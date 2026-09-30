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Asian Games 2026 Day 11 LIVE: तीरंदाजी में भारत को मिला गोल्ड, ज्योति-पृथिका-चिखिता ने बिखेरा जलवा

आजतक स्पोर्ट्स डेस्क | 30 सितंबर 2026, 7:59 AM IST

Asian Games 2026 Day 11 Live, September 30: आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 का 30 सितंबर यानी 11वां दिन शानदार होने वाला है. आज भारतीय खिलाड़ी एथलेटिक्स, शूटिंग, बॉक्सिंग, तीरंदाजी, कुराश, वॉलीबॉल, सेलिंग, सर्फिंग, टेनिस, स्क्वैश, कैनो स्लैलम, स्पोर्ट्स क्लाइम्बिंग और साइकिलिंग की स्पर्धाओं में अपना दमखम दिखाएंगे. इन मुकाबलों के नतीजे को जानने के लिए पेज रिफ्रेश करते रहिए...

Asian Games 2026 Live Asian Games 2026 Live

बुधवार यानी 30 सितंबर को आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 में भारतीय एथलीट कई बड़े मुकाबलों में उतरेंगे. आज का दिन भारतीय खेल फैन्स के लिए बेहद रोमांचक रहने वाला है, क्योंकि तीरंदाजी और महिला हॉकी में सीधे ओलंपिक कोटे दांव पर हैं. इन मुकाबलों के नतीजे को जानने के लिए पेज रिफ्रेश करते रहिए..

कंपाउंड तीरंदाजी में आज भारत के पास इतिहास रचने का शानदार मौका है. मिक्स्ड टीम सेमीफाइनल में चिकिता तनीपर्थी और साहिल जाधव की जोड़ी थाईलैंड से भिड़ेगी. इस स्पर्धा की चैंपियन टीम सीधे LA 2028 ओलंपिक का कोटा हासिल करेगी. इसके अलावा महिला और पुरुष टीम के सेमीफाइनल मुकाबले भी दक्षिण कोरिया के खिलाफ खेले जाएंगे.

महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया के सामने होगी. आज का मैच जीतने पर टीम न सिर्फ फाइनल में पहुंचेगी, बल्कि ओलंपिक का सीधा टिकट भी पक्का कर लेगी. उधर, बॉक्सिंग में प्रिया घंघास (60 किग्रा), लवलीना बोरगोहेन (75 किग्रा) और कपिल पोखरिया (90 किग्रा) अपने-अपने सेमीफाइनल मुकाबले खेलकर देश के लिए मेडल का रंग और पक्का करने उतरेंगे.

भारत का कुश्ती अभियान भी आज से शुरू हो रहा है. महिला 68 किग्रा वर्ग में निशा दहिया और ग्रीको-रोमन 87 किग्रा में सुनील कुमार अपनी चुनौती पेश करेंगे. टेनिस कोर्ट पर सुमित नागल और दक्षिणेश्वर सुरेश सिंगल्स में ताल ठोकेंगे, जबकि युकी भांबरी और अनिरुद्ध चंद्रशेखर डबल्स मुकाबलों में अपनी ताकत दिखाएंगे. शूटिंग, सेलिंग, स्क्वैश और गोल्फ में भी भारतीय खिलाड़ी आज एक्शन में नजर आएंगे. फैन्स को उम्मीद है कि आज का दिन भारत की झोली में कई मेडल लेकर आएगा.

एश‍ियन गेम्स 2026 में भारत के मेडलवीर

क्र.सं. खिलाड़ी / टीम इवेंट खेल मेडल
1. इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद विमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम निशानेबाजी सिल्वर
2. इलावेनिल वलारिवन विमेंस 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी सिल्वर
3. रुद्रांक्ष पाटिल, हिमांशु ढिल्लों और पार्थ माने मेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम निशानेबाजी सिल्वर
4. सुचिका तरियाल विमेंस ट्रेडिशनल 60 किग्रा MMA ब्रॉन्ज
5. रुद्रांक्ष पाटिल मेन्स 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी ब्रॉन्ज
6. हिमांशु ढिल्लों मेन्स 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी सिल्वर
7. भारतीय महिला क्रिकेट टीम विमेंस क्रिकेट क्रिकेट गोल्ड
8. राइजा ढ‍िल्लों, माहेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल विमेंस स्कीट टीम निशानेबाजी ब्रॉन्ज
9. अनंतजीत नरुका, मेराज खान और भवतेघ गिल मेन्स स्कीट टीम निशानेबाजी ब्रॉन्ज
10. जय मीणा मेन्स सिंगल्स सॉफ्ट टेनिस सॉफ्ट टेनिस ब्रॉन्ज
11. मीराबाई चानू विमेंस 49 किग्रा वेटलिफ्टिंग सिल्वर
12. भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम मेन्स टीम बैडमिंटन बैडमिंटन ब्रॉन्ज
13. सतनाम सिंह और सलमान खान मेन्स डबल स्कल्स रोइंग ब्रॉन्ज
14. रोश‍िब‍िना देवी नाओरेम विमेंस 60 किग्रा वुशू वुशू स‍िल्वर
15. अनंतजीत नरुका, परिनाज धालीवाल मिक्स्ड स्कीट टीम निशानेबाजी ब्रॉन्ज
16. सीमा कुमारी विमेंस 10000 मीटर रेस एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
17. मनु, पूवम्मा, विशाल और विथ्या मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले एथलेटिक्स सिल्वर
18. ऐश्वर्य प्रताप तोमर, रुद्रांक्ष पाटिल और नीरज कुमार  मेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम निशानेबाजी सिल्वर
19. कमलजीत और सुरुचि सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम निशानेबाजी गोल्ड
20. दीया चिताले और मानुष शाह मिक्स्ड डबल्स टेबल टेनिस टेब‍ल टेन‍िस ब्रॉन्ज
21. मनप्रीत कौर विमेंस शॉट पुट एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
22. गुलवीर सिंह मेन्स 10000 मीटर रेस एथलेटिक्स सिल्वर
23. बरानिका एलंगोवन विमेंस पोल वॉल्ट एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
24. सावन बरवाल मेन्स मैराथन एथलेटिक्स सिल्वर
25. तिलोत्तमा सेन, आशी चौकसे और विदर्सा विनोद विमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम निशानेबाजी सिल्वर
26. जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिलकुमार मिक्स्ड डबल्स स्क्वैश स्क्वैश ब्रॉन्ज
27. महिला कबड्डी टीम विमेंस कबड्डी कबड्डी गोल्ड
28. पुरुष कबड्डी टीम मेन्स कबड्डी कबड्डी गोल्ड
29. तजिंदरपाल सिंह तूर मेन्स शॉट पुट एथलेटिक्स सिल्वर 
30. प्राची चौधरी विमेंस 400 मीटर रेस एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
31. अभय सिंह मेन्स सिंगल्स स्क्वैश स्क्वैश सिल्वर
32. अनाहत सिंह विमेंस सिंगल्स स्क्वैश स्क्वैश सिल्वर
33. हरिता भद्रा विमेंस 200 मीटर रेस एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
34. एन्सी सोजन विमेंस लॉन्ग जंप एथलेटिक्स सिल्वर
35. तेजस्विन शंकर मेन्स डेकाथलॉन एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
36. पारुल चौधरी विमेंस 3000 मीटर स्टीपलचेज एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
37. सर्वेश कुशारे मेन्स हाई जंप एथलेटिक्स सिल्वर
38. पिंकी बलहारा विमेंस 78 क्रिग्रा कुराश कुराश ब्रॉन्ज
39. ईशा सिंह विमेंस 25 मीटर पिस्टल निशानेबाजी सिल्वर
40. विथ्या रामराज विमेंस 400 मीटर हर्डल्स एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
41. गुलवीर सिंह  मेन्स 1500 मीटर रेस एथलेटिक्स सिल्वर
42. पारुल चौधरी  विमेंस 5000 मीटर रेस एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
43. मुरली श्रीशंकर  मेन्स लॉन्ग जंप एथलेटिक्स सिल्वर
44. यशवीर सिंह मेन्स जैवलिन थ्रो एथलेटिक्स सिल्वर
45. रोहित यादव मेन्स जैवलिन थ्रो एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
46. नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर विमेंस ट्रैप टीम निशानेबाजी सिल्वर
47. नीरू ढांडा विमेंस ट्रैप निशानेबाजी गोल्ड
48. नरेंद्र बेरवाल मेन्स 90+ क्रिग्रा बॉक्सिंग मुक्केबाजी ब्रॉन्ज
49. गुलवीर सिंह मेन्स 5000 मीटर रेस एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
50. गुरिंदरवीर, अनिमेष, हरिता और स्नेहा मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
51. पूजा सिंह विमेंस हाई जंप एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
52. किरण, विथ्या, प्राची और पूवम्मा विमेंस 4x400 मीटर रिले एथलेटिक्स गोल्ड
53. धर्मवीर, मनु, जय और विशाल मेन्स 4x400 मीटर रिले एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
54. चिखिथा, प्रितिका और ज्योति सुरेखा वेन्नम महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम तीरंदाजी गोल्ड
7:47 AM (13 मिनट पहले)

भारत ने गोल्ड जीता

Posted by :- Amit

चीन ने फाइनल राउंड की शुरुआत 10 के स्कोर के साथ की, लेकिन फिर दो बार 9 का स्कोर करके पिछड़ गया. भारत का जवाब बहुत शानदार था. लगातार तीन बार 10 का स्कोर किया, जिससे उनके कोच बेहद खुश हुए. चीन ने आखिर में तीन बार 10 का स्कोर किया और भारत ने भी वैसा ही जवाब दिया. तीन बार परफेक्ट 10 का स्कोर करके उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की और गोल्ड मेडल जीत लिया.

7:14 AM (46 मिनट पहले)

भारत फाइनल में! तीरंदाजी सेमीफाइनल में कोरिया को हराया

Posted by :- Amit

एशियाई खेलों में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने कमाल कर दिया है! सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने दक्षिण कोरिया को रोमांचक अंदाज में 234-233 से हराकर फाइनल में धमाकेदार एंट्री कर ली है. इस रोमांचक जीत के साथ ही भारत ने स्वर्ण पदक की ओर एक और मजबूत कदम बढ़ा दिया है.

मुकाबला बेहद कांटे का था. कोरिया ने शुरुआत अच्छी की, लेकिन भारतीय महिला तीरों—चिखिता तनीपर्थी, पृथिका प्रदीप और ज्योति सुरेखा वेन्नम—ने दबाव के पलों में गजब का संयम दिखाया. चिखिता तनीपर्थी ने शुरुआत में कुछ अंक गंवाने के बाद शानदार वापसी करते हुए बेहतरीन निशाना साधा.

पृथिका प्रदीप ने लगभग अचूक प्रदर्शन करते हुए लगातार 10 के स्कोर पर निशाना साधा और टीम की बढ़त बनाए रखी. अनुभवी ज्योति सुरेखा वेन्नम ने अंतिम पलों में शानदार स्कोर कर भारत को एक अंक से रोमांचक जीत दिला दी.

भारतीय खिलाड़ियों का व्यक्तिगत स्कोर कार्ड

चिखिता: 10, 10, 9, 10, 10, 9, 9, 10

पृथिका: 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10

ज्योति: 10, 10, 10, 10, 9, 10, 10, 9

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