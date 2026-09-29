scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'कर्नाटक, पंजाब और हिमाचल में क्या चुनाव आयोग सही?’, स्मृति ईरानी का राहुल गांधी से सवाल

Smriti Irani Vs Rahul Gandhi on EC: चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं. कांग्रेस की CWC बैठक में राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को फर्जी बताया और EVM में हेरफेर व वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया. राहुल ने विपक्षी दलों के साथ शांतिपूर्ण विरोध की बात कही. स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस हार की समीक्षा करने के बजाय चुनाव आयोग पर हमला कर रही है.

Advertisement
X
चुनाव आयोग मामले में राहुल गांधी के टिप्पणी पर स्मृति ईरानी ने जवाब दिया है (Photo: ITG/PTI)
चुनाव आयोग मामले में राहुल गांधी के टिप्पणी पर स्मृति ईरानी ने जवाब दिया है (Photo: ITG/PTI)

चुनाव आयोग को लेकर देश की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त गर्मी है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक में दावा किया कि 2024 का लोकसभा चुनाव पूरी तरह फर्जी था. उन्होंने चुनाव आयोग पर वोट चोरी और गड़बड़ी के आरोप लगाए और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई. 

कांग्रेस ने SIR को तुरंत रोकने और हटाए गए 13.30 करोड़ मतदाताओं के नाम वापस जोड़ने की मांग भी की. दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी हार की समीक्षा करने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रही है.

राहुल गांधी ने CWC की बैठक में कहा कि 2024 के चुनाव में पहले EVM में हेरफेर की गई और फिर वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ी के जरिए मैच फिक्सिंग को और बढ़ाया गया. उनके मुताबिक 2014 और 2019 के चुनावों में भी कुछ हद तक फ्रॉड हुआ था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उन्हें किसी तरह का शक नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर सांसद ही कथित तौर पर फर्जी तरीके से चुने गए हैं, तो संसद में पास किए गए कानूनों पर भी सवाल खड़ा होता है.

सम्बंधित ख़बरें

Rahul Gandhi
बेला एस्टेट की कहानी, जहां 1 ही वोटर बचा... राहुल गांधी को लोगों ने क्या बताया
Mallikarjuna Kharge CWC
ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा, और... CWC मीटिंग में खड़गे ने रखी पांच डिमांड
rahul gandhi review meeting dusu election results
'जीत के करीब थे, फिर क्या हुआ?' DUSU पर राहुल की कन्हैया को फटकार
Rahul Gandhi visits Bela Estate and claims deletion of 729 names from voter list.
वोट कटने की श‍िकायत पर बस्ती पहुंचे राहुल गांधी, अफसर को लगाया फोन
Top news today Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 29 सितंबर 2026, मंगलवार की अहम खबरें
Advertisement

यह भी पढ़ें: दिल्ली के बेला एस्टेट की कहानी... जहां 1 ही वोटर बचा, राहुल गांधी को लोगों ने क्या बताया

कांग्रेस की CWC ने भी बैठक में प्रस्ताव पारित किया. इस प्रस्ताव में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से इस्तीफा देने की मांग की गई. पार्टी ने SIR को तुरंत रोकने की मांग की है. साथ ही हटाए गए 13.30 करोड़ मतदाताओं के नाम फिर से बहाल करने की भी मांग रखी गई है. राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर दूसरे विपक्षी दलों को साथ लेकर आगे बढ़ेगी और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेगी.

अब बात बीजेपी के जवाब की. स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस अपनी हार की समीक्षा करने के बजाय चुनाव आयोग पर हमला कर रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरलम और कर्नाटक जैसे राज्यों में बीजेपी की सरकारें नहीं हैं. तो क्या कांग्रेस वहां भी चुनाव आयोग की गतिविधियों पर सवाल उठा रही है या उसे क्लीन चिट दे रही है.

स्मृति ईरानी ने 13.30 करोड़ नामों को लेकर भी कांग्रेस से सवाल किया. उन्होंने कहा कि अगर वोटर लिस्ट में किसी मृत व्यक्ति का नाम है या कोई नाम दो बार दर्ज है, तो कांग्रेस ऐसे नामों को बनाए रखने की मांग क्यों कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग पहले ही साफ कर चुका है कि SIR के तहत जिन लोगों को नोटिस मिलेगा, उनके घर जाकर दस्तावेज जुटाए जाएंगे और खुद पुष्टि की जाएगी.

Advertisement

स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के लाहौर कांग्रेस सेशन के संदर्भ पर भी पलटवार किया. उन्होंने एलन ऑक्टेवियन ह्यूमऔर ब्रिटिश शासन से जुड़े ऐतिहासिक संदर्भों का हवाला देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा. यानी उन्होंने कांग्रेस के पुराने इतिहास की बात उठाकर पार्टी को घेरने की कोशिश की.

चुनाव आयोग को लेकर चल रहा विवाद अब सीधे कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक टकराव में बदलता दिख रहा है. एक तरफ राहुल गांधी चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोप लगाकर चुनाव आयोग पर हमलावर हैं. दूसरी तरफ स्मृति ईरानी का कहना है कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रही है. राहुल गांधी के आरोपों के जवाब में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के पुराने इतिहास से लेकर वोटर लिस्ट और चुनाव आयोग पर उसके रुख तक कई सवाल उठाए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'मेरी बिल्डिंग गिर रही है' कॉल कर बुलाई NDRF और पुलिस!, दक्षिण दिल्ली में शराबी मकान मालिक का हाई-वोल्टेज ड्रामा |
    फेस्ट‍िव सीजन में जॉब ही जॉब, 4 लाख से ज्यादा गिग वेकेंसी तैयार! होगी 50000 रुपये तक की कमाई |
    AI से अरबों की कमाई, उर्वशी रौतेला के निशाने पर अमेरिकी कंपनी, मांगा 7000 करोड़ का हर्जाना |
    AAP नेता सौरभ भारद्वाज और जरनैल सिंह पर FIR, पुलिस कांस्टेबल से मारपीट के आरोप |
    Vastu Tips For Door: आपके घर का दरवाजा शुभ है या अशुभ? वास्तु के इन 5 नियमों से पता लगाएं |
    नेपाल में फिर आया सैलाब, बह गए कई पुल और मकान, देखें तस्वीरें |
    5-10 हजार रुपये मांगती थी महिला, मटन दुकानदार से झगड़ा हुआ तो नहर में मिले शव के टुकड़े |
    इंसानों से छुपकर रहते हैं ये लोग, सीटी बजाकर करते हैं बात, सरकार भी नहीं कर पाई इनकी गिनती |
    PPF, सुकन्‍या और SCSS का ब्‍याज बढ़ाएगी सरकार? कल होगा बड़ा फैसला |
    ₹14,999 में 64MP कैमरा और 6000mAh बैटरी, HMD का नया 5G फोन लॉन्च
    Advertisement