे अच्छा समय 3:01.61 निकाला है. इस टीम में धर्मवीर चौधरी, मनु थीक्किनिल, जय कुमार और विशाल थेन्नारासु शामिल रहे.

साथ ही भारत ने 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले में भी ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. गुरिंदरवीर सिंह, अनिमेष कुजूर, स्नेहा सत्यनारायण और हरिता भद्रा की टीम ने 41.06 सेकंड का सीजन बेस्ट टाइम निकालकर तीसरा स्थान हासिल किया.

भारत की पूजा सिंह ने महिलाओं की हाई जंप में 1.84 मीटर की छलांग लगाकर कांस्य पदक जीता. उनका यह प्रदर्शन व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ से काफी नीचे रहा, लेकिन एशियन गेम्स में पदक दिलाने के लिए इतना काफी था.

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वहीं गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में 13:32.75 मिनट का समय निकालकर कांस्य पदक अपने नाम किया. इसके साथ ही गुलवीर ने जापान में चल रहे इन एशियन गेम्स में लगातार तीसरा पदक जीतकर पोडियम फिनिश की हैट्रिक पूरी कर ली.

मंगलवार 29 सितंबर को भारत ने निशानेबाजी और एथलेटिक्स में गोल्ड समेत कुल 8 मेडल अपने नाम किए. जिससे अब कुल मेडलों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है.

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