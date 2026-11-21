तेलंगाना के एक दंपति के लिए नौ साल का लंबा इंतजार आखिरकार खुशियों में बदल गया. जिस घर में इतने सालों से बच्चों की किलकारी सुनने का सपना अधूरा था, वहां अब एक साथ तीन बेटों की आवाज गूंज रही है. खास बात यह है कि दंपति को यह खुशी किसी महंगे निजी अस्पताल में नहीं, बल्कि हैदराबाद के सरकारी गांधी अस्पताल में मुफ्त फर्टिलिटी इलाज के जरिए मिली है. इस कामयाबी ने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए माता-पिता बनने का सपना पूरा करने वाले परिवारों के लिए नई उम्मीद जगाई है.

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दरअसल, तेलंगाना की 32 वर्षीय अवंती और उनके पति पिछले नौ साल से संतान सुख के लिए संघर्ष कर रहे थे. उन्होंने निजी फर्टिलिटी सेंटरों में भी इलाज कराया, लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने हैदराबाद के गांधी अस्पताल में सरकार की मुफ्त फर्टिलिटी इलाज सुविधा का सहारा लिया. यहां अवंती ने ओव्यूलेशन इंडक्शन के दूसरे चक्र में ही गर्भधारण कर लिया. इस प्रक्रिया की खास बात यह है कि इसमें IVF की जरूरत नहीं पड़ती.

हालांकि, तीन बच्चों की गर्भावस्था आसान नहीं थी. कुछ जटिलताओं को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भावस्था के 14वें सप्ताह में सर्वाइकल सरक्लेज की प्रक्रिया की. इसके बावजूद 7 अक्टूबर को 32वें सप्ताह में अवंती ने तीन बेटों को जन्म दिया. तीनों नवजातों का वजन करीब 1.4 से 1.5 किलोग्राम के बीच था.

समय से पहले जन्म लेने के कारण तीनों बच्चों को NICU में भर्ती कराना पड़ा. डॉक्टरों की निगरानी में एक महीने से अधिक समय तक उनका इलाज चला. आखिरकार तीनों बच्चों की हालत में सुधार हुआ और मां के साथ उन्हें भी स्वस्थ अवस्था में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

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सरकारी अस्पताल में इलाज से जगी नई उम्मीद

इस कामयाबी पर तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राजनरसिम्हा ने गांधी अस्पताल की मेडिकल टीम की सराहना की. उन्होंने कहा कि अस्पताल की टीम आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेहतर फर्टिलिटी सेवाएं उपलब्ध करा रही है. सरकार की योजना चरणबद्ध तरीके से जिला अस्पतालों में भी IVF सेवाएं शुरू करने की है.

मंत्री ने बताया कि वारंगल, विकाराबाद और यादद्री-भुवनगिरी के तीन अन्य दंपतियों ने भी गांधी अस्पताल में IVF इलाज के बाद बच्चों का स्वागत किया है. नौ साल के इंतजार के बाद तीन बेटों की मां बनी अवंती की कहानी उन परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है, जो आर्थिक परेशानियों के कारण महंगे फर्टिलिटी इलाज का खर्च नहीं उठा पाते.

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