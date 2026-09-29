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Pitra Paksha 2026 Special Kaddu Sabzi: श्राद्ध की थाली में बनाएं हलवाई स्टाइल कद्दू, बिना प्याज-लहसुन के भी आएगा जबरदस्त स्वाद

Pitra Paksha 2026 Special Kaddu Sabzi: पितृ पक्ष में श्राद्ध की थाली के लिए बनाएं बिना प्याज-लहसुन वाली हलवाई स्टाइल कद्दू की सब्जी. पंचफोरन, गुड़ और खास मसालों से तैयार ये रेसिपी स्वाद में बेहद खास लगेगी.

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कद्दू की सब्जी में पंचफोरन मसाला डालकर उसका स्वाद बढ़ाया जाता है. (Photo: ITG)
कद्दू की सब्जी में पंचफोरन मसाला डालकर उसका स्वाद बढ़ाया जाता है. (Photo: ITG)

Pitra Paksha 2026 Special Kaddu Sabzi: पितृ पक्ष में घर पर श्राद्ध का भोजन बनाते समय सात्विकता का खास ध्यान रखा जाता है. यही वजह है कि इस दौरान बिना प्याज-लहसुन वाली कई पारंपरिक सब्जियां बनाई जाती हैं. कद्दू की सब्जी भी ऐसी ही डिश है, जिसे कई घरों में श्राद्ध के भोजन के रूप में ब्राह्मणों को परोसा जाता है. 

अगर आपको लगता है कि बिना प्याज-लहसुन के कद्दू की सब्जी का स्वाद फीका हो जाएगा, तो ये तरीका आपकी सोच बदल सकता है. इस रेसिपी में कद्दू को नॉर्मल तरीके से नहीं, बल्कि सरसों के तेल, पंचफोरन, सूखे मसालों और गुड़ के साथ पकाया जाता है. खास बात ये है कि मसालों को सीधे तेल में डालने के बजाय पहले उनका पेस्ट तैयार किया जाता है, जिससे सब्जी में मसाला अच्छी तरह लिपटता है और स्वाद हलवाइयों के जैसा आता है. चलिए जानते हैं कैसे आप श्राद्ध की थाली के लिए खास तरीके से कद्दू की सब्जी बना सकते हैं.

श्राद्ध के लिए क्यों खास है ये कद्दू की सब्जी?
श्राद्ध के भोजन में आमतौर पर सात्विक और घर में आसानी से बनने वाली चीजों को प्राथमिकता दी जाती है. कद्दू की सब्जी भी कई परिवारों की पारंपरिक थाली का हिस्सा रही है. इसमें प्याज, लहसुन और टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, फिर भी हींग, पंचफोरन, काला नमक, गुड़ और अमचूर जैसे मसाले स्वाद को काफी खास बना देते हैं. सब्जी को थोड़ा सा मैश करने से इसका मसाला कद्दू पर अच्छी तरह चिपक जाता है और वही खास हलवाई वाली गाढ़ी ग्रेवी जैसा टेक्सचर मिलता है.

कद्दू की सब्जी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

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  • 1 किलो कद्दू/सीताफल
  • 4-5 बड़े चम्मच सरसों का तेल
  • 1 तेजपत्ता
  • 2-3 सूखी लाल मिर्च
  • ½ चम्मच हींग
  • 1 से 1½ चम्मच पंचफोरन
  • ½ चम्मच हल्दी पाउडर
  • 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर
  • 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर
  • 1 बड़ा चम्मच किचन किंग मसाला
  • 1-2 इंच अदरक, बारीक कटी हुई
  • 3 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई
  • करीब 1½ चम्मच नमक
  • ½ चम्मच काला नमक
  • 2-3 बड़े चम्मच गुड़ या करीब 25 ग्राम गुड़
  • 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी
  • 1½ चम्मच अमचूर पाउडर
  • ½ से 1 चम्मच गरम मसाला

ऐसे बनाएं हलवाई स्टाइल कद्दू 

1. सबसे पहले कड़ाही में सरसों का तेल डालकर अच्छी तरह गर्म करें. जब तेल से हल्का धुआं निकलने लगे तो आंच थोड़ी कम कर दें. अब इसमें हींग, तेजपत्ता, सूखी लाल मिर्च और पंचफोरन डालें. पंचफोरन को कुछ सेकंड भूनने दें, ताकि तेल में इसका स्वाद और खुशबू अच्छी तरह आ जाए.

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2. अब एक छोटी कटोरी में हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और सब्जी मसाला लें. इसमें थोड़ा गर्म पानी डालकर अच्छी तरह मिला लें. मसाले को 1-2 मिनट के लिए छोड़ दें. इससे मसालों का गाढ़ा पेस्ट तैयार हो जाएगा.

3. अब तैयार मसाले का पेस्ट कढ़ाई में डालें. कटोरी में थोड़ा पानी डालकर उसे भी कड़ाही में डाल दें, ताकि सारा मसाला इस्तेमाल हो जाए. इसमें बारीक कटा अदरक, हरी मिर्च, नमक और काला नमक डालें. मसाले को तब तक भूनें जब तक वो तेल ना छोड़ दें.

4. अब इसमें गुड़ डालें और मसाले के साथ अच्छी तरह मिलाएं. गुड़ कद्दू के स्वाद में हल्की मिठास लाएगा और मसालों के तीखेपन को बैलेंस करेगा. गुड़ के पिघलने तक इसे थोड़ी देर पकाएं.

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5. कद्दू को धोकर बड़े टुकड़ों में काट लें. अगर छोटा और पतली स्किन वाला कद्दू है तो उसे छिलके समेत भी काट सकते हैं. अब कटे हुए कद्दू को मसाले में डालें और अच्छी तरह मिलाएं. इसी समय कसूरी मेथी डालकर सब्जी को दोबारा मिला लें. मसाला कद्दू के हर टुकड़े पर अच्छी तरह लिपट जाना चाहिए.

6. अब कड़ाही को ढककर धीमी आंच पर करीब 5-7 मिनट पकाएं. इस दौरान अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कद्दू खुद काफी पानी छोड़ता है. करीब 5 मिनट बाद ढक्कन खोलकर एक बार सब्जी को चला दें. अगर कद्दू अभी पूरी तरह नहीं पका है तो 2-3 मिनट और ढककर पकाएं.

7. जब कद्दू सॉफ्ट हो जाए लेकिन उसके टुकड़े अपना आकार बनाए रखें, तब इसमें अमचूर पाउडर और गरम मसाला डालें. सब्जी को अच्छी तरह मिलाएं.

अब कलछी से कद्दू के कुछ टुकड़ों को हल्का-सा दबा दें. इससे कद्दू का थोड़ा हिस्सा मैश होकर मसाले के साथ मिल जाएगा और गाढ़ा, चिपचिपा सा मसाला तैयार होगा, जो कद्दू के टुकड़ों पर अच्छी तरह लिपटेगा.

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