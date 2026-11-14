Vastu Tips: ये 3 पौधे घर में भूलकर भी न लगाएं, आने लगेंगी परेशानियां!

Unlucky Plants for Home: घर में पेड़-पौधे लगाने से हरियाली बनी रहती है और माहौल भी खुशनुमा रहता है. यही वजह है कि लोग घर की बालकनी, छत और आंगन में तरह-तरह के पौधे लगाते हैं. लेकिन पौधे चुनते समय सिर्फ उनकी खूबसूरती देखना ही काफी नहीं है. वास्तु शास्त्र में कुछ पौधों को घर के लिए अच्छा नहीं माना गया है. मान्यता है कि इन्हें घर में लगाने से तनाव बढ़ सकता है. साथ ही, पैसों से जुड़ी परेशानियां और तरक्की में रुकावट आ सकती है. आइए जानते हैं ऐसे 3 पौधों के बारे में, जिन्हें घर में लगाने से बचना चाहिए.

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1. कांटेदार पौधे

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में कांटेदार पौधे लगाने से बचना चाहिए. मान्यता है कि ऐसे पौधे घर में नकारात्मकता बढ़ा सकते हैं. इससे परिवार के सदस्यों के बीच तनाव और छोटी-छोटी बातों पर अनबन हो सकती है. हालांकि, घर में गुलाब का पौधा लगाया जा सकता है. इसे घर में लगाना शुभ माना जाता है.

2. बोनसाई का पौधा

बोनसाई के पौधे देखने में काफी सुंदर होते हैं. इन्हें कम जगह में भी आसानी से रखा जा सकता है. यही वजह है कि कई लोग इन्हें घर की सजावट के लिए पसंद करते हैं. हालांकि, वास्तु शास्त्र में बोनसाई को घर में लगाने की सलाह नहीं दी जाती. दरअसल, इस पौधे को एक सीमित आकार में ही बढ़ाया जाता है. वास्तु के अनुसार, इसे रुकी हुई तरक्की और विकास से जोड़कर देखा जाता है. माना जाता है कि घर में बोनसाई रखने से करियर और आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने की राह में रुकावट आ सकती है.

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3. दूध निकलने वाले पौधे

कुछ पौधों की पत्तियां या टहनी तोड़ने पर सफेद रंग का दूध जैसा रस निकलता है. ऐसे पौधों को घर में लगाना वास्तु के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता. मान्यता है कि इन्हें घर में रखने से पैसों की परेशानी बढ़ सकती है. कर्ज और आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है.

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