भाषण के बीच बंद हुआ माइक, गुस्से में फेंककर चले गए सपा महासचिव रामजीलाल सुमन, VIDEO

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मंगलवार को समाजवादी पार्टी का PDA सम्मेलन चल रहा था. इसी दौरान एक अजीब घटना हो गई. दरअसल, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन मंच पर भाषण दे रहे थे. तभी उनका माइक बंद हो गया.

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माइक में तकनीकी खराबी आ गई थी. इससे रामजीलाल सुमन नाराज हो गए. उन्होंने माइक मंच पर फेंक दिया. इसके बाद उन्होंने स्पीच को रोक दिया. वह स्टेज से उतरकर कार्यक्रम से भी चले गए. मौके पर मौजूद नेताओं ने उन्हें मनाने की कोशिश की. कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें रोकने का प्रयास किया. लेकिन वह वापस मंच पर नहीं लौटे.

भाषण के बीच बंद हुआ माइक

पार्टी महासचिव रामजीलाल सुमन PDA सम्मेलन में शामिल होने मुरादाबाद पहुंचे थे. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे. सम्मेलन में PDA से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही थी. संगठन को लेकर भी बात हो रही थी. रामजीलाल सुमन मंच से अपना संबोधन दे रहे थे. इसी दौरान माइक में आवाज की दिक्कत होने लगी. कुछ देर बाद माइक बंद हो गया. इससे सांसद नाराज हो गए.

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उन्होंने माइक हाथ से फेंक दिया. इसके बाद मंच से अपना संबोधन रोक दिया. वह वहां से निकल गए. अब घटना का वीडियो भी सामने आया है. इस वीडियो में रामजीलाल सुमन मंच पर दिखाई दे रहे हैं. वह भाषण दे रहे हैं. इसी दौरान माइक में आवाज आना बंद हो जाती है. वह माइक को लेकर नाराजगी जताते हैं. फिर माइक मंच पर फेंक देते हैं.

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इसके बाद वह हाथ जोड़ते हैं. लोगों से 15 नवंबर को आगरा आने की अपील करते हैं. फिर मंच से नीचे उतर जाते हैं. रामजीलाल सुमन के जाने के बाद नेता और कार्यकर्ता उन्हें मनाने पहुंचे. उन्होंने वापस आने की कोशिश की. लेकिन सांसद वापस मंच पर नहीं आए. अब मुरादाबाद में PDA सम्मेलन के दौरान हुई इस घटना का वीडियो जमकर सुर्खियां बटोर रहा है.



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