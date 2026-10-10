Homemade Falahari Atta: व्रत के लिए घर पर तैयार कर लें ये 5 तरह के फलाहारी आटे, जानें बनाने का आसान तरीका

Homemade Falahari Atta: नवरात्रि के नौ दिनों के व्रत में लोग फलाहार के लिए कई तरह की डिशेज बनाते हैं. इसके लिए वे बाजार से कुट्टू, सिंगाड़े और राजगिरा समेत कई तरह के फलाहारी आटे खरीदकर लाते हैं. लेकिन आप चाहें तो थोड़ी-सी मेहनत से घर पर भी शुद्ध और ताजा आटा तैयार कर सकते हैं. इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आटा बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. आज हम आपको व्रत के लिए घर पर कुट्टू, साबूदाना, शकरकंद, राजगिरा और सिंगाड़े का आटा बनाने का आसान तरीका बताएंगे. इन्हें तैयार करके आप साफ और एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हैं.

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1. कुट्टू का आटा

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

1 कप साबुत कुट्टू के दाने

कैसे बनाएं?

कुट्टू का आटा बनाने के लिए सबसे पहले दानों को अच्छी तरह साफ कर लें. इनमें मौजूद कंकड़ और दूसरी अशुद्धियां निकाल दें. अगर दानों को धोते हैं, तो उन्हें पूरी तरह सुखाना जरूरी है. अब एक सूखी कड़ाही में कुट्टू के दानों को मध्यम आंच पर 3 से 5 मिनट तक हल्का भून लें. ध्यान रखें कि दाने ज्यादा न भुनें, वरना स्वाद बदल सकता है. आप चाहें तो बिना भूने दानों से भी आटा तैयार कर सकते हैं. दाने ठंडे होने के बाद उन्हें मिक्सर में डालकर बारीक पीस लें. अब आटे को महीन छलनी से छान लें. अगर कुछ दाने मोटे रह जाएं, तो उन्हें दोबारा पीसकर छान लें. तैयार आटे को साफ और सूखे एयरटाइट डिब्बे में रखें. इससे आप व्रत में रोटी, पूरी, पराठे और पकौड़े बना सकते हैं.

2. सिंगाड़े का आटा

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इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

जरूरत के अनुसार कच्चे सिंगाड़े

कैसे बनाएं?

सिंगाड़े का आटा बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे सिंगाड़ों के छिलके उतार लें और उन्हें अच्छी तरह धो लें. अब इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर किसी साफ प्लेट या ट्रे में फैला दें. टुकड़ों को धूप में तब तक सुखाएं, जब तक वे पूरी तरह सूखकर कड़क न हो जाएं. इनमें नमी रह जाने पर आटा जल्दी खराब हो सकता है. सिंगाड़े के टुकड़े अच्छी तरह सूख जाएं तो उन्हें ठंडा करके मिक्सर में डालें और बारीक पीस लें. तैयार पाउडर को महीन छलनी से छान लें. अगर कुछ टुकड़े मोटे रह जाएं, तो उन्हें दोबारा पीसकर छान लें. तैयार आटे को साफ और सूखे एयरटाइट डिब्बे में रखें. इससे आप व्रत के लिए पूरी, हलवा, पराठे और चीला जैसी कई चीजें बना सकते हैं.

3. साबूदाने का आटा

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

आधा कप साबूदाना

कैसे बनाएं?

साबूदाने का आटा बनाने के लिए एक सूखी कड़ाही को मध्यम आंच पर गर्म करें. इसमें साबूदाना डालकर 5 से 10 मिनट तक हल्का भूनें. इसे लगातार चलाते रहें, ताकि साबूदाना जले नहीं. जब दाने अच्छी तरह सूख जाएं, तो गैस बंद कर दें और उन्हें पूरी तरह ठंडा होने दें. अब साबूदाने को मिक्सर में डालकर बारीक पीस लें. इसके बाद आटे को छलनी से छान लें. अगर कुछ दाने मोटे रह जाएं, तो उन्हें दोबारा पीस लें. तैयार आटे को एयरटाइट डिब्बे में रखें. इससे आप व्रत में चीला, थालीपीठ और दूसरी फलाहारी डिश बना सकते हैं.

4. शकरकंद का आटा

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इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

जरूरत के अनुसार शकरकंद

कैसे बनाएं?

शकरकंद का आटा बनाने के लिए सबसे पहले शकरकंद को अच्छी तरह धोकर छील लें. अब इन्हें पतले और छोटे टुकड़ों में काट लें. इन टुकड़ों को एक साफ प्लेट या ट्रे में फैलाकर धूप में पूरी तरह सूखने के लिए रख दें. अगर धूप नहीं है तो कम तापमान पर ओवन की मदद से भी इन्हें सुखाया जा सकता है.

ध्यान रखें कि शकरकंद के टुकड़ों में नमी बिल्कुल न रहे. अच्छी तरह सूखने के बाद इन्हें ठंडा करें और मिक्सर में डालकर बारीक पीस लें.

तैयार पाउडर को छलनी से छानकर साफ, सूखे और एयरटाइट डिब्बे में रखें. इस आटे का इस्तेमाल व्रत के दौरान चीला, रोटी और दूसरी फलाहारी रेसिपी बनाने में किया जा सकता है.

5. राजगिरा का आटा

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

500 ग्राम साबुत राजगिरा (रामदाना)

कैसे बनाएं?

राजगिरा का आटा बनाने के लिए सबसे पहले दानों को अच्छी तरह साफ कर लें. अब एक सूखी कड़ाही को गर्म करें और उसमें राजगिरा डालकर मध्यम आंच पर 3 से 5 मिनट तक हल्का भूनें. दानों को लगातार चलाते रहें और ध्यान रखें कि वे ज्यादा न भुनें. इसके बाद राजगिरा को एक प्लेट में निकालकर पूरी तरह ठंडा होने दें. अब इसे मिक्सर में थोड़ा-थोड़ा करके बारीक पीस लें. आटे को महीन छलनी से छानें और मोटे हिस्से को दोबारा पीस लें. तैयार आटे को एयरटाइट डिब्बे में रखें. राजगिरा के आटे से व्रत में रोटी, पराठे, चीला और पूरी बनाई जा सकती है.

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