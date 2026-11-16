समंदर में उठ रहा तूफान, चेन्नई में बरसेगी आफत, 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट!

दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में अगले कुछ दिन मौसम भारी पड़ सकता है. बंगाल की खाड़ी में बन रहा गहरा दबाव तेजी से ताकतवर हो रहा है और इसके चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है. इसका असर चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई जिलों में दिखाई देगा. मौसम विभाग ने 17 नवंबर से भारी बारिश की चेतावनी दी है. इस दौरान गरज-चमक, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

और पढ़ें

मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व और उससे सटे दक्षिण-पश्चिम हिस्से में बना गहरा दबाव सोमवार शाम तक गंभीर चक्रवाती तूफान 'अकवान' में बदल सकता है. इसके बाद यह और ताकतवर होकर 19 नवंबर की रात तक बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है.

अनुमान है कि यह आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ेगा. 17 नवंबर से चेन्नई, तिरुवल्लूर और चेंगलपट्टू में भारी बारिश होने की संभावना है. यहां गरज के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है. वहीं, 18 नवंबर से कांचीपुरम, रानीपेट, तिरुवन्नामलाई, विल्लुपुरम, कुड्डालोर और मयिलादुथुराई में भारी बारिश हो सकती है. पुडुचेरी में भी मौसम बिगड़ने की आशंका है.

21 नवंबर तक समुद्र से दूर रहने की सलाह

समुद्र में तूफानी गतिविधियों को देखते हुए मौसम विभाग ने तमिलनाडु के तटीय इलाकों के मछुआरों को 16 से 21 नवंबर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है. तेज हवाओं और खराब समुद्री हालात के बीच मछली पकड़ने के लिए जाना जोखिम भरा हो सकता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: हिमाचल के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी से बढ़ी ठंड, शिंकुला-बारालाचा समेत कई रास्ते बंद

कई इलाकों में पहले से हो रही बारिश

तमिलनाडु के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई. सोमवार सुबह 5:30 बजे तक तूतीकोरिन में सबसे ज्यादा 20 मिलीमीटर बारिश हुई. नागरकोइल और कन्याकुमारी में 10-10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. चेन्नई, नीलगिरी, विरुधुनगर और पुडुचेरी में भी मध्यम बारिश हुई.

फिलहाल मौसम विभाग की नजर इस तूफान की चाल और उसकी ताकत पर है. आने वाले दिनों में चेन्नई से लेकर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों तक मौसम का मिजाज बदल सकता है. ऐसे में समुद्र के आसपास रहने वाले लोगों और मछुआरों को मौसम विभाग की चेतावनियों पर नजर रखने की जरूरत है.

---- समाप्त ----