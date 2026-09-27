How to Make Healthy Roti: गेहूं की रोटी को हेल्दी बनाने के लिए आटे में मिलाएं ये 3 चीजें, बढ़ेगा पोषण और स्वाद

How to Make Healthy Roti: रोटी भारतीय खान-पान का अहम हिस्सा है और ज्यादातर घरों में रोजाना गेहूं के आटे की रोटी बनाई और खाई जाती है. हालांकि, कई लोगों को लगता है कि गेहूं की रोटी हेल्दी नहीं होती, जिसके कारण वे इसे खाने से बचते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. गेहूं की रोटी लंबे समय से हमारे खान-पान का हिस्सा रही है और इसमें प्रोटीन और फाइबर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं होता हैं जो शरीर के लिए जरूरी होते हैं. ऐसे में आपको भी रोटी हेल्दी और फिट रहने के लिए रोटी छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे और पौष्टिक बनाने की जरूरत है.

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इसके लिए गेहूं के आटे में बेसन के साथ ज्वार और बाजरे का आटा मिलाकर रोटियां बनाई जा सकती हैं. इससे रोटी का स्वाद थोड़ा अलग और अच्छा हो जाता है. साथ ही, इसमें अनाज और दाल से मिलने वाले अलग-अलग पोषक तत्व भी शामिल हो जाते हैं. यानी रोटी को डाइट से हटाने की बजाय रोजाना के आटे में थोड़ा बदलाव करके इसे और पौष्टिक बनाया जा सकता है.

इस तरह से बनाएं अपनी रोटी को हेल्दी

रोटी को हेल्दी बनाने के लिए आपको गेहूं के आटे में आधा हिस्सा बेसन और एक चौथाई हिस्सा ज्वार-बाजरे का आटा मिला सकते हैं. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर एक एयरटाइट डिब्बे में रख लें. जरूरत के अनुसार इस मिश्रण से आटा गूंथकर रोटियां बनाई जा सकती हैं.

ध्यान रखें कि ज्वार और बाजरे का आटा गेहूं के आटे की तुलना में अलग तरह से बंधता है. इसलिए आटा गूंथते समय पानी की मात्रा धीरे-धीरे डालें और जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करें.

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कैसे बनाएं रोटी?

सबसे पहले जरूरत के अनुसार तैयार आटा लें और इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट आटा गूंथ लें. आटे को कुछ देर के लिए ढककर रख दें. इसके बाद इसकी लोइयां बनाकर सामान्य रोटी की तरह बेल लें.

अब तवा गर्म करें और उस पर रोटी डालकर दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंक लें. आप चाहें तो रोटी पर थोड़ा घी लगाकर भी सर्व कर सकते हैं. इसे सब्जी, दाल, दही या अपनी पसंद की किसी भी डिश के साथ खाया जा सकता है.

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