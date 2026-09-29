BP की दवा सुबह लें या रात में? टाइमिंग का सच क्या है, हार्ट के सर्जन ने बताया

ब्लड प्रेशर यानी BP आज के समय में एक आम स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है. कई लोगों को लंबे समय तक BP कंट्रोल में रखने के लिए रोजाना दवाएं लेनी पड़ती हैं, लेकिन मरीजों के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि BP की दवा सुबह लेना ज्यादा फायदेमंद है या रात में? कुछ लोग अकसर सुबह ही दवाएं खाते हैं. उनका मानना है कि इससे दिनभर बीपी कंट्रोल में रहेगा, लेकिन क्या वाकई दवा लेने के समय से कुछ फायदा होता है या किसी भी टाइम आप बीपी की मेडिसिन ले सकते है. दवाओं के मामले में टाइमिंग का सच क्या है? इस बारे में डॉक्टर से जानते हैं.

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इस सवाल पर दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल के कार्डियोथोरेसिक और वैस्कुलर सर्जन डॉ. वरुण बंसल ने Aajtak.in को बताया है. वह कहते हैं कि BP की दवा को लेकर सबसे जरूरी बात ये है कि आप उसको रोज लें और बिना डॉक्टर की सलाह के दवाएं खाना न छोड़ें. दवाओं के साथ- साथ अपना खानपान अच्छा रखें और रोज एक्सरसाइज करें.

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डॉक्टर ने दवा की टाइमिंग को लेकर क्या कहा?

डॉ. वरुण बंसल के मुताबिक, मरीज को कभी भी इस बात को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि दवा सुबह ली जाए या रात में. मेडिकल साइंस में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि दवा सुबह लेने से ज्यादा फायदा करेगी या रात में लेने में कम, टाइमिंग का दवा के असर से कुछ भी लेना- देना नहीं है. दवा के मामले में सबसे जरूरी है कि मरीज डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपनी दवाएं रोजाना ले.

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दवा बीच में छोड़ना क्यों हो सकता है नुकसानदायक?

BP की दवा शुरू होने के बाद कई बार मरीजों को लगता है कि अब उनका BP सामान्य आ रहा है, इसलिए दवा की जरूरत नहीं है. कुछ लोग खुद से दवा बंद कर देते हैं या कभी-कभी लेना छोड़ देते हैं. ऐसा करना सही नहीं है. इससे हार्ट पर प्रेशर पड़ता है. ये हार्ट अटैक से लेकर स्ट्रोक तक के रिस्क को बढ़ा सकता है.

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