How To Make Thick Curd: दही में नहीं दिखेगा एक भी बूंद पानी! जामन में मिलाएं ये चीज, जमेगा एकदम थक्केदार...गाढ़ा और मलाईदार   

How To Make Thick Curd: गर्मियों में ठंडी-ठंडी दही खाने का मजा ही अलग होता है. ऐसे में दोपहर के खाने से लेकर डिनर के वक्त तक लोग बड़े चाव से दही खाते हैं. हालांकि, हर बार बाजार से दही खीरदना या ला पाना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में अक्सर लोग घर में दही जमाते हैं. घर में दही जम तो जाता है, लेकिन लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि उनकी दही उस तरह गाढ़ा नहीं जमता है, जैसा बाजार में मिलती है. लोग कहते हैं कि उनकी दही जम तो जाता है, मगर इतनी पतली होता है कि कटोरी पलटते ही फैल जाए या उसमें ऊपर से पानी नजर आने लगता है. ऐसे में अगर आप बाजार जैसा गाढ़ा और मलाईदार दही घर पर जमाना चाहते हैं, तो दूध में एक छोटी-सी चीज मिलाकर देख सकते हैं.

और पढ़ें

इसके लिए आपको किसी खास मशीन या महंगे सामान की जरूरत नहीं है. आज हम आपको कुछ ट्रिक्स और टिप्स बताने वाले हैं, जिन्हें ध्यान रखकर आप गाढ़ा और मलाईदार जमा सकते हैं. इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो दही अच्छी तरह सेट हो सकता है और उसका टेक्सचर भी काफी क्रीमी रहेगा. इन टिप्स का ध्यान रखकर आप इतना गाढ़ा दही जमा पाएंगे कि कटोरी पलटने पर भी वो गिरेगा नहीं.

गाढ़ा दही के लिए सबसे पहले दूध पर दें ध्यान

दही का गाढ़ापन काफी हद तक दूध पर ही निर्भर करता है. इसलिए इसके लिए फुल-फैट दूध लेना अच्छा रहता है. दूध को अच्छी तरह उबालें और फिर कुछ मिनट धीमी आंच पर पकने दें. ऐसा करने से दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और दही अच्छी जमती है.

दूध को पकाते समय उसे बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि वो बर्तन के तले में चिपके नहीं. गैस बंद करने के बाद दूध को थोड़ा ठंडा होने दें. इसके बाद तुरंत दूध में दही जमाने के लिए जामन नहीं डालना है. अगर आप यहां जरा भी जल्दबाजी दिखाएंगे, तो दही गाढ़ा और मलाईदार नहीं जमेगा. क्योंकि बहुत गर्म दूध में जामन डालने से दही सही तरह से नहीं जम सकता.

Advertisement

जामन के साथ मिलाएं मिल्क पाउडर

अब हम दही जमाने की वो खास ट्रिक बताएंगे, जिससे वो बिल्कुल बाजार जैसा गाढ़ा बनेगा. जब दूध हल्का गर्म रह जाए, तब इसमें मिल्क पाउडर मिलाएं. करीब 1 लीटर दूध के लिए 2 से 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर लिया जा सकता है.

मिल्क पाउडर को सीधे दूध में डालने के बजाय पहले थोड़े से दूध में उसे अच्छी तरह घोल लें. इसके बाद इसे बाकी दूध में मिलाएं और अच्छी तरह फेंट लें. मिलाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि इसमें कोई गांठ न रह जाए. मिल्क पाउडर दूध में गाढ़ापन बढ़ाने में मदद करता है, जिससे दही का टेक्शचर ज्यादा गाढ़ा और क्रीमी हो सकता है. हालांकि बहुत ज्यादा मिल्क पाउडर डालने से स्वाद और टेक्सचर बिगड़ सकता है, इसलिए इसकी मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है.

जामन डालने का ये सही समय याद रखें

दूध में मिल्क पाउडर मिलाने के बाद उसे इतना ठंडा होने दें कि वो हल्का गुनगुना रह जाए. अब इसमें 1 से 2 चम्मच ताजा दही जामन के तौर पर डालें.

जामन को पूरे दूध में अच्छी तरह मिला दें. इसके बाद बर्तन को ढककर किसी ऐसी जगह रख दें जहां तापमान बहुत ठंडा न हो. दही जमने के दौरान बर्तन को बार-बार हिलाएं नहीं और न ही बीच-बीच में ढक्कन खोलकर देखते रहें.

Advertisement

6 से 10 घंटे में हो सकती है दही सेट

मौसम और कमरे के टेंपरेचर के हिसाब से दही जमने में करीब 6 से 10 घंटे लग सकते हैं. गर्म मौसम में ये जल्दी जम सकती है, जबकि ठंड के दिनों में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है. जब दही अच्छी तरह जम जाए तो उसे ज्यादा देर रूम टेंपरेचर पर न छोड़ें. तुरंत फ्रिज में रख दें. ठंडा होने के बाद दही और ज्यादा सेट महसूस होगा.

दही जमाते वक्त बिल्कुल न करें ये गलतियां

1. बहुत ठंडे दूध में जामन डालने से दही जमने में परेशानी हो सकती है, वहीं बहुत गर्म दूध जामन में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया पर असर कर सकता है. इसलिए दूध का हल्का गुनगुना होना सबसे जरूरी है.

2. दही जमाने के लिए हमेशा साफ बर्तन और ताजा जामन इस्तेमाल करें. बहुत खट्टा या पुराने दही को जामन बनाने से नई दही भी खट्टा हो सकता है. दही जमने के बाद उसे बार-बार हिलाने से भी उसका सेट टेक्सचर खराब हो सकता है.

अगर आप इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, तो घर पर ही ऐसी दही जमा सकते हैं जो देखने में गाढ़ा, खाने में मलाईदार और रायता, कढ़ी या लस्सी बनाने के लिए बिल्कुल बढ़िया रहेगा.

---- समाप्त ----