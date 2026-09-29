scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

प्यार ठुकराया तो पेट्रोल डालकर पहुंचा प्रेमिका के पास, गले लगाने की कोशिश में मचा हड़कंप

मैसूर में एकतरफा रिश्ते में कथित तौर पर असफल होने के बाद युवक ने खुद पर पेट्रोल डाल लिया और महिला को गले लगाने की कोशिश की. घटना विजयनगर थाना क्षेत्र में विद्यावर्धक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बाहर हुई. पुलिस ने युवक को बचाया. घटना में महिला को मामूली चोटें आईं है.

Advertisement
X
एकतरफा प्यार में युवक ने खुद पर डाला पेट्रोल. (Photo: Screengrab)
एकतरफा प्यार में युवक ने खुद पर डाला पेट्रोल. (Photo: Screengrab)

कर्नाटक के मैसूर में महिला के प्यार ठुकराने के बाद एक युवक ने ऐसा कदम उठाया, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया. आरोप है कि युवक ने खुद पर पेट्रोल डाल लिया और इसके बाद महिला को गले लगाने की कोशिश की. घटना विजयनगर थाना क्षेत्र में विद्यावर्धक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बाहर की है. घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को बचाया. इस दौरान महिला को भी चोटें आईं. उसे  मैसूर के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.

वहीं युवक का इलाज केआर अस्पताल, मैसूर में चल रहा है. पुलिस के मुताबिक युवक का नाम चंदन है. वह मांड्या जिले के मालवल्ली तालुक के अलगोडु गांव का रहने वाला है. बताया जा रहा है कि चंदन का उसी गांव की रहने वाली एक महिला के साथ एकतरफा रिश्ता था. महिला ने कथित तौर पर उसके रिश्ते को स्वीकार नहीं किया.

महिला के इनकार के बाद चंदन ने कथित तौर पर खुद पर पेट्रोल डाल लिया. इसके बाद उसने महिला को गले लगाने की कोशिश की. घटना विद्यावर्धक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बाहर हुई, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी की स्थिति बन गई. मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने चंदन को वहां से बचाया और उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. फिलहाल उसका इलाज केआर अस्पताल में चल रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

अक्टूबर में घूमें भारत की ये खूबसूरत जगहें (Photo- ITG)
सफेद रेगिस्तान से बीच तक! अक्टूबर में घूमने की 10 बेहतरीन जगहें
Karnataka food raids uncover expired meat, chicken at Mysuru hotels
मैसूरु के होटलों में मिला एक्सपायर्ड मीट, KFC आउटलेट पर भी रेड
सुसाइड नोट के आधार पर मामले की जांच में जुटी पुलिस. (Photo: Representational )
न छुट्टी, न वीक ऑफ... ऑफिस की प्रताड़ना से तंग महिला ने दी जान
खेल-खेल में मौत का शिकार हुआ मासूम!(Photo: ITG)
स्नैक्स के पैकेट के साथ मिली बॉल, निगल गया 5 साल का मासूम और फिर...
PM Narendra Modi in Mysore
'युवा ही भारत की असली ताकत', मैसूर में बोले पीएम मोदी
Advertisement

युवक ने खुद पर उड़ेल लिया पेट्रोल

इस घटना में महिला को भी मामूली चोटें आई हैं. उसे  मैसूर के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है. महिला की चोटों के बारे में उपलब्ध जानकारी के मुताबिक उसे मामूली चोटें आई हैं. घटना के बाद विजयनगर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के दौरान वास्तव में क्या हुआ था और इसके पीछे की पूरी परिस्थितियां क्या थीं.

चंदन मालवल्ली तालुक के अलगोडु गांव का रहने वाला बताया गया है, जबकि घटना  मैसूर में विद्यावर्धक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बाहर हुई. पुलिस के मुताबिक दोनों एक ही गांव से हैं. घटना में सबसे अहम बात यह है कि महिला के कथित तौर पर रिश्ते से इनकार करने के बाद चंदन ने खुद पर पेट्रोल डाल लिया और फिर उसे गले लगाने की कोशिश की. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे बचाया, जिसके बाद दोनों को इलाज की जरूरत पड़ी.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

फिलहाल चंदन का इलाज केआर अस्पताल में चल रहा है और महिला का इलाज  मैसूर के एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है. विजयनगर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस जांच के बाद ही घटना से जुड़ी पूरी परिस्थितियां स्पष्ट होंगी. फिलहाल सामने आई जानकारी के मुताबिक मामला महिला के कथित तौर पर रिश्ते को स्वीकार नहीं करने के बाद युवक द्वारा खुद पर पेट्रोल डालने और उसे गले लगाने की कोशिश से जुड़ा है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    प्यार ठुकराया तो पेट्रोल डालकर पहुंचा प्रेमिका के पास, गले लगाने की कोशिश में मचा हड़कंप |
    क्या BP की दवाएं हमेशा खानी पड़ती है? दवा छोड़ने से हार्ट अटैक का खतरा कितना, डॉक्टर से जानें |
    Pakistan में फुटबॉल टीम को हाईवे पर हथियारबंद बदमाशों ने लूटा |
    Mangal Budh Yog: बुध-मंगल का केंद्र दृष्टि योग, 2 अक्टूबर से 5 राशियों के अच्छे दिन शुरू |
    चोर की दाढ़ी में तिनका! आरोपी ने कोर्ट से पूछा 'क्या मैं वांटेड हूं', कानपुर में ऐसे दबोचा गया 30 किलो चांदी चुराने वाला इंजीनियर |
    धूप हो, बारिश हो या वर्कआउट... Galaxy Watch Ultra 2 को हर जगह इस्तेमाल किया, कैसा रहा एक्सपीरिएंस? |
    अयोध्या में सुरक्षा का कड़ा पहरा, NSG की निगरानी में राम मंदिर! |
    'TRP-सस्ती सुर्खियों के लिए जौहर सीन को किया बदनाम', स्वरा भास्कर के कमेंट्स पर बोले शहजाद पूनावाला |
    Rajasthan Offbeat Places: जयपुर-उदयपुर नहीं! इस बार राजस्थान की इन 9 जगहों पर बनाएं घूमने का प्लान |
    आधी रोटी... 5 पीढ़ियों का आशीर्वाद! सिंधिया परिवार आज भी क्यों करता है बाबा मंसूर शाह की पूजा?
    Advertisement