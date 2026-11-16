'मां बनने की चाहत में उतारा नमाज का लिबास', बिहार में मुस्लिम करते हैं छठ, बताते हुए भावुक हुई सिंगर

छठ पूजा का नाम आते ही आंखों के सामने डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देती महिलाओं की तस्वीर उभरने लगती है. सिर पर दउरा, हाथों में फल-फूल और मन में छठी मैया के प्रति अटूट आस्था. यह त्योहार सिर्फ पूजा-पाठ नहीं, बल्कि बिहार की संस्कृति, परंपरा और आपसी भाईचारे की पहचान भी है. खास बात यह है कि छठ की आस्था किसी एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं है. बिहार में मुस्लिम परिवारों के लोग भी इस पर्व को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाते हैं.

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इसी खूबसूरत परंपरा और गंगा-जमुनी तहजीब की बात भोजपुरी की मशहूर सिंगर कल्पना पटवारी ने की है. असम से आने वालीं कल्पना ने बताया कि जब उन्हें पता चला कि बिहार में मुस्लिम महिलाएं भी छठ करती हैं, तो उनके मन में बिहार के लिए कुछ खास करने का ख्याल आया. उन्होंने इस भावना को अपने एक गाने में उतारने का फैसला किया.

बिहार का टैग मिटाना नहीं, उससे बड़ी लकीर खींचना चाहती थीं कल्पना

कल्पना पटवारी ने बताया कि जब उन्हें बिहार में मुस्लिम समुदाय के लोगों के छठ मनाने की परंपरा के बारे में पता चला, तो वह काफी प्रभावित हुईं. उनके मन में आया कि बिहार की इस खूबसूरत पहचान को दुनिया के सामने लाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि बिहार पर एक खास तरह का टैग लगा हुआ है. अगर इस छवि को बदलना है तो उसके आगे एक बड़ी लकीर खींचनी होगी. इसी सोच के साथ उन्होंने यह गाना बनाया, जिसमें बिहार की संस्कृति, आस्था और आपसी मेलजोल को दिखाने की कोशिश की गई.

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कल्पना के मुताबिक, इस गाने में एक मुस्लिम महिला को दिखाया गया है, जो नमाज के परिधान से अलग होकर छठ पूजा करती है. यह दृश्य सिर्फ एक धार्मिक परंपरा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उस भावना को सामने लाने के लिए था, जहां इंसान की आस्था और उम्मीदें धर्म की सीमाओं से आगे निकल जाती हैं.

जब मां बनने की बात आती है तो सबसे पहले सामने आती है एक स्त्री

कल्पना पटवारी ने अपनी बात रखते हुए मातृत्व और आस्था का बेहद भावुक पहलू भी सामने रखा. उन्होंने कहा कि जब एक महिला मां बनने की उम्मीद लेकर छठी मैया के दरबार में जाती है, तो वहां सबसे पहले उसकी पहचान एक स्त्री की होती है.

उस वक्त उसकी सबसे बड़ी उम्मीद मां बनने की होती है. वह अपनी मन्नत, विश्वास और आस्था के सहारे छठी मैया से प्रार्थना करती है. ऐसे में धर्म की पहचान से ज्यादा उसकी भावना और विश्वास मायने रखते हैं.

यही सोच उनके गाने की सबसे खास बात है. एक मुस्लिम महिला का छठ करना यहां किसी धर्म को छोड़ने या अपनाने की कहानी नहीं, बल्कि आस्था और मातृत्व के उस रिश्ते को दिखाने की कोशिश है, जो इंसान को इंसान से जोड़ता है.

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जाति के भेदभाव के बीच छठ जोड़ता है बिहार के लोगों को

बिहार में जातिगत भेदभाव और सामाजिक दूरी की चर्चा अक्सर होती रहती है. लेकिन छठ ऐसा त्योहार है, जिसमें अलग-अलग जातियों और समुदायों के लोग एक साथ शामिल होते हैं. घाटों पर हर कोई सूर्य देव को अर्घ्य देता है. व्रतियों की सेवा से लेकर प्रसाद बांटने तक, लोग एक-दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं.

इस पर्व की खूबसूरती यही है कि इसमें आस्था के साथ सामाजिक एकता की भी झलक मिलती है. कई मुस्लिम परिवार भी छठ को पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं. कहीं वे व्रत रखते हैं, तो कहीं पूजा की तैयारियों और घाटों की व्यवस्था में सहयोग करते हैं.

कल्पना पटवारी की बात इसी साझी संस्कृति की ओर ध्यान खींचती है. उनका मानना है कि बिहार की पहचान सिर्फ जाति, भेदभाव या नकारात्मक खबरों से नहीं होनी चाहिए. यहां की असली ताकत उसकी संस्कृति, लोक परंपराओं और लोगों के आपसी जुड़ाव में भी छिपी है.

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