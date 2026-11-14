प्रयागराज महाकुंभ ने बदली छोटे कारोबारियों की किस्मत, किसी ने चुकाया कर्ज तो किसी ने खरीदा ऑटो

उत्तर प्रदेश में संगम की रेती पर महाकुंभ का 2025 का आयोजना किया गया था. करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई. लेकिन महाकुंभ की यह भव्यता सिर्फ धार्मिक आयोजन तक ही सीमित नहीं रही. महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक नई गति दी.

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महाकुंभ के दौरान हुई कमाई से किसी ने अपना कर्ज चुकाया तो किसी ने अपने कारोबार को और आगे बढ़ाया. कई ऐसे लोग भी रहे जिन्होंने महाकुंभ से हुई कमाई के दम पर अपना खुद का रोजगार भी शुरू किया. प्रयागराज के निवासी शंकर लाल यादव के व्यवसाय के लिए महाकुंभ 2025 बहुत ही मददगार साबित हुई.

महाकुंभ के दौरान हुई कमाई से चुकाया आधा कर्ज

शंकर लाल यादव ई रिक्शा चालक हैं. उन्होंने परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए करीब 2 लाख 15 हजार का रुपये का लोन लेकर ई रिक्शा खरीदा था. शुरुआत में इस लोन की किस्तें चुकाना उनके लिए बड़ी चुनौती थी लेकिन महाकुंभ के दौरान उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ. श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण महाकुंभ के दौरान ई-रिक्शा की मांग बढ़ गई. शंकर लाल यादव ने इस दौरान दिन-रात एक करके श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य तक पहुंचा. इसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने इसी कमाई से अपनी लोन की आधी रकम चुका दी.

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इसी संगम क्षेत्र में नाव चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करने वाले गौतम निषाद के लिए भी महाकुंभ यादगार रहा. उन्होंने बताया कि महाकुंभ के दौरान उनकी नाव की इतनी मांग रही कि उन्हें बहुत अच्छी कमाई हुई. उन्होंने बताया कि सामान्य मेलों के दौरान नाव चलाकर उनकी 20-30 हजार की कमाई होती थी लेकिन महाकुंभ के दौरान तीन महीने में उन्होंने करीब 50 हजार से एक लाख रुपये तक कमाए.

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महाकुंभ के दौरान ऑटो चलाकर चुकाया कर्ज, पैसे भी बचाए

प्रयागराज के लाल साहब ने भी कर्ज लेकर ऑटो खरीदा था. महाकुंभ के दौरान उन्होंने अपने ऑटो से श्रद्धालुओं को रेलवे स्टेशन से उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया था. उन्होंने बताया कि इस दौरान उनकी अच्छी कमाई हुई. और इस कमाई से उन्होंने अपना कर्ज भी चुका लिया. लाल साहब ने बताया कि महाकुंभ के दौरान ऑटो चलाकर उनकी आर्थिक हालत में काफी सुधार आया. उन्होंने लोन चुकाने के साथ पैसे भी बचाए.

महाकुंभ ने कई लोगों को स्वरोजगार का भी मौका दिया. प्रयागराज के संजय सिंह पहले गुजरात में दूसरे व्यक्ति का ऑटो किराए पर लेकर चलाते थे. महाकुंभ के दौरान वह वापस प्रयागराज आए और यहां किराए पर ऑटो चलाया. महाकुंभ के दौरान उन्होंने दिन-रात एक कर ऑटो चलाया और कुछ पैसे भी जमा किए. इन्हीं पैसों से उन्होंने खुद का ऑटो खरीदा और अब वे प्रयागराज में ही रहकर ऑटो चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं.

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महाकुंभ का फायदा सिर्फ नाव और परिवहन चालकों को ही नहीं मिला बल्कि स्थानीय मकान मालिकों और कारोबारियों का भी इसका फायदा हुआ. प्रयागराज के आदित्य पाठक का कारोबार है. महाकुंभ के दौरान उन्होंने अपने खाली मकान को होमस्टे के रूप में दिया था. इस दौरान उनकी काफी अच्छी आमदनी हुई.

होटल कारोबारियों को भी हुआ लाभ

इसी तरह होटल कारोबारियों की भी महाकुंभ के दौरान काफी अच्छी कमाई हुई. शहर के प्रतिष्ठित होटल व्यवसायी हरजिंदर सिंह बताते हैं कि महाकुंभ के दौरान उनके होटल में कमरों की मांग काफी बढ़ गई थी. एक दिन भी उनका कोई कमरा खाली नहीं था. उनके मुताबिक श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बड़ी संख्या में आने से होटल व्यवसाय को काफी फायदा हुआ. महाकुंभ ने होटल कारोबार को नई गति देने का काम किया.

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महाकुंभ के दौरान नगर निगम और पर्यटन विभाग की ओर से प्रयागराज के कई धार्मिक और पर्यटन स्थलों का विकास और सौंदर्यीकरण कराया गया. हनुमान मंदिर, अक्षयवट, भारद्वाज आश्रम और शहर के अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों को विकसित करने के साथ सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया. इसका फायदा शहर में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मिला. बड़ी संख्या में लोग संगम स्नान के साथ इन धार्मिक स्थलों के दर्शन और भ्रमण के लिए भी पहुंचे. इससे स्थानीय दुकानदारों, परिवहन चालकों और आसपास के छोटे कारोबारियों की भी काफी कमाई हुई.

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