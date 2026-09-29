TATA के बाद इस कंपनी की तैयारी, ला रही अपनी सबसे सस्ती सेडान, 15 हजार में हो रही बुक

स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया ने नई स्लाविया (Slavia Facelift) का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है. इस प्रीमियम सेडान का प्रोडक्शन पुणे स्थित कंपनी के चाकन प्लांट में हो रहा है. फेस्टिव सीजन से पहले कंपनी इस कार को लॉन्च करने वाली है. ब्रांड ने इसकी लॉन्च डेट का ऐलान भी कर दिया है. हाल में ही टाटा ने कॉम्पैक्ट सेडान एरिस को लॉन्च किया है. अब स्कोडा अपनी सेडान को लेकर आ रही है.
स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट भारतीय बाजार में 6 अक्टूबर 2026 को लॉन्च होने वाली है. कंपनी ने इस कार की प्रीबुकिंग भी शुरू कर दी है. इसे आप 15 हजार रुपये में प्रीबुक कर सकते हैं. आइए जानते हैं नई स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट में हमें क्या कुछ नया देखने को मिलेगा.
स्कोडा ने स्लाविया फेसलिफ्ट को पहले ही रिवील कर दिया है. मौजूदा मॉडल के मुकाबले फेसलिफ्ट ज्यादा शार्प डिजाइन वाला होगा. नई हेडलाइट्स और टेललैम्प्स के वजह से कार ज्यादा प्रीमियम नजर आती है. साथ ही कंपनी ने इसके बंपर्स को भी रिडिजाइन किया है. इसमें 16 इंच के एलॉय व्हील्स मिलेंगे.
यह भी पढ़ें: Skoda Octavia RS: लॉन्च से पहले ही बिक गई थी सभी कारें... अब दोबारा हुई भारत में एंट्री
टेललैम्प्स के साथ सीक्वेंसल टर्न इंडीकेटर्स मिलेंगे. इसके अलावा फेसलिफ्ट में नए पेंट ऑप्शन भी दिए जाएंगे. कार के इंटीरियर में ज्यादा बदलाव नहीं होगा. इसमें 10 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम की जगह पर 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा.
इसी तरह से 8 इंच के ड्राइवर डिस्प्ले की जगह पर 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलेगा. फीचर्स की बात करें, तो कार में पैनोरोमिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, मसाजर फीचर के साथ रियर सीट और वायरलेस ऐपल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो मिलेगा.
यह भी पढ़ें: Skoda Kylaq: 6 एयरबैग की सेफ्टी, ब्रांड की सबसे सस्ती SUV का नया वेरिएंट लॉन्च
इसके अतिरिक्त स्कोडा ने इस कार में एसी की परफॉर्मेंस को बेहतर किया है, जिसकी शिकायत कई कंज्यूमर्स करते थे. स्लाविया फेसलिफ्ट में हमें 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 115 एचपी की पावर और 178 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा. इसके अलावा 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिलेगा, जो 150 एचपी की पावर और 250 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा.
1.0 लीटर वाले इंजन के साथ 6 स्पीड मैन्युअल या 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलेगा. जबकि 1.5 लीटर के साथ 7 स्पीड डीसीटी एक्सक्लूसिव मिलेगा. मौजूदा स्लाविया 9.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर आती है और 18.29 लाख रुपये एक्स शोरूम तक जाती है. नई स्लाविया की कीमत इससे थोड़ी ज्यादा हो सकती है.