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शादी से कुछ घंटे पहले खेत में पलटी दुल्हन की कार, कीचड़ में सना वेडिंग ड्रेस

वियतनाम में शादी से कुछ घंटे पहले एक दुल्हन के साथ ऐसा हादसा हुआ कि उसका पूरा शादी का जोड़ा कीचड़ से सन गया.दूल्हा-दुल्हन को लेकर जा रही कार तेज हवा में बोनट पर लगी फूलों की सजावट विंडशील्ड के सामने आने के बाद सड़क से उतरकर धान के खेत में पलट गई.

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पूरा शादी का जोड़ा कीचड़ से सन चुका था (Photos: @StRyuAka/X)
पूरा शादी का जोड़ा कीचड़ से सन चुका था (Photos: @StRyuAka/X)

वियतनाम में शादी से कुछ घंटे पहले दूल्हा-दुल्हन को ले जा रही कार अचानक सड़क से उतरकर धान के खेत में पलट गई. हादसे में दुल्हन का शादी का जोड़ा कीचड़ से सन गया. राहत की बात रही कि दूल्हा-दुल्हन और गर्भ में पल रहा बच्चा पूरी तरह सुरक्षित रहे. बाद में दुल्हन ने कपड़े बदले और अस्पताल में जांच के बाद शादी की रस्में पूरी की गईं.

शादी से पहले हुआ अजीब हादसा

यह मामला वियतनाम के तुयेन क्वांग प्रांत का है. वीएनएक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 10 नवंबर को सुबह करीब 10 बजे 21 साल के ली वान वियत अपनी 19 वर्षीय दुल्हन डैम थी शुआन को लेकर जा रहे थे. दुल्हन के घर से दूल्हे के परिवार के घर तक शादी का जुलूस जा रहा था.

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दूल्हे के घर से करीब एक किलोमीटर पहले अचानक उनकी कार सड़क से उतर गई और करीब एक मीटर नीचे धान के कीचड़ भरे खेत में पलट गई. कार एक तरफ झुककर रुक गई और उसका वह हिस्सा, जहां दुल्हन बैठी थीं, सीधे कीचड़ की तरफ था.

यह भी पढ़ें: मेहंदी लगा के रखना... जॉर्जिया की बच्ची ने गाया SRK का गाना, 5.3 करोड़ व्यूज

कार की विंडशील्ड पर आ गई फूलों की सजावट

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दूल्हे वियत ने बताया कि तेज हवा की वजह से कार के बोनट पर लगी फूलों की सजावट उड़कर विंडशील्ड के सामने आ गई थी. इससे ड्राइवर को आगे का रास्ता दिखाई देना बंद हो गया.

इसी दौरान कार का संतुलन बिगड़ा और वह सड़क से उतरकर खेत में पलट गई.

शादी के जुलूस के साथ चल रहे फोटोग्राफर ली डैन सु ने बताया कि कार पलटने के बाद कुछ देर में रुक गई. दुल्हन की तरफ की खिड़की खुली थी और वह सीधे कीचड़ वाले खेत की ओर थी.

दुल्हन की हालत देखकर घबरा गए लोग

हादसा होते ही शादी में शामिल लोग कार की तरफ दौड़ पड़े. पहले चार-पांच युवकों ने कार को वापस सीधा करने की कोशिश की, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से वे सफल नहीं हो सके.

इसके बाद आसपास के दर्जनों लोग मदद के लिए पहुंच गए. सभी ने मिलकर कार को इतना उठाया कि दूल्हा और दुल्हन किसी तरह बाहर निकल सके.

जब दुल्हन बाहर आईं तो उनका पूरा शादी का जोड़ा कीचड़ से सन चुका था. उनके बाल और कपड़े भी गंदे हो गए थे.

दुल्हन थी गर्भवती, इसलिए बढ़ी चिंता

हादसा इसलिए भी ज्यादा चिंता वाला था क्योंकि शुआन गर्भवती थीं. मौके पर मौजूद लोगों को डर था कि कहीं हादसे का असर दुल्हन या उसके गर्भ में पल रहे बच्चे पर न पड़ा हो. हालांकि, किस्मत से दोनों को कोई चोट नहीं आई.दुल्हन को दूल्हे के घर ले जाया गया, जहां उन्होंने नहाकर कपड़े बदले. इसके बाद शादी की तैयारियां दोबारा शुरू हुईं.

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अस्पताल में हुई जांच, दुल्हन और बच्चा दोनों सुरक्षित

उसी दिन दोपहर में परिवार दुल्हन को अस्पताल लेकर गया. डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि दुल्हन और उनका गर्भ में पल रहा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं.

दूल्हे वियत ने इस घटना को अचानक हुई एक अप्रत्याशित दुर्घटना बताया. उन्होंने राहत जताई कि उनकी पत्नी और बच्चा सुरक्षित हैं और शादी की रस्में भी आगे बढ़ सकीं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुईं तस्वीरें

हादसे के बाद बचाव अभियान की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए. इनमें दुल्हन शादी के जोड़े में कीचड़ से सनी हुई दूल्हे के साथ खड़ी दिखाई दीं.

तस्वीरें देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने कपल के प्रति सहानुभूति जताई. कई लोगों ने हादसे के बावजूद शादी पूरी होने पर उन्हें खुशहाल वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं भी दीं.

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