प्यार ठुकराया तो पेट्रोल डालकर पहुंचा प्रेमिका के पास, गले लगाने की कोशिश में मचा हड़कंप

कर्नाटक के मैसूर में महिला के प्यार ठुकराने के बाद एक युवक ने ऐसा कदम उठाया, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया. आरोप है कि युवक ने खुद पर पेट्रोल डाल लिया और इसके बाद महिला को गले लगाने की कोशिश की. घटना विजयनगर थाना क्षेत्र में विद्यावर्धक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बाहर की है. घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को बचाया. इस दौरान महिला को भी चोटें आईं. उसे मैसूर के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.

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वहीं युवक का इलाज केआर अस्पताल, मैसूर में चल रहा है. पुलिस के मुताबिक युवक का नाम चंदन है. वह मांड्या जिले के मालवल्ली तालुक के अलगोडु गांव का रहने वाला है. बताया जा रहा है कि चंदन का उसी गांव की रहने वाली एक महिला के साथ एकतरफा रिश्ता था. महिला ने कथित तौर पर उसके रिश्ते को स्वीकार नहीं किया.

महिला के इनकार के बाद चंदन ने कथित तौर पर खुद पर पेट्रोल डाल लिया. इसके बाद उसने महिला को गले लगाने की कोशिश की. घटना विद्यावर्धक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बाहर हुई, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी की स्थिति बन गई. मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने चंदन को वहां से बचाया और उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. फिलहाल उसका इलाज केआर अस्पताल में चल रहा है.

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युवक ने खुद पर उड़ेल लिया पेट्रोल

इस घटना में महिला को भी मामूली चोटें आई हैं. उसे मैसूर के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है. महिला की चोटों के बारे में उपलब्ध जानकारी के मुताबिक उसे मामूली चोटें आई हैं. घटना के बाद विजयनगर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के दौरान वास्तव में क्या हुआ था और इसके पीछे की पूरी परिस्थितियां क्या थीं.

चंदन मालवल्ली तालुक के अलगोडु गांव का रहने वाला बताया गया है, जबकि घटना मैसूर में विद्यावर्धक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बाहर हुई. पुलिस के मुताबिक दोनों एक ही गांव से हैं. घटना में सबसे अहम बात यह है कि महिला के कथित तौर पर रिश्ते से इनकार करने के बाद चंदन ने खुद पर पेट्रोल डाल लिया और फिर उसे गले लगाने की कोशिश की. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे बचाया, जिसके बाद दोनों को इलाज की जरूरत पड़ी.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

फिलहाल चंदन का इलाज केआर अस्पताल में चल रहा है और महिला का इलाज मैसूर के एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है. विजयनगर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस जांच के बाद ही घटना से जुड़ी पूरी परिस्थितियां स्पष्ट होंगी. फिलहाल सामने आई जानकारी के मुताबिक मामला महिला के कथित तौर पर रिश्ते को स्वीकार नहीं करने के बाद युवक द्वारा खुद पर पेट्रोल डालने और उसे गले लगाने की कोशिश से जुड़ा है.



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