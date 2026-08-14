High Protein Breakfast: सुबह की भागदौड़ में सिर्फ 10 मिनट में बनाएं ये 4 प्रोटीन से भरपूर ब्रेकफास्ट, दिनभर बनी रहेगी एनर्जी

सुबह के समय अक्सर लोग ऑफिस, कॉलेज या काम पर जाने की मजबूरी में अक्सर ब्रेकफास्ट करना छोड़ देते हैं या फिर जो भी सामने दिखता है वो खा लेते हैं. लेकिन यह आदत आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है. शरीर को दिनभर एक्टिव रखने और काम करने की एनर्जी देने के लिए सुबह का पहला मील सबसे जरूरी होती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स हमेशा एक पौष्टिक और हैवी नाश्ता करने की सलाह देते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो. यदि आपके पास भी सुबह ज्यादा समय नहीं होता तो आज हम आपको कुछ ऐसी डिश बता रहे हैं जो 10 मिनट में तैयार हो जाएंगी और जो प्रोटीन से भी भरपूर हैं.

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ग्रीक योगर्ट बाउल विद नट्स (Greek Yogurt Bowl with Nuts)

अगर आपके पास गैस पर बनाने का समय नहीं है तो ग्रीक योगर्ट बाउल आपके लिए सबसे बेस्ट और क्विक ऑपशन है. इसे बनाने में 5 मिनट से भी कम का समय लगता है. इसके लिए एक बाउल में सादा ग्रीक योगर्ट लें. इसमें अपने पसंद के फ्रूट्स जैसे केला, सेब या बेरीज काट कर डालें. ऊपर से थोड़े से बादाम, अखरोट और चिया सीड्स मिक्स करें.

एग भुर्जी टोस्ट (Classic Egg Bhurji Toast)

अंडा प्रोटीन का सबसे पॉपुलर और बेहतरीन सोर्स माना जाता है. अगर आप कुछ गर्म और चटपटा खाना चाहते हैं तो एग भुर्जी टोस्ट एक परफेक्ट चॉइस है. 2 या 3 अंडों को एक बाउल में नमक, काली मिर्च और हल्दी के साथ फेंट लें.

पैन में थोड़ा सा ऑयल गर्म करके प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को हल्का सा भूनें फिर इसमें फेंटे हुए अंडे डालकर स्क्रैम्बल होने तक पकाएं. इसे होल व्हीट टोस्ट के साथ सर्व करें.

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चीज या पनीर टोस्ट (Cottage Cheese / Paneer Toast)

शाकाहारी लोगों के लिए पनीर प्रोटीन का एक पावरहाउस है. यह रेसिपी जितनी सिंपल है, उतनी ही लाजवाब भी है. इसे बनाने के लिए 2 ब्रेड स्लाइस को टोस्ट कर लें. अब इस पर कॉटेज चीज या मैश किया हुआ पनीर अच्छी तरह फैलाएं.

यदि आपको नमकीन पसंद है तो ऊपर से खीरा, टमाटर, काली मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला छिड़कें. अगर आपको मीठा स्वाद पसंद है तो पनीर के ऊपर केले के स्लाइस और शहद डालकर खा सकते हैं.

पीनट बटर बनाना रैप (Peanut Butter Banana Wrap)

कई बार सुबह इतनी जल्दी होती है कि बैठकर नाश्ता करने का समय नहीं मिलता. ऐसे में यह पोर्टेबल ब्रेकफास्ट आपके बहुत काम आएगा जिसे आप रास्ते में भी खा सकते हैं. एक होल व्हीट रोटी या टॉर्टिला लें और उस पर अच्छी तरह से पीनट बटर लगाएं. इसके बीच में एक पूरा केला छीलकर रखें और ऊपर से थोड़ी सी दालचीनी पाउडर छिड़कें.

अब इसे कसकर रोल कर लें और बीच से काट लें. पीनट बटर से आपको गुड फैट्स और प्रोटीन मिलता है जबकि केला कार्बोहाइड्रेट और पोटैशियम का अच्छा सोर्स है जो आपको दिनभर एक्टिव रखेगा.

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