Button Papdi Chaat Recipe: घर पर 15 मिनट में बनाएं उल्हासनगर की मशहूर 'बटन पापड़ी चाट', एक बार खा लिया तो बार-बार खाने का करेगा मन

Button Papdi Chaat Recipe: अगर आपको स्ट्रीट्स पर मिलने वाली चाट खाना पसंद है, तो ये खबर आपके लिए हैं. दही वाले गोलगप्पों से लेकर पापड़ी चाट तक लोगों के मन को खूब लुभाती हैं. हालांकि, हो सकता है कई बार आपका अपनी मनपसंद चटपटी चाट में कुछ अलग ट्राई करने का मन करता हो. करता है क्या? अगर करता है, तो इस बार आप उल्हासनगर की फेमस बटन पापड़ी चाट घर पर बनाएं. ये आम पापड़ी चाट से बिल्कुल अलग होती है.



बटन पापड़ी चाट में तीखा हरा पानी, खट्टा-मीठा इमली का पानी, कुरकुरे बटन (मिनी पाव), आलू, पापड़ी और सेव का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि हर निवाला स्वाद से भर जाता है. अच्छी बात ये है कि अब इस स्ट्रीट फूड को आप बहुत ही आसानी से घर पर भी बना सकते हैं. चलिए जानते हैं घर पर कैसे बनाते हैं बटन पापड़ी चाट.



क्या है उल्हासनगर की स्पेशल बटन पापड़ी चाट?

उल्हासनगर की बटन पापड़ी चाट एक बहुत ही मशहूर सिंधी स्ट्रीट फूड है. इसकी सबसे खास बात है कि इसमें नॉर्म पापड़ी की जगह छोटे सूखे बटन पाव (मिनी पाव) या बटर टोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है. इन्हें पहले खट्टे-मीठे इमली के पानी में हल्का-सा डुबोया जाता है, फिर तीखी चटनी, आलू, पापड़ी, सेव और मसालों के साथ तैयार किया जाता है. यही वजह है कि इसका स्वाद बाकी चाट से बिल्कुल अलग होता है.



सबसे पहले बनाएं खट्टा-मीठा इमली वाला पानी



इंग्रेडिएंट्स

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50 ग्राम इमली

1-2 टुकड़े गुड़

1 कप गर्म पानी

½ टीस्पून नमक

½ टीस्पून काला नमक

½ टीस्पून सोंठ पाउडर

½ टीस्पून भुना जीरा पाउडर

½ टीस्पून चाट मसाला

½ से 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर

1-2 चुटकी हींग

3-4 कप पानी

आइस क्यूब्स

बनाने का तरीका

सबसे पहले इमली, गुड़ और गर्म पानी को 15-20 मिनट के लिए भिगो दें. इसके बाद इमली को अच्छी तरह मसलकर छान लें. अब इसमें बाकी सभी मसाले और 3-4 कप पानी डालकर अच्छी तरह मिला लें. आखिर में आइस क्यूब्स डाल दें ताकि पानी अच्छी तरह ठंडा हो जाए.

अब तैयार करें तीखा हरा पानी और चटनी



इंग्रेडिएंट्स

2 मुट्ठी हरा धनिया

1 मुट्ठी पुदीना

5-6 हरी मिर्च

अदरक का छोटा टुकड़ा

1-2 लहसुन की कलियां

आधे नींबू का रस

1 टीस्पून नमक

3-4 आइस क्यूब्स

थोड़ा पानी

हरे पानी के मसाले

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½ टीस्पून नमक

½ टीस्पून काला नमक

½ टीस्पून चाट मसाला

½ टीस्पून भुना जीरा पाउडर

1-2 टीस्पून पानी पूरी मसाला, जलजीरा या अमचूर

बनाने का तरीका

धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, नींबू का रस, नमक, आइस क्यूब्स और थोड़ा पानी डालकर गाढ़ी चटनी पीस लें. इसमें से थोड़ा हिस्सा अलग रख दें. बाकी चटनी में 3-4 कप पानी और सभी मसाले मिलाकर मसालेदार हरा पानी तैयार कर लें.

इन चीजों की भी कर लें तैयारी

3-4 उबले आलू बड़े-बड़े टुकड़ों में काट लें. 1 टीस्पून चाट मसाला और ½ टीस्पून भुना जीरा पाउडर मिलाकर अलग मसाला तैयार कर लें. बारीक कटा प्याज, थोड़ा कटा चुकंदर और हरा धनिया मिलाकर मिक्स कर लें. मिनी पाव या बटर टोस्ट को बीच से काट लें. बेसन पापड़ी और सेव तैयार रखें.

अगर बटन पाव न मिले तो क्या करें?

अगर आपके शहर में बटन पाव नहीं मिलते, तो मिनी पाव खरीदकर उन्हें 4-5 घंटे खुली प्लेट में छोड़ दें. वो अपने आप हल्के सूखकर क्रिस्पी हो जाएंगे. चाहें तो जीरा बटर टोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

ऐसे चाट करें तैयार

सबसे पहले 6-8 बटन पाव को इमली वाले पानी में सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए डुबोकर निकाल लें. अब इनके ऊपर गाढ़ी हरी चटनी डालें. फिर उबले आलू फैलाएं और हरा मसालेदार पानी डालें. इसके बाद तैयार चाट मसाला छिड़कें. ऊपर से हल्की क्रश की हुई बेसन पापड़ी और सेव डालें. अब 3-4 चम्मच इमली वाला पानी डालें और आखिर में प्याज-चुकंदर का मिश्रण डालकर तुरंत सर्व करें.

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