scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हॉन्ग-कॉन्ग और पाकिस्तान से ईरान को हथियारों की सप्लाई... US ने 10 लोगों-कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध

अमेरिका ने ईरान, हांगकांग और पाकिस्तान से जुड़े 10 लोगों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाकर ईरान की सैन्य सप्लाई चेन को निशाना बनाया. ट्रेजरी विभाग का कहना है कि यह कदम तेहरान की हथियार खरीद, रक्षा तंत्र और आर्थिक सहारे को कमजोर करने की चल रही बड़ी मुहिम का हिस्सा है.

Advertisement
X
ईरान को अमेरिका आर्थिक और सैन्य स्तर पर चोट पहुंचाने की कोशिश में है. (File Photo)
ईरान को अमेरिका आर्थिक और सैन्य स्तर पर चोट पहुंचाने की कोशिश में है. (File Photo)

अमेरिका ने मंगलवार को ईरान की सैन्य सप्लाई चेन पर बड़ा एक्शन लिया. अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने हॉन्ग-कॉन्ग और पाकिस्तान में मौजूद उन लोगों और कंपनियों को निशाना बनाया, जिन पर ईरान की सैन्य सप्लाई को आर्थिक मदद देने या उसे आगे बढ़ाने का आरोप है. यह कार्रवाई ऐसे वक्त हुई है जब ट्रंप प्रशासन ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है. दोनों देशों के बीच फिर से कूटनीतिक बातचीत को लेकर स्थिति साफ नहीं है.

ट्रेजरी विभाग की यह कार्रवाई प्रशासन के 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' अभियान का हिस्सा है. इसका मकसद ईरान की सरकार तक पहुंचने वाली अहम वित्तीय मदद को रोकना है. ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि विभाग ईरानी शासन को किसी भी तरह का समर्थन बर्दाश्त नहीं करेगा और ईरान की मदद करने वालों की पहचान कर उन्हें अलग-थलग करने का काम जारी रखेगा.

यह भी पढ़ें: UN किताबों में सुपरपावर, हकीकत में लाचार! ईरान ने 'शोले' के ठाकुर से कसा तंज

सम्बंधित ख़बरें

Donald Trump, Abbas Araghchi
अपनी-अपनी शर्तों पर अड़े रहे ईरान-अमेरिका, बातचीत फिर बेनतीजा
Pakistan ready to defend Saudi Arabia
सऊदी की ढाल बनेगा PAK! नए डिफेंस पैक्ट के तहत सैन्य ताकत देने का ऐलान
The embassy did not spell out a specific UN resolution or crisis in the post
UN किताबों में सुपरपावर, हकीकत में लाचार! ईरान ने 'शोले' के ठाकुर से कसा तंज
Top news today Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 30 सितंबर 2026, बुधवार की अहम खबरें
अमेरिकी सेना इराक में अपने आखिरी सैन्य ठिकानों से बुधवार तक पूरी तरह हटने की तैयारी में है (File Photo: Reuters)
21 साल, 4500 सैनिकों की मौत… अब इराक से क्यों लौट रहा अमेरिका?

ईरान के हथियार जुटाने वालों पर एक्शन

अमेरिका ने ईरान, हांगकांग और पाकिस्तान में मौजूद 10 लोगों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया है. इन पर ईरान के रक्षा मंत्रालय के लिए हथियार और हथियारों के हिस्से जुटाने का आरोप है. अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई का मकसद ईरान की रक्षा व्यवस्था को कमजोर करना और उसकी हथियार बनाने की क्षमता को फिर से खड़ा करने की कोशिशों को रोकना है.

Advertisement

अमेरिका का कहना है कि नए प्रतिबंधों के जरिए उन लोगों और कंपनियों के लिए लागत बढ़ाई जा रही है, जिन्होंने ईरान की सैन्य खरीद में मदद की है. इससे पहले 2024 में बाइडेन प्रशासन ने भी ईरान के रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के लिए मिसाइल और ड्रोन बनाने और उनके प्रसार में मदद करने वाली संस्थाओं को निशाना बनाया था.

यह भी पढ़ें: पेजेश्कियान बने 'बाहुबली' तो ट्रंप की सेना को बताया 'कालकेय', प्रभास की फिल्म से ईरान ने अमेरिका को घेरा

रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंची ईरानी करेंसी

अमेरिका की ताजा वित्तीय कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब मंगलवार को ईरान की करेंसी रियाल रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई. तेहरान में कारोबारियों ने एक अमेरिकी डॉलर के बदले 25 लाख से ज्यादा रियाल में कारोबार किया. युद्ध शुरू होने के बाद से रियाल लगातार कमजोर हुआ है. इससे पहले 2 सितंबर को यह 22 लाख रियाल प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंचा था.

ईरानी अर्थव्यवस्था पहले से ही अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के दबाव में थी, लेकिन इस साल अमेरिका की ओर से ईरानी तेल पर नौसैनिक नाकाबंदी और युद्ध शुरू होने के बाद लगाए गए नए प्रतिबंधों ने आर्थिक हालात को और तेजी से बिगाड़ दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'मुझे अपनी मिट्टी में लौटना है...' अमेरिका में जिंदगी की आखिरी जंग लड़ रहे युवक की कहानी, सरकार से लगाई गुहार |
    एफिल टावर के चीफ पर एक्शन, हिंदू संगठन के दौरे पर महिला कर्मियों को हटाया था |
    ग्लैमरस अदाओं पर फिदा फैंस, इंडिया की नई 'नेशनल क्रश' का मिला टैग, कौन हैं एक्ट्रेस तान्या मिश्रा? |
    8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में देरी पर कितना बनेगा एरियर? लेवल 6 से 8 तक का पूरा कैलकुलेशन |
    Ketu Gochar 2026: आज से 66 दिन बाद केतु बदलेंगे अपनी चाल, 4 राशियां बनेंगी अमीर! |
    दिल्ली में DTC हड़ताल पर ESMA का असर, निजी ऑपरेटरों के साथ लगाए गए 500 ड्राइवर |
    चीन से लाकर अमेरिका में बेचते थे वजन घटाने की फर्जी दवाई... दो भारतीय पर गंभीर आरोप |
    Pitra Paksha 2026 Special: श्राद्ध में बनाएं बिना लहसुन-प्याज वाली आलू-गोभी, खास मसालों और देसी घी के तड़के से बढ़ेगा स्वाद |
    50% स्टाफ को Work From Home, AQI बढ़ते ही स्कूल हाइब्रिड... दिल्ली-NCR में नया GRAP लागू |
    हनुमान अंश के नेत्रहीन सिंगर पर बरसी कृपा, प्रोड्यूसर ने कराया इलाज शुरू? जल्द देखेगा दुनिया
    Advertisement