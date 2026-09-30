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ठाणे में शिवसेना नेता की सरेआम हत्या, हेलमेट-मास्क पहने बदमाशों ने बरसाईं गोलियां

ठाणे में शिवसेना (UBT) नेता प्रदीप पूर्णेकर की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई. हेलमेट और मास्क पहने हमलावरों ने मनोरमानगर में उनके कार्यालय के पास कई राउंड फायर किए. दो गोलियां लगने से पूर्णेकर गंभीर रूप से घायल हो गए. अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. पुलिस हमलावरों और हत्या की वजह का पता लगा रही है.

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प्रदीप पूर्णेकर को उनके कार्यालय के पास ही मारा गया (फोटो- ITG)
प्रदीप पूर्णेकर को उनके कार्यालय के पास ही मारा गया (फोटो- ITG)

ठाणे में सरेआम शिवसेना नेता की हत्या हो गई है. शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट के मानपाड़ा विभाग प्रमुख प्रदीप पूर्णेकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हेलमेट और मास्क पहने हमलावरों ने पूर्णेकर को निशाना बनाया. गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल पूर्णेकर को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.

जानकारी के मुताबिक, यह हमला मनोरमानगर इलाके में उनके कार्यालय के पास हुआ. हमलावरों ने उन पर कई राउंड फायर किए. इनमें से दो गोलियां पूर्णेकर को लगीं.

पुलिस के मुताबिक, हमलावरों की पहचान और हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए विभिन्न पहलुओं से जांच की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमलावर कितने थे, उनके पास किस तरह के हथियार थे.

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प्रदीप पूर्णेकर की हत्या के बाद आज पूरे इलाके में बंद का माहौल है. हत्या के विरोध और तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए आसपास की सभी दुकानें बंद रखी गई हैं. वहीं, सुरक्षा के मद्देनजर इलाके की तीन प्राथमिक स्कूलों को भी आज बंद रखा गया है.

पुलिस के मुताबिक, प्रदीप पूर्णेकर अपने कार्यालय में बैठे हुए थे. इसी दौरान दो हमलावर कार्यालय में घुसे और उन पर गोलीबारी करने के साथ ही धारदार हथियारों से हमला किया.

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डीसीपी प्रशांत कदम ने बताया कि मामले में कुल पांच संदिग्ध आरोपियों के नाम सामने आए हैं. इनमें निखिल यादव, पप्या शिंदे, आकाश निमसे, संतोष कनोजिया और एक अज्ञात आरोपी शामिल हैं. पुलिस ने इनमें से पप्या शिंदे और आकाश निमसे को हिरासत में लिया है. दोनों से पूछताछ की जा रही है और हत्या की वजह तथा वारदात में उनकी भूमिका की जांच जारी है.

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