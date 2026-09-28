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इंटीमेट सीन LEAK का डर... लोगों की गंदी नजरें! राधिका-विजय बोले- सब भूलकर करना पड़ता है

इंटीमेट सीन लीक होने के डर पर राधिका मदान और विजय वर्मा ने खुलकर बात की. दोनों ने बताया कि शूटिंग के दौरान एक्टर्स ऐसे डर और रिस्क से कैसे निपटते हैं.

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विजय और राधिका ने इंटिमेट सीन लीक को लेकर की बातें
विजय और राधिका ने इंटिमेट सीन लीक को लेकर की बातें

एक्ट्रेस राधिका आप्टे ने फिल्म पार्चड से न्यूड सीन लीक होने से जुड़ा एक बेहद ही डरावना अनुभव शेयर किया. एक्ट्रेस ने बताया कि सीन लीक होने के बाद कई दिनों तक वह घर से बाहर नहीं निकली, वह काफी डर गई थी. अब लस्ट स्टोरीज फेम राधिका मदान और विजय वर्मा ने भी इस टॉपिक पर अपनी बात रखी है. राधिका ने कहा कि सीन लीक होना एक्टर के हाथ में नहीं होता है और इसके बारे में सोचने से कुछ हासिल नहीं होता. एक्टर को शूटिंग के दौरान बस अपने काम पर फोकस करनी चाहिए बाकी चीजों के बारे में ज्यादा सोचने से बचना चाहिए.

राधिका मदान- सीन लीक होना हमारे हाथ में नहीं

एक्टर राधिका मदान ने इंटीमेट सीन्स की शूटिंग और उनके लीक होने के डर को लेकर खुलकर बात की है. न्यूज18 से बातचीत में राधिका ने कहा कि इस तरह के लीक को रोकना किसी एक्टर के हाथ में नहीं होता, इसलिए इसके बारे में लगातार सोचते रहने का कोई मतलब नहीं है. उनका मानना है कि एक्टर को अपने काम की नीयत और फिल्ममेकर के इरादे पर भरोसा होना चाहिए. सीन शूट करने के बाद एक्टर को अपना काम करना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए. राधिका ने ‘लस्ट स्टोरीज 3’ में अली फजल के साथ इंटीमेट सीन शूट किया है.

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राधिका ने माना कि ऐसे सीन्स करते वक्त उनके दिमाग में लीक होने का खतरा जरूर रहता है. उन्होंने कहा, “जिनकी नजरें खराब हैं, उनका हम क्या कर सकते हैं? हम उनके घर जाकर तो नहीं कह सकते कि ये सब मत करो. आप सच में कुछ नहीं कर सकते. जब आप इंटीमेट सीन करते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि लीक होने की संभावना हमेशा रहती है. आप ये जानते हुए सीन करते हैं कि ये रिस्क मौजूद है और साथ ही उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ न हो.”

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सब भूलकर करना पड़ता है इंटीमेट सीन- विजय

विजय वर्मा ने भी इंटीमेट सीन्स को लेकर अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने ‘लस्ट स्टोरीज 2’ में सुजॉय घोष के सेगमेंट के लिए अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड तमन्ना भाटिया के साथ इंटीमेट सीन किया था. यह सीन रिलीज के बाद वायरल हो गया था और कई वेबसाइट्स पर इसकी क्लिप शेयर और डाउनलोड की गई थी.

विजय ने बताया कि ऐसे सीन्स करते वक्त वह अपने डर को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं. उन्होंने कहा, “हमें ऐसे सीन्स शूट करते वक्त ऑडियंस की नजर को दिमाग से बाहर रखना पड़ता है. हमें पता होता है कि ये क्लिप काफी सर्कुलेट होने वाली हैं. चीजें इसी तरह काम करती हैं. कुछ चीजें हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते. कुछ क्लिप्स अलग-अलग पेजों पर बहुत ज्यादा फैल जाती हैं. लेकिन अगर मैं इन बातों को दिमाग से नहीं निकालूंगा, तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा. फिर एक एक्टर के तौर पर मैं अपनी सीमाएं भी नहीं तोड़ पाऊंगा.”

चार दिन तक घर ने बाहर नहीं निकली

इंडिया टूडे के साथ बातचीत के दौरान राधिका ने इंटिमेट सीन लीक को लेकर अपने डरावने अनुभव शेयर किया था. उन्होंने कहा कि कई दिन तक वह घर से बाहर नहीं निकली. उन्हें बाहर निकलने में भी डर लग रहा था. उन्हें लगता था कि उनके आसपास रहने वाले लोगों ने भी ये वीडियो देख लिया होगा.

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राधिका ने कहा, 'जब मेरा किया हुआ एक इंटिमेट सीन लीक हो गया तब मैं 4 दिन तक घर से बाहर नहीं निकली. दिक्कत ये थी कि यह मामला बहुत जल्द घर पहुंच सकता है. आपके घर की घंटी बज सकती है और कोई व्यक्ति नाराज होकर आपके घर के बाहर खड़ा हो सकता है. इसलिए, यह इतना आसान नहीं होता है. ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. मुझे याद है की मेरी स्टाइलिस्ट ने मुझे बताया था कि कैसे उसका ड्राइवर उस वीडियो से अपनी नजरें नहीं हटा रहा था और बार-बार उसे देख रहा था, और उससे पूछ रहा था, क्या आप उनके घर जा रहे हो? मेरे वॉचमैन ने भी उसे देखा था. ऐसी चीजें होने लगीं और उसे निपटना बहुत ही मुश्किल हो गया.'

लस्ट स्टोरीज 3 फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है. इस फिल्म का निर्देशन विक्रमादित्य मोटवानी, किरण राव, शकुन बत्रा और विशाल भारद्वाज ने किया है. फिल्म में राधिका के अलावा वियज वर्मा, राधिका मदान, अली फजल, अदिति राव हैदरी, कोंकणा सेन शर्मा समेत और कई कलाकार शामिल हैं.

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