'आतंकियों पर अहम सुराग मिले', कुलगाम के आतंकियों की पहचान जल्द, ADG ने दी अपडेट

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में पिछले हफ्ते CRPF पोस्ट पर हुए हमले में शामिल आतंकियों को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है. सुरक्षाबलों को आतंकियों की पहचान से संबंधित अहम सुराग मिले हैं. अर्थसैनिक बल के एक वरिष्ठ अदिकारी ने बताया कि आतंकियों को पकड़ने की कोशिश जारी है.

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CRPF के जम्मू-कश्मीर ज़ोन के अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) संदीप खिरवार ने एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि सर्च ऑपरेशन जारी है. उन्होंने फिलहाल इस मामले में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है. उन्होंने बताया कि इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है. वहीं, ADG ने बताया कि उन्हें हमलावरों की पहचान को लेकर अहम सुराग मिले हैं.

उन्होंने बताया कि आतंकवादियों का पता लगाने के लिए दक्षिण कश्मीर में कई ऑपरेशन अब भी चल रहे हैं. उन्होंने बताया कि फिलहाल घायल जवानों की हालत स्थिर है.

दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में CRPF की पेट्रोलिंग टीम पर हुए हमले के बाद सुरक्षाबलों का बड़ा तलाशी अभियान छठे दिन भी जारी है. जिले के 15 से ज्यादा गांवों में सुरक्षाबल घर-घर जाकर तलाशी ले रहे हैं. सेना, पुलिस और CRPF की संयुक्त टीमें हमले के पीछे शामिल लोगों की तलाश में पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं.

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600 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ

ऑपरेशन शुरू होने के बाद से सुरक्षाबलों ने प्रभावित गांवों के चारों ओर कड़ी घेराबंदी कर रखी है. तलाशी के दौरान घरों, उनके आसपास बने दूसरे कमरों, बागों और घनी झाड़ियों तक की जांच की जा रही है. संदिग्धों की आवाजाही का पता लगाने और छिपे हुए ठिकानों या हथियारों के जखीरे की तलाश के लिए ड्रोन, खोजी कुत्तों और मेटल डिटेक्टरों की मदद ली जा रही है.

अब तक 600 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की जा चुकी है. इनमें से कई लोगों को आधिकारिक तौर पर हिरासत में भी लिया गया है. हालांकि, सुरक्षाबलों को अभी तक हमले के आरोपियों तक पहुंचने के लिए कोई ठोस सुराग नहीं मिला है

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