मनोज बाजपेयी ने हाल ही में बॉलीवुड इंडस्ट्री की चुप्पी और कुछ फिल्मों को लेकर बात की, जिनपर देश में नफरत फैलाने के आरोप लगते हैं. एक बातचीत में उन्होंने अपनी बेबाकी से कुछ ऐसा बोला कि सोशल मीडिया पर अलग बहस छिड़ी. इसमें आदित्य धर की 3000 करोड़ कमाने वाली फिल्म धुरंधर भी है, जिसपर मनोज ने कुछ कमेंट किया है. यूजर्स का दावा है कि उन्होंने धुरंधर को प्रोपेगेंडा मूवी कहा है.

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धुरंधर पर क्या बोल गए मनोज बाजपेयी?

फिल्म धुरंधर को लेकर पिछले काफी समय से यही बहस छिड़ी हुई है कि ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है. मगर कई लोग इसके बचाव में भी उतरे हैं. धुरंधर रिलीज हुए लगभग साल बीत चुका है, लेकिन इसपर चर्चा थम नहीं रही. अब मनोज बाजपेयी ने 4 PM तहजीब से बातचीत के दौरान बॉलीवुड में बनी फिल्मों पर कमेंट किया, जिसपर नफरत फैलाए जाने के आरोप लगे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मनोज बाजपेयी प्रोपेगेंडा फिल्मों पर बात कर रहे थे. इसी दौरान इंटरव्यू लेने वाले ने 'धुरंधर', कश्मीर फाइल्स, केरल फाइल्स जैसी फिल्मों का नाम लिया. इस पर मनोज ने जवाब दिया- जिन फिल्मों को लेकर आपको आपत्ति है, उन्हें आप उंगलियों पर नहीं गिन पाएंगे.

इसके बाद मनोज ने बॉलीवुड में बनने वाली फिल्मों के पुराने फॉर्मूले पर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि हिंदी सिनेमा लंबे समय से लड़का-लड़की की प्रेम कहानी और ऐसी फिल्मों के फॉर्मूले पर चलता रहा है, जिनमें अच्छाई की बुराई पर जीत दिखाई जाती है. ऑडियंस सालों से ऐसी फिल्में देखते आ रहे हैं. मनोज के मुताबिक, कभी-कभी इस तरह की फिल्में भी सामने आती हैं और धीरे-धीरे ये हमारी परंपरा का हिस्सा बनती जा रही हैं.

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Manoj Bajpayee Lost All The Respect Today! https://t.co/phWEK0Lh1o — आदेश 🚩 (@ADfanatic_) November 22, 2026

क्यों मनोज से नाराज हैं लोग?

मनोज बाजपेयी के इसी बयान पर यूजर्स काफी नाराज दिखे हैं. एक यूजर ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ ही फिल्मों का असर भी बहुत बड़ा हो सकता है. उसने परमाणु बमों का उदाहरण देते हुए कहा कि संख्या कम होने के बावजूद उनका विनाशकारी प्रभाव पीढ़ियों तक रहता है.

एक अन्य यूजर ने मनोज बाजपेयी की आलोचना करते हुए उनके बयान को पत्नी शबाना रजा को प्रभावित करने से जोड़ दिया और आरोप लगाया कि वह ऐसी फिल्मों को नफरत फैलाने वाली बता रहे हैं. वहीं, एक यूजर ने बॉलीवुड में विचारधारा को लेकर टिप्पणी की कि इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए कुछ खास विचारों के पक्ष में या कुछ राजनीतिक विचारों के खिलाफ बोलने का दबाव रहता है.

हालांकि, कुछ लोगों ने मनोज बाजपेयी का समर्थन भी किया. एक यूजर ने कहा कि बिना किसी डर के अपनी बात रखने के लिए मनोज की तारीफ होनी चाहिए और ऐसा करना हिम्मत का काम है. बता दें कि फिल्म धुरंधर में रणवीर सिंह थे जो एक इंडियन स्पाई एजेंट हमजा बनकर पाकिस्तान में घुसते हैं, और वहां से आतंकवाद खत्म करने का काम करते हैं.

ऋचा चड्ढा का भी किया समर्थन

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इसी बातचीत में मनोज बाजपेयी ने बॉलीवुड की चुप्पी पर भी रिएक्ट किया. लोग सवाल उठाते हैं कि देश के कई मुद्दों पर बॉलीवुड के सितारे चुप्पी साधे रहते हैं. इसपर मनोज ने कहा कि लोग सिर्फ कुछ नामों के पीछे पड़े हैं, जो मुद्दों पर नहीं बोलते. जबकि कुछ नामों ने पहले ही अपना पक्ष रखा हुआ है. मगर उनके पक्ष को मान्यता नहीं मिलती. एक्टर ने इसमें एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा का नाम लिया, जो लगातार देश के मुद्दों पर खुलकर बात करती हैं.

Manoj Bajpayee is defending Richa Chadha, who insulted the Indian Army with her post on Galwan. And even if not directly at least making his political stand clearly. https://t.co/M2alSbZowB — आदेश 🚩 (@ADfanatic_) November 22, 2026

जब होस्ट ने मनोज बाजपेयी के सामने अमिताभ बच्चन का जिक्र किया, तब उन्होंने कहा कि लोग सिर्फ उन्हीं के पीछे क्यों पड़े हैं. उनके मुताबिक, जो कलाकार कुछ कह रहा है और अपनी बेबाकी दिखा रहा है, उसकी आवाज को क्यों नहीं सुना जा रहा. मनोज ने कलाकारों की चुप्पी पर ये भी कहा कि हर कोई बोलने से अपना और अपने परिवार का नुकसान या फायदा देखता है. वो कह रहे हैं कि सभी ने अपना-अपना पक्ष रखा हुआ है. वो खुलकर बॉलीवुड के सपोर्ट में खड़े होते हुए नजर आए हैं.

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