scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

High Protein Breakfast: सुबह की भागदौड़ में सिर्फ 10 मिनट में बनाएं ये 4 प्रोटीन से भरपूर ब्रेकफास्ट, दिनभर बनी रहेगी एनर्जी

सुबह की भागदौड़ में अक्सर लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं या अनहेल्दी खा लेते हैं. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. जानिए ऐसे 5 टेस्टी और हाई-प्रोटीन ब्रेकफास्ट ऑपशंस, जो सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाएंगे और आपको दिनभर एनर्जेटिक रखेंगे.

Advertisement
X
हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट लेने से दिनभर एनर्जी बनी रहती है. (Photo: AI Generated)
हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट लेने से दिनभर एनर्जी बनी रहती है. (Photo: AI Generated)

सुबह के समय अक्सर लोग ऑफिस, कॉलेज या काम पर जाने की मजबूरी में अक्सर ब्रेकफास्ट करना छोड़ देते हैं या फिर जो भी सामने दिखता है वो खा लेते हैं. लेकिन यह आदत आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है. शरीर को दिनभर एक्टिव रखने और काम करने की एनर्जी देने के लिए सुबह का पहला मील सबसे जरूरी होती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स हमेशा एक पौष्टिक और हैवी नाश्ता करने की सलाह देते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो. यदि आपके पास भी सुबह ज्यादा समय नहीं होता तो आज हम आपको कुछ ऐसी डिश बता रहे हैं जो 10 मिनट में तैयार हो जाएंगी और जो प्रोटीन से भी भरपूर हैं.

ग्रीक योगर्ट बाउल विद नट्स (Greek Yogurt Bowl with Nuts)

अगर आपके पास गैस पर बनाने का समय नहीं है तो ग्रीक योगर्ट बाउल आपके लिए सबसे बेस्ट और क्विक ऑपशन है. इसे बनाने में 5 मिनट से भी कम का समय लगता है. इसके लिए एक बाउल में सादा ग्रीक योगर्ट लें. इसमें अपने पसंद के फ्रूट्स जैसे केला, सेब या बेरीज काट कर डालें. ऊपर से थोड़े से बादाम, अखरोट और चिया सीड्स मिक्स करें.

सम्बंधित ख़बरें

काले चने का सॉफ्ट और क्रिस्पी उत्तपम (Photo-ITG)
नाश्ते में बनाएं प्रोटीन से भरपूर काले चने का उत्तपम, जानें रेसिपी
protein rich mayonnaise
बिना अंडे और केमिकल घर पर 4 चीजों से बनाएं गाढ़ी और टेस्टी मेयोनीज
50 gm protein daily
क्या होगा यदि रोजाना 50-60 ग्राम प्रोटीन लेंगे? हो सकते हैं ये असर
sattu-vs-whey-protein
सत्तू या व्हे प्रोटीन... क्या अधिक फायदेमंद? डॉक्टर ने दी अपनी राय
How to build muscle
हाई प्रोटीन रोटी के लिए आटे में मिलाएं ये 'पीली चीज', डॉक्टर ने बताया

एग भुर्जी टोस्ट (Classic Egg Bhurji Toast)

अंडा प्रोटीन का सबसे पॉपुलर और बेहतरीन सोर्स माना जाता है. अगर आप कुछ गर्म और चटपटा खाना चाहते हैं तो एग भुर्जी टोस्ट एक परफेक्ट चॉइस है. 2 या 3 अंडों को एक बाउल में नमक, काली मिर्च और हल्दी के साथ फेंट लें.

पैन में थोड़ा सा ऑयल गर्म करके प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को हल्का सा भूनें फिर इसमें फेंटे हुए अंडे डालकर स्क्रैम्बल होने तक पकाएं. इसे होल व्हीट टोस्ट के साथ सर्व करें.

Advertisement

चीज या पनीर टोस्ट (Cottage Cheese / Paneer Toast)

शाकाहारी लोगों के लिए पनीर प्रोटीन का एक पावरहाउस है. यह रेसिपी जितनी सिंपल है, उतनी ही लाजवाब भी है. इसे बनाने के लिए 2 ब्रेड स्लाइस को टोस्ट कर लें. अब इस पर कॉटेज चीज या मैश किया हुआ पनीर अच्छी तरह फैलाएं.

यदि आपको नमकीन पसंद है तो ऊपर से खीरा, टमाटर, काली मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला छिड़कें. अगर आपको मीठा स्वाद पसंद है तो पनीर के ऊपर केले के स्लाइस और शहद डालकर खा सकते हैं.

पीनट बटर बनाना रैप (Peanut Butter Banana Wrap)

कई बार सुबह इतनी जल्दी होती है कि बैठकर नाश्ता करने का समय नहीं मिलता. ऐसे में यह पोर्टेबल ब्रेकफास्ट आपके बहुत काम आएगा जिसे आप रास्ते में भी खा सकते हैं. एक होल व्हीट रोटी या टॉर्टिला लें और उस पर अच्छी तरह से पीनट बटर लगाएं. इसके बीच में एक पूरा केला छीलकर रखें और ऊपर से थोड़ी सी दालचीनी पाउडर छिड़कें.

अब इसे कसकर रोल कर लें और बीच से काट लें. पीनट बटर से आपको गुड फैट्स और प्रोटीन मिलता है जबकि केला कार्बोहाइड्रेट और पोटैशियम का अच्छा सोर्स है जो आपको दिनभर एक्टिव रखेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    Chanakya Niti: इन 4 लोगों से कभी शेयर न करें अपनी कमाई और समस्याएं, वरना उठा लेंगे फायदा! |
    High Protein Breakfast: सुबह की भागदौड़ में सिर्फ 10 मिनट में बनाएं ये 4 प्रोटीन से भरपूर ब्रेकफास्ट, दिनभर बनी रहेगी एनर्जी |
    Exclusive INTERVIEW- अंटू मिश्रा ने हाथ जोड़कर मायावती से क्यों मांगी माफी? क्या अब बीजेपी में जाएंगे? |
    Lucknow में छात्रों का फूटा गुस्सा! खाने में कीड़े मिलने पर छात्रों ने किया चक्काजाम |
    स्ट्रीट डॉग्स के मुद्दे पर बॉम्बे HC सख्त: 'पहले रोको आबादी, फिर हल होंगे रेबीज और फीडिंग जैसे विवाद' |
    रिमोट की बैटरी कब बदलनी चाहिए? ज्यादातर लोग करते हैं ये गलती और खराब हो जाता है रिमोट |
    पाक-सऊदी के इस्लामिक नाटो में शामिल होगा मिस्र, देखें दुनिया की बड़ी खबरें |
    UP के महोबा में अंतिम संस्कार की जगह न मिलने से भड़के ग्रामीण, सड़क पर सजाई चिता |
    स्वतंत्रता दिवस की तैयारी कर रही तीसरी क्लास की बच्ची, पेड़ की डाल गिरने से मौत |
    सावन में भक्ति के लिए सजा था मंच, भोजपुरी गाने पर अश्लील डांस शुरू होते ही मचा बवाल
    Advertisement