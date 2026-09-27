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Optical Iluusion: तस्वीर में 5 गलतियां खोज पाएंगे आप, 10 सेकंड का चैलेंज

Optical Illusion: आपके सामने एक तस्वीर दी गई है, जिसमें आपको 5 अंतर को खोजना है. इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा.

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आपका चैलेंज है कि सिर्फ 10 सेकंड के अंदर तस्वीर में छिपी 5 गलतियां खोजनी हैं. ( Photo: Pinterest)
आपका चैलेंज है कि सिर्फ 10 सेकंड के अंदर तस्वीर में छिपी 5 गलतियां खोजनी हैं. ( Photo: Pinterest)

सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं, जो देखने में बिल्कुल सामान्य लगती हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसी चीजें छिपी होती हैं, जो पहली नजर में दिखाई नहीं देतीं. इन्हीं तस्वीरों के जरिए लोगों को अपनी नजर और दिमाग की तेजी परखने का मौका मिलता है. आज हम आपके लिए भी ऐसा ही एक दिलचस्प ब्रेन टेस्ट लेकर आए हैं. ऊपर दिखाई गई तस्वीर को ध्यान से देखिए. पहली नजर में आपको इसमें सब कुछ बिल्कुल सही और सामान्य दिखाई देगा. लेकिन तस्वीर को गौर से देखने पर आपको कुछ ऐसी चीजें नजर आएंगी, जो बाकी तस्वीर से मेल नहीं खातीं.

आपका चैलेंज है कि सिर्फ 10 सेकंड के अंदर तस्वीर में छिपी 5 गलतियां खोजनी हैं. इसके लिए आपको तस्वीर के हर हिस्से को ध्यान से देखना होगा. छोटी-सी चीज भी आपके चैलेंज का जवाब हो सकती है. लेकिन ध्यान रहे, जल्दबाजी में तस्वीर देखने से कई गलतियां आपकी नजर से छूट सकती हैं. इसलिए 10 सेकंड का समय शुरू होते ही तस्वीर पर नजर टिकाइए और एक-एक हिस्से को ध्यान से देखिए.

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क्या आप 10 सेकंड में 5 गलतियां खोज पाए?
अब आपकी नजर का असली टेस्ट शुरू होता है. तस्वीर में कुछ चीजें ऐसी हैं, जो सामान्य नहीं हैं. हो सकता है पहली गलती आपको तुरंत दिखाई दे जाए, लेकिन बाकी गलतियों को खोजने के लिए थोड़ा ज्यादा ध्यान लगाना पड़े. अगर आपने 10 सेकंड के अंदर पांचों गलतियां खोज लीं, तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल यानी चीजों को बारीकी से देखने की क्षमता अच्छी कही जा सकती है.

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वहीं अगर आपको सिर्फ दो या तीन गलतियां ही दिखाई दीं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. कुछ गलतियां इतनी बारीकी से छिपाई गई हैं कि उन्हें ढूंढने में समय लग सकता है. ऐसे पजल में सबसे जरूरी चीज है तस्वीर को ध्यान से देखना. कई बार हमारी नजर किसी चीज को देखकर आगे बढ़ जाती है, जबकि उसी जगह पर छोटी सी गलती छिपी होती है.

नहीं मिलीं सभी गलतियां तो यहां देखिए जवाब
अगर 10 सेकंड के बाद भी आप तस्वीर में छिपी सभी गलतियां नहीं खोज पाए हैं तो कोई बात नहीं. अब तस्वीर में दिए गए सर्किल को ध्यान से देखिए. इन सर्किल के अंदर ही वे 5 गलतियां छिपी हुई हैं, जिन्हें आपको इस ब्रेन टेस्ट में ढूंढना था.

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तो आपने कितनी गलतियां सही समय में खोजीं? 5 में से अपना स्कोर जरूर बताइए.

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