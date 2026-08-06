Fridge Cleaning Tips: फ्रिज की कूलिंग हो गई कम? 10 मिनट में साफ करें पीछे लगी धूलभरी कॉयल्स; आसान है तरीका

Fridge Cleaning Tips: अगर आपका फ्रिज पहले की तुलना में जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है या हर महीने बिजली का बिल लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसकी वजह सिर्फ फ्रिज का पुराना होना नहीं, बल्कि कुछ और भी हो सकता है. कई बार इसके पीछे एक छोटी-सी चीज होती है, लेकिन उसे चीज को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. दरअसल, फ्रिज के पीछे लगी कंडेंसर कॉयल्स (Condenser Coils) पर समय के साथ धूल, मिट्टी और जाले जम जाते हैं. इससे फ्रिज के लिए अंदर की गर्मी बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है और कंप्रेसर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है.

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फ्रिज के ज्यादा मेहनत का असर सीधे आपकी जेब पर पड़ता है. फ्रिज ज्यादा बिजली खर्च करने लगता है, कूलिंग पहले जैसी नहीं रहती, मशीन जरूरत से ज्यादा गर्म हो सकती है और लंबे समय तक ऐसा होने पर फ्रिज की शेल्फ लाइफ भी कम हो सकती है. अच्छी बात ये है कि इस समस्या का समाधान बेहद आसान है. सिर्फ 10-15 मिनट निकालकर फ्रिज की कॉयल्स की सफाई करने से न केवल उसकी कूलिंग बेहतर हो सकती है, बल्कि बिजली की खपत भी कम हो सकती है.



क्यों जरूरी है फ्रिज की कॉयल्स साफ करना?

फ्रिज की कॉयल्स का काम अंदर की गर्मी को बाहर निकालना होता है. लेकिन समय के साथ इन पर धूल, मिट्टी और बाल जम जाते हैं. दरअसल, लोग फ्रिज के अंदर और बाहर लगी चीजों को तो साफ करते रहते हैं, लेकिन कॉयल्स को भूल ही जाते हैं. ऐसे में इनपर धीरे-धीरे धूल, मिट्टी और बाकी कण जम जाते हैं, जिसकी वजह से गर्मी आसानी से बाहर नहीं निकल पाती. ऐसे में कंप्रेसर को ज्यादा देर तक चलना पड़ता है, जिससे बिजली की खपत बढ़ती है. इसके साथ ही फ्रिज पर भी एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है.

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सबसे पहले पता करें कॉयल्स कहां हैं

हर फ्रिज में कॉयल्स एक ही जगह नहीं होतीं. इसलिए सफाई शुरू करने से पहले वो कहां होती हैं ये पता होना जरूरी है.

कई फ्रिज में कॉयल्स पीछे की तरफ होती हैं.

कुछ मॉडल्स में नीचे की तरफ लगी होती हैं.

जबकि कुछ फ्रिज में ये सामने, नीचे वाले पैनल के पीछे होती हैं.

सफाई शुरू करने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

फ्रिज के किसी भी हिस्से की सफाई करने से पहले सबसे पहले फ्रिज का प्लग निकाल दें.

अगर फ्रिज पीछे से साफ करना है, तो उसे धीरे-धीरे बाहर खिसकाएं.

अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के फर्श पर खरोंच न पड़े, तो उसके लिए नीचे तौलिया या प्लास्टिक स्लाइडर रखें.

फ्रिज भारी हो तो किसी की मदद जरूर लें.

पीछे वाली कॉयल्स कैसे साफ करें?

अगर आपके फ्रिज की कॉयल्स पीछे हैं, तो सबसे पहले नीचे लगा बैक पैनल खोल लें. इसके लिए स्क्रू निकालने होंगे. स्क्रू निकालकर ऐसी जगह रख दें जहां से आपको आसानी से मिल जाएं.

1. पहले वैक्यूम करें: ब्रश अटैचमेंट वाले वैक्यूम क्लीनर से धीरे-धीरे कॉयल्स की धूल हटाएं. ध्यान रखें कि कॉयल्स पर ज्यादा जोर से ब्रश न रगड़ें, क्योंकि इससे वे खराब हो सकती हैं.

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2. जिद्दी धूल को ब्रश से हटाएं: अगर धूल चिपकी हुई है, तो ड्रायर वेंट ब्रश या मुलायम ब्रश का इस्तेमाल करें. ये कॉयल्स के बीच फंसी गंदगी निकालने में मदद करता है.

3. साथ-साथ वैक्यूम चलाते रहें: ब्रश से धूल निकालते समय वैक्यूम भी चालू रखें, ताकि निकली हुई गंदगी दोबारा आसपास न फैले.

ये टूल्स करेंगे काम आसान

सफाई के दौरान ये चीजें काफी काम आती हैं.

ब्रश अटैचमेंट वाला वैक्यूम क्लीनर

ड्रायर वेंट ब्रश

मुलायम ब्रिसल वाला ब्रश या टूथब्रश

माइक्रोफाइबर कपड़ा

फ्लेक्सिबल वैक्यूम अटैचमेंट

स्विफर डस्टर

इनकी मदद से कॉयल्स के छोटे-छोटे हिस्सों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है.

अगर कॉयल्स सामने की तरफ हों तो क्या करें?

कई मॉडर्न फ्रिज में कॉयल्स नीचे वाले फ्रंट पैनल के पीछे होती हैं. ऐसे में नीचे का पैनल निकालें और उसी तरीके से वैक्यूम और ब्रश की मदद से सफाई करें. छोटे हैंडहेल्ड वैक्यूम का इस्तेमाल यहां ज्यादा आसान रहता है.

पैनल लगाने से पहले ये काम करना न भूलें

सिर्फ कॉयल्स ही नहीं, बल्कि उन्हें ढकने वाले पैनल पर भी काफी धूल और पालतू जानवरों के बाल जमा हो जाते हैं. इसलिए पैनल को भी अच्छी तरह साफ करें. अगर उसे गंदा ही वापस लगा दिया, तो धूल जल्दी दोबारा कॉयल्स तक पहुंच जाएगी. अगर आपने फ्रिज बाहर निकाला है, तो उसके नीचे और पीछे की फर्श भी साफ कर लें.

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कितनी बार करनी चाहिए सफाई?

एक्सपर्ट्स के अनुसार फ्रिज की कॉयल्स की सफाई साल में कम से कम 1-2 बार जरूर करनी चाहिए. अगर घर में पालतू जानवर हैं या धूल ज्यादा उड़ती है, तो हर 3-6 महीने में सफाई करना बेहतर माना जाता है.

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