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Shani Margi 2026: 11 दिसंबर को शनि होंगे मार्गी, 5 राशियों को मिलेगा बंपर लाभ

Shani Margi 2026: कर्मफलदाता और न्याय के देवता शनिदेव 11 दिसंबर को अपनी वक्री स्थिति समाप्त करके सीधी चाल चलने जा रहे हैं. शनि की इस सीधी चाल से कई राशियों के जीवन में आ रही रुकावटें खत्म होंगी और अटके काम गति पकड़ेंगे. आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

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शनि मार्गी 2026
शनि मार्गी 2026

Shani Margi 2026: ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को कर्मफलदाता और न्याय का देवता माना गया है. जब शनि अपनी उल्टी चाल छोड़कर सीधी चाल चलना शुरू करते हैं, तो ज्योतिष की भाषा में इसे मार्गी होना कहा जाता है.

11 दिसंबर को शनिदेव की सीधी चाल शुरू होते ही कई राशियों के जीवन में आ रही रुकावटें समाप्त होंगी, अटके हुए काम गति पकड़ेंगे और शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी. आइए जानते हैं कि मार्गी होने का सही अर्थ क्या है और इससे किन राशियों का भाग्य चमकने वाला है.

क्या होता है मार्गी होना?
जब कोई ग्रह अपनी वक्री (उल्टी) स्थिति को समाप्त करके ब्रह्मांड में अपनी सामान्य और सीधी दिशा में आगे बढ़ता है, तो उसे 'मार्गी' कहते हैं. वक्री अवस्था में ग्रह अक्सर कार्यों में देरी, संघर्ष, मानसिक दबाव और भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं. लेकिन जैसे ही ग्रह मार्गी होते हैं, उनके अशुभ प्रभावों में कमी आती है और वे अपने शुभ और पूर्ण परिणाम देने लगते हैं. शनि के मार्गी होने से करियर में ठहराव खत्म होता है, मेहनत का उचित फल मिलने लगता है और लंबे समय से लटके हुए कानूनी व आर्थिक मामले सुलझने लगते हैं.

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वृषभ राशि (Taurus)
वृषभ राशि के लिए शनि का मार्गी होना अत्यंत शुभ माना जा रहा है.

भाग्य का साथ: आपके भाग्य के द्वार खुलेंगे. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा.

निवेश से फायदा: पहले किए गए निवेश या संपत्ति से जुड़ा कोई बड़ा लाभ हो सकता है.

तुला राशि (Libra)
तुला राशि शनिदेव की उच्च राशि है, इसलिए शनि की सीधी चाल आपके लिए योगकारक सिद्ध होगी.

प्रॉपर्टी व वाहन: नया वाहन या भूमि-भवन खरीदने के प्रबल योग बन रहे हैं.

पारिवारिक सुख: भौतिक सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी और दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी.

मकर राशि (Capricorn)
मकर राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं. मार्गी चाल से आपके जीवन में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.

करियर व धन: नौकरी और व्यापार में आ रही अड़चनें दूर होंगी. आय के नए स्रोत बनेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

मानसिक राहत: लंबे समय से चला आ रहा तनाव और दबाव समाप्त होगा.

कुंभ राशि (Aquarius)
कुंभ राशि पर भी शनि का ही स्वामित्व है. शनि के मार्गी होने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा.

सफलता: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी. नई जिम्मेदारी या प्रमोशन के योग बनेंगे.

अटके काम: जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, वे अचानक पूरे होने लगेंगे.

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मीन राशि (Pisces)
मीन राशि के जातकों के लिए शनि की सीधी चाल राहत की सांस लेकर आएगी.

आर्थिक लाभ: अटका हुआ धन वापस मिलेगा और व्यापार में नए सौदे फायदेमंद साबित होंगे.

स्वास्थ्य: सेहत से जुड़ी समस्याओं में सुधार होगा और परिवार में सुख-शांति आएगी.

शनि मार्गी काल में करें ये आसान उपाय
शनि मंत्र का जाप: प्रतिदिन या शनिवार के दिन ऊं शं शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें.

दीपक जलाएं: शनिवार की शाम पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

दान-पुण्य: शनिवार को काले तिल, उड़द की दाल, जूते-चप्पल या काले वस्त्र का दान ज़रूरतमंदों को करें.

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