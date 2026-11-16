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ड्रामा-सस्पेंस और रोमांस, Gen Z की पसंद बनीं ये 7 वेब सीरीज, जानें पूरी लिस्ट

जेन जी की पसंदीदा 7 वेब सीरीज की सूची में भारतीय और विदेशी कहानियों वाले शो शामिल हैं. ये सीरीज पढ़ाई, दोस्ती, रिश्तों, मानसिक सेहत, हॉस्टल जीवन, साइंस फिक्शन और रहस्य जैसे विषयों के जरिए युवा पीढ़ी की अलग-अलग पसंद दिखाती हैं.

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जेन जी में पॉपुलर हैं हिन्दी और अंग्रेज़ी शो.
जेन जी में पॉपुलर हैं हिन्दी और अंग्रेज़ी शो.

थियेटर्स का शोर कम हो चुका है, क्यूंकि अब ओटीटी का ज़माना है. नई जेनरेशन यानी जेन ज़ी तो पूरी तरह से ओटीटी पर शिफ्ट हो गया है. फ़िल्में हो या फिर वेब सीरीज़, अब काफी कंटेंट जेन ज़ी को टारगेट करके बनाया जा रहा है. अगर आप भी जेन ज़ी हैं, या ये जानना चाहते हैं कि जेन ज़ी को आख़िर क्या पसंद है, तो आप भी उनकी पसंदीदा कुछ 7 वेब सीरीज़ का नाम जानिए…

जेनरेशन ज़ी की 7 पसंदीदा वेब सीरीज में यूफोरिया, कोटा फैक्ट्री, स्ट्रेंजर थिंग्स, एस्पिरेंट्स, सेक्स एजुकेशन, हॉस्टल डेज़ और वेडनेसडे शामिल हैं. इन सीरीज में युवाओं की जिंदगी, पढ़ाई, दोस्ती, रिश्तों, रहस्य और संघर्ष से जुड़ी अलग-अलग कहानियां दिखाई गई हैं.

यूफोरिया: यूफोरिया एक अमेरिकी टीन ड्रामा सीरीज है, जो जेन ज़ी के बीच सबसे चर्चित शो में से एक है. इसकी सिनेमैटोग्राफी, फैशन, म्यूजिक और आधुनिक युवाओं की जिंदगी के जटिल पहलुओं को बेबाकी से दिखाने के अंदाज ने इसे युवाओं की पहली पसंद बना दिया है.

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कोटा फैक्ट्री: कोटा फैक्ट्री भारत के लाखों छात्रों के संघर्ष और भावनाओं पर आधारित ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज है. इसकी कहानी हर भारतीय छात्र की कहानी जैसी लगती है. इसके संवाद और जिंदगी के गहरे सबक युवाओं के दिल के बेहद करीब हैं.

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स्ट्रेंजर थिंग्स: स्ट्रेंजर थिंग्स में 80 के दशक की यादों, साइंस फिक्शन, सुपरनैचुरल मिस्ट्री और टीन फ्रेंडशिप का मेल है. यह जनरेशन ज़ी के बीच पसंदीदा सीरीज बन चुकी है. इसके किरदार और डार्क फैंटेसी की कहानी युवाओं को बांधकर रखती है.

एस्पिरेंट्स: ये सीरीज़ यूपीएससी की तैयारी करने वाले युवाओं के सपनों, दोस्ती, दबाव और संघर्ष को बेहद असली तरीके से दिखाती है. यह सीरीज आज की महत्वाकांक्षी पीढ़ी से सीधे जुड़ती है.

सेक्स एजुकेशन: ये एक ब्रिटिश टीन कॉमेडी ड्रामा सीरीज है. यह आधुनिक रिश्तों, पहचान, मानसिक स्वास्थ्य और किशोरावस्था की उलझनों को संवेदनशील तरीके से खुलकर सामने रखती है. इसका मजाकिया अंदाज और नया नजरिया युवाओं को काफी पसंद आता है.

हॉस्टल डेज़: हॉस्टल डेज़ इंजीनियरिंग हॉस्टल के अंदर की मस्ती, रैगिंग, दोस्ती, परीक्षा के तनाव और साथ रहने वाले छात्रों के बीच की खट्टी-मीठी नोकझोंक को पूरी ऊर्जा के साथ पर्दे पर उतारती है.

 Hostel Daze - Wikipedia

वेडनेसडे ऐडम्स: वेडनेसडे ऐडम्स फैमिली की दुनिया पर आधारित सुपरनैचुरल मिस्ट्री सीरीज है. यह अपने डार्क ह्यूमर, गॉथिक फैशन और मुख्य किरदार के अनोखे अंदाज के कारण जनरेशन ज़ी के बीच तुरंत वायरल और बेहद लोकप्रिय हो गई.

ये 7 वेब सीरीज भारतीय छात्रों के संघर्ष और हॉस्टल की जिंदगी से लेकर आधुनिक रिश्तों, टीन फ्रेंडशिप, साइंस फिक्शन और सुपरनैचुरल मिस्ट्री तक कई तरह की कहानियां पेश करती हैं. इसी वजह से भारतीय और ग्लोबल कंटेंट वाली ये सीरीज जेनरेशन ज़ी की पसंद में शामिल हैं.

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