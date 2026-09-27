Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष शुरू होते ही 5 राशियों की बदली किस्मत, नौकरी-पैसे में लाभ

Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष की शुरुआत हो चुकी है. 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलने वाले इस पक्ष में पितरों का स्मरण, तर्पण और श्राद्ध किया जाता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह अवधि कुछ राशि के जातकों के लिए करियर और आर्थिक मामलों में बदलाव लेकर आ सकती है. इस दौरान नौकरी में नई जिम्मेदारी, कारोबार में नए अवसर और अटके हुए पैसों से जुड़े काम आगे बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं.

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वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए पितृ पक्ष कामकाज के लिहाज से अच्छा रह सकता है. किसी पुराने काम का परिणाम मिलने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत बेहतर हो सकती है और उनकी बात को महत्व मिल सकता है.

कारोबार करने वालों को पुराने ग्राहक से दोबारा जुड़ने का मौका मिल सकता है. कोई रुका हुआ काम भी आगे बढ़ सकता है. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए पितृ पक्ष में नए अवसर सामने आ सकते हैं. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. वहीं नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है.

कारोबार में नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा. आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते तलाशने का मौका मिल सकता है. हालांकि इस दौरान बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.

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कर्क राशि

कर्क राशि के लोगों के लिए यह समय करियर और परिवार दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण रह सकता है. नौकरी बदलने की योजना बना रहे लोगों को कोई नया विकल्प मिल सकता है.

कारोबार में लंबे समय से अटका काम आगे बढ़ सकता है. किसी पुराने मामले का समाधान भी निकल सकता है. हालांकि किसी बड़े फैसले में जल्दबाजी करने से बचें, पूरी जानकारी लेने के बाद ही कदम उठाएं.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए पितृ पक्ष आर्थिक और करियर से जुड़े मामलों में राहत लेकर आ सकता है. काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन इसी के साथ तरक्की के रास्ते भी खुल सकते हैं.

कारोबारियों को नया ग्राहक मिलने या पुराने संपर्क से फायदा होने के योग बन सकते हैं. नौकरी में प्रमोशन या सैलरी बढ़ने को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होने के संकेत हैं.

मकर राशि

मकर राशि के जातकों को इस दौरान अपनी मेहनत का परिणाम मिल सकता है. नौकरी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है. किसी बड़े काम की जिम्मेदारी आपके भरोसे छोड़ी जा सकती है.

कारोबारियों को काम बढ़ाने का मौका मिल सकता है. नई डील या प्रोजेक्ट पर बातचीत आगे बढ़ सकती है. अटका हुआ पैसा मिलने की उम्मीद बन सकती है. हालांकि कागजी काम और पैसों से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें.

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पितृ पक्ष में क्या करें?

पितृ पक्ष में परिवार की परंपरा के अनुसार पितरों की तिथि पर श्राद्ध और तर्पण करने की मान्यता है. जरूरतमंदों को भोजन कराने के साथ अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र या उपयोगी वस्तुओं का दान भी किया जा सकता है. अगर किसी पूर्वज की मृत्यु तिथि ज्ञात न हो तो सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध करने की परंपरा बताई गई है.

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