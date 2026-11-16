AI से खत्म होंगी 89 लाख नौकरियां, लेकिन पैदा होंगे 1.06 करोड़ नए मौके, गार्टनर का अनुमान

गार्टनर का अनुमान है कि AI 2030 तक जितनी नौकरियां खत्म करेगा, उससे 1.7 मिलियन (17 लाख) ज्यादा नौकरियां पैदा कर सकता है लेकिन लाखों वर्कर्स को बदलती भूमिकाओं, हायरिंग में देरी और बढ़ती अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कंपनियां रिक्रूटमेंट और वर्कप्लेस स्किल्स पर फिर से सोच रही हैं.

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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते इस्तेमाल के साथ कर्मचारियों के बीच नौकरी जाने का डर भी बढ़ रहा है. टेक्नोलॉजी कंपनियां अपने कामकाज का तरीका बदल रही हैं और टीमों का ढांचा नए सिरे से तैयार कर रही हैं. इसका असर हायरिंग पर भी दिखाई दे रहा है. कहीं एआई की वजह से लोगों की नौकरी जा रही है, तो कहीं उन्हें नौकरी छोड़ने पर पैसे दिए जा रहे हैं लेकिन इस दौरान एक पॉजिटिव अनुमान लोगों के बीच एक नई तस्वीर सामने ला सकता है. अब इसे लेकर बिजनेस और टेक्नोलॉजी रिसर्च कंपनी गार्टनर के मुताबिक, AI जितनी नौकरियां खत्म करेगा, उससे ज्यादा नए रोजगार पैदा कर सकता है.

गार्टनर का अनुमान है कि 2025 से 2030 के बीच AI की वजह से दुनियाभर में 10.6 मिलियन यानी 1.06 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी जबकि 8.9 मिलियन यानी 89 लाख नौकरियां खत्म हो सकती हैं. इस तरह कुल रोजगार में 1.7 मिलियन यानी 17 लाख की बढ़ोतरी का अनुमान है. हालांकि, नई नौकरियों नई नौकरियां पैदा होने का मतलब यह नहीं है कि मौजूदा कर्मचारियों के लिए अपनी नौकरी बचाना या नई भूमिका में ढलना आसान होगा.

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AI से आ सकती हैं नई नौकरियां लेकिन लाखों जा भी सकती हैं...

गार्टनर के मुताबिक, रोजगार पर AI का असर सिर्फ बड़े पैमाने पर छंटनी तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि एक ओर एआई से नए रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं, वहीं दूसरी ओर काम को अपने आप पूरा करने वाली तकनीक अपनाने और कामकाज का ढांचा बदलने से कई मौजूदा रोल गैरजरूरी भी हो सकती है.

गार्टनर ने 10 नवंबर को जारी अपने अनुमान में इस बात का भी खुलासा किया है कि 2030 तक दुनिया के कुल कर्मचारियों में से 0.4% से 1.8% तक लोगों की नौकरियां सीधे AI की वजह से जा सकती है. इस बदलाव में नौकरी खत्म होने और काम का स्वरूप बदलने के बीच का अंतर भी अहम है.

गार्टनर का अनुमान है कि 20% से अधिक कर्मचारियों यानी कि दुनियाभर के करीब 435.5 मिलियन लोगों को अपनी जिम्मेदारियों, काम करने के तरीके और रोजाना के काम में होने वाले बदलाव के मुताबिक खुद को ढालना होगा. इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में कर्मचारियों के सामने पूरी नौकरी खोने के बजाय अपनी मौजूदा भूमिका और काम के तरीके को बदलने की चुनौती हो सकती है.

भर्ती की रफ्तार धीमी होने का भी असर

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AI का एक और असर यह हो सकता है कि कई नौकरियां पैदा ही न हों. बिजनेस और IT अधिकारियों ने 2026 में 1.3 मिलियन पद बनाने और उन पर भर्ती करने की प्रक्रिया टाल दी. इसी दौरान 2.2 मिलियन नौकरियां खत्म हुईं और 1.6 मिलियन नई नौकरियां पैदा हुईं. गार्टनर के अनुमान के मुताबिक, 2030 तक करीब 5 मिलियन लोगों को भर्ती में देरी का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि संस्थाएं नए पद बनाने का फैसला भी कुछ समय के लिए टाल सकती है.

लेकिन बता दें कि टाली गई नौकरियां और खत्म हुई नौकरियां एक नहीं है. दोनों में बहुत अंतर है. इसका असर नए ग्रेजुएट्स और करियर की शुरुआत कर रहे युवाओं पर पड़ सकता है. कंपनियां भले ही छंटनी की घोषणा न करें लेकिन अगर वे अपनी टीमों का विस्तार नहीं करतीं, तो शुरुआती स्तर की नौकरियों के मौके कम हो सकते हैं. ऐसे में मौजूदा पदों के लिए मुकाबला बढ़ सकता है.

कुछ क्षेत्रों में बढ़ेंगी नौकरियां, कुछ में आएगी कमी

रोजगार पर AI का असर हर क्षेत्र में एक जैसा नहीं होगा. गार्टनर के मुताबिक, 2030 तक टेक्नोलॉजी सेक्टर में 1.9 मिलियन नौकरियां पैदा हो सकती हैं, जबकि 400,000 नौकरियां खत्म होने का अनुमान है. हालांकि, इस सेक्टर में करीब 70% कर्मचारियों के काम पर AI का ज्यादा असर पड़ने की आशंका है. परिसंपत्ति आधारित क्षेत्रों में 64 लाख नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं, लेकिन 60 लाख नौकरियां खत्म भी हो सकती हैं. वहीं, सार्वजनिक क्षेत्र में 4 लाख नए रोजगार मिलने का अनुमान है जबकि 9 लाख नौकरियां कम हो सकती हैं. इन आंकड़ों से साफ है कि AI का असर हर क्षेत्र पर एक जैसा नहीं पड़ेगा. कुछ क्षेत्रों में नौकरियों के नए मौके बनेंगे, तो कुछ में रोजगार घट सकता है.

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कर्मचारियों को बदलती भूमिकाओं के लिए होना होगा तैयार

AI के बढ़ते इस्तेमाल के बीच बड़ा सवाल सिर्फ यह नहीं है कि इससे कितनी नौकरियां पैदा होंगी या खत्म होंगी. यह भी अहम है कि कर्मचारियों के पास बदलती भूमिकाओं में काम करने के लिए जरूरी स्किल्स, ट्रेनिंग और अवसर होंगे या नहीं. AI से नौकरियों का वैसा संकट शायद न पैदा हो, जैसा कई लोग आशंका जता रहे हैं. लेकिन कुल रोजगार में बढ़ोतरी हर कर्मचारी की नौकरी सुरक्षित रहने की गारंटी नहीं देती.

आंकड़ों में नए मौके ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कई जानी-पहचानी भूमिकाएं कम भी हो सकती हैं. ऐसे में बदलाव के मुताबिक खुद को ढाल पाने वाले और ऐसा नहीं कर पाने वाले कर्मचारियों के बीच अंतर बढ़ सकता है. AI से जुड़े बदलाव की असली परीक्षा केवल यह नहीं होगी कि 2030 तक कितनी नौकरियां पैदा होती हैं, बल्कि यह भी होगी कि जिन लोगों के काम का स्वरूप बदलता है, क्या उन्हें नए भविष्य में अपनी जगह बनाने का मौका मिल पाता है.

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