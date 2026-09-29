scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वियतनाम में टूटीं रांची के लाल की सांसें: योग सिखाकर परिवार पालने वाले राजा की मौत, गरीब पिता के पास शव मंगाने के भी पैसे नहीं

Ranchi News: वियतनाम में दर्दनाक सड़क हादसे में रांची के 26 वर्षीय योग शिक्षक राजा कुमार वर्मा की मौत. गरीब परिवार के पास शव वापस लाने के ₹20 लाख नहीं. सरकार से लगाई गुहार. पढ़ें पूरी खबर.

Advertisement
X
वियतनाम से राजा की देह लाने में लगेगा 20 लाख का खर्च.(Photo:ITG)
वियतनाम से राजा की देह लाने में लगेगा 20 लाख का खर्च.(Photo:ITG)

Jharkhand News: रांची के रहने वाले एक युवा योग शिक्षक की वियतनाम में सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई. 26 साल के राजा कुमार वर्मा वियतनाम में योग शिक्षक के तौर पर काम कर रहे थे. हादसे के वक्त वह योग की क्लास लेकर अपने दोस्त के साथ स्कूटी से लौट रहे थे. तेज बारिश के बीच स्कूटी की कार से टक्कर हो गई, जिसमें राजा की मौके पर ही मौत हो गई.

रांची के चुन्ना भट्टा इलाके में कैलाश मंदिर के पास मातम छाया हुआ है. लगभग 21 साल के होनहार युवक राजा वर्मा अपने गरीब परिवार की मदद के लिए पैसे कमाने वियतनाम गए थे. वह एक योग शिक्षक थे और पिछले 2 साल से वियतनाम में ही थे. एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई.

अब उनके शव को वापस लाने के लिए परिवार को लगभग 20 लाख रुपये का खर्च उठाना होगा. गरीब परिवार इतना बड़ा खर्च उठाने की स्थिति में नहीं है; पिता मजदूर हैं और राजा के भाई-बहन पढ़ाई कर रहे हैं. परिवार का घर फूस का बना है, जिसकी छत बारिश में टपकती है.

माता-पिता अपने बेटे के शव को वापस लाने और उसके अंतिम दर्शन करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं और अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं. उनकी उम्मीदें पूरी तरह से विदेश मंत्रालय और राज्य व केंद्र सरकार से मिलने वाली मदद पर टिकी हैं.

सम्बंधित ख़बरें

रांची में करमा पूजा से लौट रही युवती के साथ गैंगरेप, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
झारखंड में 20 साल की युवती के साथ गैंगरेप, खेत में ले जाकर की गई दरिंदगी
ranchi monkey enters wine shop
रांची में वाइन शॉप के अंदर घुसी बंदरिया, शराब पीकर हुई टुन
Ranchi Monkey enter Wine Shop Drinks Alcohol and sleep
वाइन शॉप में घुसी बंदरिया, फिर शराब पीकर वहीं हो गई टल्ली- VIDEO
jharkhand minister deepika pandey
रांची में हुआ मंत्री की बेटी का अंतिम संस्कार

पड़ोसियों और परिवार के लोग बताते है कि राजा के मौत के खबर के बाद उसके पिता का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है. उन्होने परिवार को किसी तरह से पेंटिंग और अलग अलग काम करके चलाया है .राजा के अलावा एक भाई और बहन है जिनके भविष्य पे भी राजा के जाने से ग्रहण लग गया है.

Advertisement

परिवार की आर्थिक रीढ़ था राजा

भाभी ने बताया कि राजा बीते 2 साल से वियतनाम में था और पैसे भेजता था जिससे परिवार के आर्थिक हालात कुछ मजबूत हुए थे. अभी एक महीने पहले जब वो रांची आकर गया था तब किसी को भी ये पता नहीं थे कि वो राजा को आखिरी बार देख रहे है.

पड़ोसियों बोले- बहुत व्यवहार कुशल था राजा

पड़ोसियों ने बताया कि राजा बेहद व्यवहार कुशल था और योग सीखकर अपने और अपने परिवार के भविष्य को संवारने में जुटा हुआ था तभी ये हादसा हो गया .

अब परिवार को अगर सरकार ने मदद की तब ही उसके आखिरी दर्शन माता पिता भाई बहन को हो पाएगा .उसके शव को भारत और रांची लाने में कम से कम परिजनों ने बताया कि 20 लाख रुपये का खर्च है .इतना खर्च करना परिवार के सामर्थ्य के बाहर है .

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    IIT Bombay Suicide: हाथ में साह‍िल की फोटो, आंखों में गुस्सा... पेरेंट्स की भूख हड़ताल का दूसरा द‍िन, सरकार ने नहीं पूछा हाल? |
    वियतनाम में टूटीं रांची के लाल की सांसें: योग सिखाकर परिवार पालने वाले राजा की मौत, गरीब पिता के पास शव मंगाने के भी पैसे नहीं |
    मार्क जकरबर्ग ने चुना 'भारतीय' CEO, कौन हैं सीजे देसाई पर मेटा ने खेला बड़ा दांव, मिली AI की कमान |
    'कर्नाटक, पंजाब और हिमाचल में क्या EC सही?’, स्मृति ईरानी का राहुल गांधी से सवाल |
    TATA के बाद इस कंपनी की तैयारी, ला रही अपनी सबसे सस्ती सेडान, 15 हजार में हो रही बुक |
    प्यार ठुकराया तो पेट्रोल डालकर पहुंचा प्रेमिका के पास, गले लगाने की कोशिश में मचा हड़कंप |
    क्या BP की दवाएं हमेशा खानी पड़ती है? दवा छोड़ने से हार्ट अटैक का खतरा कितना, डॉक्टर से जानें |
    Pakistan में फुटबॉल टीम को हाईवे पर हथियारबंद बदमाशों ने लूटा |
    Mangal Budh Yog: बुध-मंगल का केंद्र दृष्टि योग, 2 अक्टूबर से 5 राशियों के अच्छे दिन शुरू |
    चोर की दाढ़ी में तिनका! आरोपी ने कोर्ट से पूछा 'क्या मैं वांटेड हूं', कानपुर में ऐसे दबोचा गया 30 किलो चांदी चुराने वाला इंजीनियर
    Advertisement