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Pitra Paksha 2026 Special: श्राद्ध में बनाएं बिना लहसुन-प्याज वाली आलू-गोभी, खास मसालों और देसी घी के तड़के से बढ़ेगा स्वाद

Pitra Paksha 2026 Special: पितृपक्ष में श्राद्ध की थाली के लिए बिना प्याज-लहसुन की स्वादिष्ट और सात्विक आलू-गोभी बनाना बहुत ही आसान है. स्पेशल भुने मसाले और देसी घी के तड़के वाली इस आसान रेसिपी से सब्जी में आएगा ढाबा स्टाइल स्वाद.

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आलू-गोभी की सब्जी को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें खास तरह का मसाला डाला जाता है. (Photo: ITG)
आलू-गोभी की सब्जी को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें खास तरह का मसाला डाला जाता है. (Photo: ITG)

Pitra Paksha 2026 Special: पितृपक्ष में घर पर श्राद्ध का भोजन बनाते समय कोशिश रहती है कि खाना स्वादिष्ट हो. लेकिन इसके साथ ही उसकी सात्विकता का भी पूरा ध्यान रखा जाता है. ऐसे में श्राद्ध में बिना प्याज-लहसुन के खाना पकाया जाता है. इसी वजह से रोज की सब्जियों को थोड़ा अलग अंदाज में बनाया जाए तो थाली का स्वाद और भी बढ़ जाता है. अगर आप भी कोई ऐसी सब्जी बनाना चाहते हैं जो मसालेदार होने के साथ खाने में बेहद स्वादिष्ट लगे, तो बिना प्याज-लहसुन वाली आलू-गोभी ट्राई कर सकते हैं. इसमें खास मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सब्जी में अच्छी खुशबू और स्वाद आता है.

आलू-गोभी वैसे तो घरों में अक्सर बनाई जाती है, लेकिन इस रेसिपी में इसे बनाने का तरीका थोड़ा अलग है. इसमें गोभी और आलू को सीधे ग्रेवी में डालने के बजाय पहले हल्का रोस्ट किया जाता है. इससे सब्जी में आलू का बढ़िया टेक्सचर और गोभी का स्वाद बना रहता है. ऊपर से देसी घी का तड़का इस सब्जी को और खास बना देता है. चलिए जानते हैं कैसे श्राद्ध के लिए बिना प्याज-लहसुन वाली आलू-गोभी की सब्जी बना सकते हैं.

आलू-गोभी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

  • 1 मध्यम आकार की गोभी
  • 3-4 आलू
  • 2 टमाटर
  • 1-2 हरी मिर्च
  • 1 छोटा टुकड़ा अदरक
  • 1 चम्मच धनिया दाना
  • 1 चम्मच जीरा
  • आधा चम्मच अजवाइन
  • आधा चम्मच सौंफ
  • थोड़ा सा मेथी दाना
  • 1-2 तेज पत्ते
  • 1-2 सूखी लाल मिर्च
  • चुटकी भर हींग
  • आधा चम्मच हल्दी
  • 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च
  • आधा चम्मच अमचूर
  • आधा चम्मच गरम मसाला
  • थोड़ी सी काली मिर्च
  • कसूरी मेथी
  • नमक स्वादानुसार
  • तेल जरूरत के अनुसार
  • 1 चम्मच देसी घी

बनाने का तरीका

1. इस आलू-गोभी का स्वाद बढ़ाने के लिए सबसे पहले एक खास मसाला तैयार करें. इसके लिए पैन को धीमी आंच पर गर्म करें और उसमें धनिया दाना और जीरा डालकर हल्का भून लें. जब मसालों से खुशबू आने लगे तो इसमें अजवाइन और सौंफ डालें. इन्हें ज्यादा देर तक न भूनें, वरना स्वाद कड़वा हो सकता है.

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2. अब गैस बंद कर दें और इसमें थोड़ा सा मेथी दाना डालकर हल्का गर्म होने दें. मसाले को ठंडा होने के बाद दरदरा कूट लें. यही मसाला आपकी आलू-गोभी को अलग स्वाद देगा.

3. एक बर्तन में पानी गर्म करें और उसमें थोड़ा नमक डालें. गोभी के टुकड़ों को इस गर्म पानी में करीब 2-3 मिनट रखें. इससे गोभी अच्छी तरह साफ हो जाएगी.

4. इसी पानी में बड़े टुकड़ों में कटे आलू भी कुछ मिनट के लिए डाल दें. इससे आलू में हल्का नमक चला जाएगा और बाद में भूनने पर उनकी बाहरी परत अच्छी बनेगी. आलू को पूरी तरह न पकाएं, बस हल्का उबाल दें. अब गोभी और आलू को पानी से निकालकर अच्छी तरह सुखा लें.

5. कड़ाही में थोड़ा तेल गर्म करें और गोभी को डालकर हल्का सुनहरा होने तक भून लें. इसे बहुत ज्यादा न पकाएं, क्योंकि गोभी का अपना टेक्सचर बना रहना चाहिए.

6. गोभी निकालने के बाद उसी कड़ाही में आलू डालें और उन्हें भी अच्छी तरह हल्का रोस्ट कर लें. आलू बाहर से हल्के क्रिस्पी और अंदर से नरम रहेंगे. दोनों को अलग प्लेट में निकालकर रख दें.

7. टमाटर, हरी मिर्च और अदरक को मिक्सी में पीसकर पेस्ट तैयार कर लें. अब कड़ाही में थोड़ा तेल डालें. इसमें जीरा, हींग, तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्च डालकर हल्का भूनें. जब मसालों से खुशबू आने लगे तो टमाटर-अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट डाल दें.

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8. इसमें स्वादानुसार नमक डालें और टमाटर को तब तक पकाएं जब तक उसका कच्चापन खत्म न हो जाए और तेल अलग दिखाई देने लगे.

9. अब इसमें हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, अमचूर, गरम मसाला और थोड़ी सी काली मिर्च डालें. मसालों को टमाटर के साथ अच्छी तरह भूनें.

10. जब मसाला अच्छी तरह पक जाए तो इसमें तैयार किया हुआ स्पेशल भुना मसाला डालें. इसे भी करीब 1-2 मिनट तक अच्छी तरह भून लें.

11. तैयार मसाले में पहले से रोस्ट किए हुए आलू और गोभी डालें. दोनों को मसाले के साथ अच्छी तरह मिलाएं, ताकि मसाला हर टुकड़े पर अच्छी तरह चिपक जाए.

12. अब इसमें जरूरत के हिसाब से गर्म पानी डालें. अगर आप इसे गाढ़ी ग्रेवी वाली सब्जी रखना चाहते हैं तो पानी कम डालें. कड़ाही को ढककर धीमी आंच पर करीब 15 मिनट पकाएं, जब तक आलू और गोभी पूरी तरह नरम न हो जाएं.

13. अगर बिना प्याज-लहसुन की ग्रेवी थोड़ी पतली लग रही है तो इसमें से 1-2 नरम आलू के टुकड़े निकालकर हल्का मैश कर दें और वापस ग्रेवी में मिला दें. इससे ग्रेवी अपने आप थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी और इसमें अच्छी बॉडी भी आ जाएगी.

14. आखिर में कसूरी मेथी डालकर सब्जी को एक बार अच्छी तरह मिला लें. अब इस सब्जी को और खुशबूदार बनाने के लिए छोटा सा तड़का तैयार करें. पैन में एक चम्मच देसी घी गर्म करें. इसमें हरी मिर्च, थोड़ा अदरक, कश्मीरी लाल मिर्च और चुटकी भर हींग डालकर कुछ सेकंड भूनें.

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15. इस तड़के को तैयार आलू-गोभी के ऊपर डाल दें और तुरंत ढक दें. इससे तड़के की खुशबू सब्जी में अच्छी तरह समा जाएगी.

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